24歲湯樂瑤索過家姐湯洛雯 萬聖節一件頭泳衣派福利

34歲靚湯湯洛雯「樣靚身材正」就人人都知，但原來她的妹妹湯樂瑤（Cassandre）也是靚女一名，24歲的湯樂瑤外形出眾，更擁有姣好身材，日前她趁萬聖節穿上一件頭泳衣在IG派福利，獲網民大讚「索過家姐」。

文：東方新地 ｜圖：湯樂瑤[email protected]、湯洛雯[email protected]