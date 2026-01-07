《守誠者》35歲女警湯加文被封「港版林依晨」 曾拍三級片自爆「冇底線」

無綫新劇《守誠者》播出後，萬綠叢中一點紅的女警角色格外搶鏡，飾演衝鋒隊新人梁婉婷的湯加文憑藉清純外貌和自然演技成為觀眾焦點。這位35歲女星入行11年來經歷不少波折，更曾為突破形象拍攝三級片，背後故事相當精彩。