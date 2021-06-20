湯怡囡囡MakQQ提早父親節報到 麥秋成：你讓我們措手不及﹗
文：東方新地｜圖：湯怡、麥秋成IG
湯怡：送給你最好的父親節禮物
今日湯怡和麥秋成的B女麥QQ突然提早大駕光臨，二人均在社交網與大家分享喜訊，湯怡貼出一張三手合照並留言：
你的前世情人突然大駕光臨
讓我們措手不及
但也是送給你最好的父親節禮物
@mcshing父親節快樂
我們一起努力
而麥秋成同時亦post出同一張相，並留言：
你提早的來臨
讓我們措手不及
驚喜 就是這樣
無論將來怎樣
爸爸媽媽永遠也在妳左右
愛妳❤️
謝謝太太給我一個溫暖的家
一起努力
湯怡B女重5.6磅好健康
其後，湯怡和麥秋成聯合回應傳媒：「我們家的女兒MakQQ喺6月18號出世了，重5.6磅，雖然比預產期早了，但身體健康。我哋真係冇諗過QQ會喺父親節前出世，QQ的誕生，令我們感到無比幸福及溫暖。再次感謝各位對女兒的關心及祝福。」
麥秋成上《日日媽媽聲》分享即將為人父心聲
無綫新節目《日日媽媽聲》由「20、40、60」3代星級媽媽陳凱琳、羅敏莊和余安安做主持，分享兒女經。早前一集（17號）邀請吳若希、葉翠翠及麥秋成做嘉賓，除了語出驚人的吳若希自爆懷孕期間最愛睇鹹片外，麥秋成被眾女大迫供時，更面紅耳赤承認與老婆大肚照行房……
麥秋成遭靚媽圍插
與湯怡一起半年就奉子成婚的麥秋成，在無綫節目《日日媽媽聲》慘遭5位靚媽主持「盤問」，問他是否花心男人？麥秋成直認花心：「要搵㗎嘛，要搵適合自己的，我對住每一個都好認真的。（識女仔以外貌行先？）不是，溝通，有溝又有通。」
麥秋成直認仍有衝動
麥秋成直認衰鹹濕，被指婚前好花弗好多女友，他竟說花心是為了搵合適對象。至於兩公婆是否仍有性行為？麥秋成聞言面紅耳赤說：「當然有啦！正常呀！（有沒有想過『曳曳』？）一定有，很正常的一件事。」
麥秋成免老婆辛苦揀禁慾
到了快問快答環節，麥秋成被問及寧願禁慾定縱慾，兩難之下他最後選擇禁慾，因為縱慾會令大肚湯怡好辛苦。
湯怡力撐老公
眾靚媽繼續連珠發炮追問麥秋成，就算答得幾好，麥秋成最終都要畀水淋作為懲罰，但他不忘撥頭髮扮chok。湯怡亦拍片讚老公會是一個好爸爸，隔空放閃。
女嘉賓吳若希大肚愛睇鹹片
吳若希(Jinny)在節目中分享懷孕感受，與老公何兆鴻（Alex）結婚3年，育有1子1女的她向來語出驚人，在節目中竟然自爆懷孕期間，自己最愛睇鹹片，相反，老公Alex就冇興趣睇。Jinny又即場問婦產科醫生陳億仕：「我是不是不正常？」醫生則表示約有一成多的女性會出現Jinny的狀況，並非不正常。
醫生話大肚行房會觸踫到胎兒
之後，節目轉為探討懷孕期間性行為的問題，Jinny表示同老公Alex行房時曾擔心「整到佢（胎兒）個頭」，醫生就表示懷孕後期，發生性行為是有機會觸踫到胎兒，Jinny及主持陳凱琳頓時擘大口驚叫！不過醫生再補充指觸踫到胎兒不代表會弄傷，過程不要太猛烈是安全的。