湯怡囡囡MakQQ提早父親節報到 麥秋成：你讓我們措手不及﹗

湯怡和排舞師麥秋成今年初閃婚，同時宣布雙喜臨門即將成為父母，湯怡B女MakQQ的預產期本是七月，但B女在今日（6月18日）父親節提早報到，令湯怡和麥秋成呢對新手父母措手不及﹗

文：東方新地｜圖：湯怡、麥秋成IG