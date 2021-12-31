湯寶如接受14歲兒子性向 甘為兒子鍾情盧瀚霆瘋做一件事 獲讚夠開通

湯寶如近日接受陳志雲網上頻道《Stephen·傾》訪問，湯記提到為人母照顧專注力不足兒子的過程，明白14歲兒子踏入青春期會有不同好奇，透露兒子偏向喜歡男仔，湯寶如揚言絕不介意兒子鍾意男仔，被主持陳志雲大讚夠開通﹗