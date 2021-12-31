湯寶如接受14歲兒子性向 甘為兒子鍾情盧瀚霆瘋做一件事 獲讚夠開通
湯寶如接受陳志雲訪問提到「入五」後追求生活享受，會花更多時間在家庭生活中，笑言兒子已經14歲開始有自己生活，但正值青春反叛期，會特別關注兒子的成長，湯寶如話：「佢呢個年紀正值發育，會對好多嘢好好奇，覺得好神奇，佢同爸爸傾多啲，因為男人先明白﹗」然後湯寶如就話：「 有一日我望到個仔睇AV，咁我問佢係咪好奇？個仔就答我『冇乜嘢﹗男女都睇吓』，佢應該喺迷惘階段。」
湯寶如唔介意兒子鍾意男仔：當中有愛就OK﹗
陳志雲問湯寶如有否令兒子不再迷惘？湯寶如答：「其實我唔mind個仔嘅性取向，只要話我知鍾意男定女，不過我覺得佢未係好知自己點，哎呀﹗佢好鍾意Mirror嘅Anson Lo（盧瀚霆），反問我『你唔覺得Anson Lo好靚仔咩？』」，陳志雲就問湯記知唔知兒子性向？湯寶如坦白咁答：「我覺得佢偏向鍾意男仔多啲嘅，幾好吖﹗我冇所謂㗎，佢天生係咁就係咁，當中有愛就OK，我唔介意佢鍾意男仔定女仔﹗」陳志雲大讚湯寶如是一個開通媽咪，又大讚湯寶如同兒子以開明方式去傾偈係好事，湯寶如搞笑反問：「乜唔係咁嘅咩？」陳志雲笑問湯寶如：「你個仔介唔介意被你爆佢對性方面好迷惘㗎？」湯寶如秒答：「佢唔介意﹗」
大爆兒子迷盧瀚霆：為咗個仔食好多老麥雞餐﹗
湯寶如爆兒子鍾情盧瀚霆，之前為了得到盧瀚霆的閃卡，不停食老麥雞餐，食了超過十多餐，湯寶如話：「我個仔連裝住雞嘅食物盒同張墊枱紙都要帶走，我叫佢抺走啲茄汁先﹗」湯寶如指兒子喜歡盧瀚霆外表及歌藝，全屋都是盧瀚霆的周邊商品﹗
湯寶如照顧患專注力不足兒子：依家安排到讀國際學校，佢好鍾意返學
湯寶如提到育兒過程最深刻是兒子K3時被診斷患有專注力不足，兒子成功考獲名校St.Joseph，但為了兒子能輕鬆學習，不斷為他報讀國際學校，希望減輕兒子學習及功課上的壓力，可惜都考唔到﹗湯寶如話：「試過四、五年班個仔考得好差，我問佢點解咁樣，個仔話唔想，因為食咗藥，雖然可以乖乖哋坐喺度上堂，但會好呆上堂入唔到腦，又記唔到，食藥令佢冇胃口又瞓得唔好﹗」湯寶如透露決定為兒子停藥，又鼓勵專注力不足子女的家長們不要擔心，湯寶如話：「只要佢哋搵到樣有興趣，就會投入，好似個仔鍾意電腦嘅嘢，學習上會快上手，同埋中學終於安排到佢去讀國際學校，佢開心咗好多，變得好鍾意返學﹗」
湯寶如揭不婚真相：我自己都唔知會唔會鍾意第二個人
湯寶如講完個仔就被問到另一半關係，湯寶如指與賽車手陳德民Sam拍拖後，發現性格喜好不同，06年本來打算分手卻發現懷有BB，告知另一半時，對方反應是驚訝，但表明要BB但唔想結婚，湯寶如話：「我本身個人唔鍾意束縛，都係不婚主義，所以佢咁講完我就同佢講大家咁話啦﹗我哋依家已經冇晒情侶嘅感覺，似朋友多啲﹗雖然同一屋簷下，但大家唔過問對方，不過有時夜收工，感覺到佢係等我門嘅﹗不過講真，如果佢遇到一個鍾意嘅人，我真係唔介意﹗我自己唔敢承諾，都唔知會唔會鍾意第二個人，所以當初唔結婚係好正確﹗」陳志雲笑湯寶如既然大家唔夾為何拍拖，湯寶如話：「佢追咗我成年，咁我咪豪畀佢一齊囉，點知原來佢咁木訥嘅啫﹗我好鍾意出去玩㗎﹗個仔細個都係跟佢瞓，到大個唔同佢瞓，佢喊咁口呀﹗我哋性格好唔同﹗」