湯怡搞百日宴公布囡囡中文名 餅印MakQQ曝光 麥秋成豪言生夠六個

湯怡2月和麥秋成舉行婚禮，6月誕下囡囡「MakQQ」，眨吓眼出世一百日。湯怡出po大晒餅印女，正式宣布囡囡改名麥紫喬，可愛囡囡終於有正面相，囡囡皮膚白𠵍、鼻高、眼圓圓，被網民指如餅印湯怡﹗

文：東方新地｜圖：湯怡、麥秋成IG