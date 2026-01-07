《守誠者》35歲女警湯加文被封「港版林依晨」 曾拍三級片自爆「冇底線」
《守誠者》女警角色備受關注
在《守誠者》第二集中，湯加文飾演的女警梁婉婷與同袍追捕匪徒時遇到突發狀況，回家後面對滕麗名飾演的母親擔心勸說轉為文職的情節，展現出新人警員的掙扎與堅持。她在一眾男性演員陳小春、李治廷、任達華等人中顯得特別亮眼，清純的外貌與專業的演出讓觀眾印象深刻。這部以香港警察衝鋒隊為題材的劇集，不僅有緊張刺激的動作場面，也深入描繪警員的個人生活與內心世界。
湯加文校花出身曾被封「港版林依晨」
湯加文於2012年參加校花校草選舉勇奪冠軍後正式入行，憑藉標緻樣貌和清純氣質獲得「港版林依晨」的稱號。她畢業於香港城市大學創意媒體系，求學時期曾兼職9種不同工作，包括為賺外快而考取保安牌做看更，每日工作12小時。一次偶然機會下，她在西九龍文化區擔任婚宴侍應時與賓客搭訕，獲得對方青睞並介紹給寰亞老闆林建岳認識，雖然初次面試被指「年紀太大，好難培育」，但她沒有放棄繼續追夢。
為突破形象拍攝三級片《私人會所》
2017年，湯加文決定突破清純形象，參演由《中年好聲音2》季軍顏米羔執導的三級片《私人會所》，在片中有超大膽演出而備受注目，更被封為「舒淇2.0」。她坦言「我唔係文青，又唔係典型眼大大靚女，係要行一啲特別啲嘅路線」，為了拍攝該片她看了大量色情電影作參考，還花一個月時間每日做100下深蹲操練身材。她表示「我想俾人睇到我演乜都得，冇任何boundaries（底線）嘅」，展現出對演藝事業的認真態度和突破精神。
北上發展獲內地導演賞識
疫情後香港影視業步向寒冬，湯加文孤身飛到北京繼續尋夢，除了苦練普通話外，還特意上表演課程研究內地表演風格。她憑藉在中港合拍電影《過春天》中的出色表現，獲得內地導演白雪稱讚「能用眼睛演戲，這是她最令人震驚的特質」。其後更獲導演申奧賞識，在大熱電影《孤注一擲》中飾演詐騙工廠股東黎霜，演出亮眼令她成為網劇《女人的抉擇》要角，近期除了《守誠者》外，還在ViuTV《絕命法官》中飾演胡杏兒的護士妹妹，曝光率大增。