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24歲湯樂瑤索過家姐湯洛雯 萬聖節一件頭泳衣派福利

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撰文：娛聞

34歲靚湯湯洛雯「樣靚身材正」就人人都知，但原來她的妹妹湯樂瑤（Cassandre）也是靚女一名，24歲的湯樂瑤外形出眾，更擁有姣好身材，日前她趁萬聖節穿上一件頭泳衣在IG派福利，獲網民大讚「索過家姐」。

文：東方新地 ｜圖：湯樂瑤[email protected]、湯洛雯[email protected]

24歲湯樂瑤索過家姐湯洛雯 萬聖節一件頭泳衣派福利
湯洛雯細妹24歲的湯樂瑤（Cassandre）外形出眾。（圖片來源：湯樂瑤[email protected]

網友大讚：索過家姐

34歲靚湯湯洛雯入行多年，「樣靚身材正」就人人都知。自從靚湯同馬國明公開戀情後，得到全民祝福，全因一個靚仔又孝順、一個靚女又乖巧，真係襯到絕，但原來她的妹妹湯樂瑤（Cassandre）也是靚女一名。24歲的湯樂瑤除了外形出眾，更擁有姣好身材外，最重要還有內涵，是港大法律系高材生，名乎其實的學霸。日前Cass趁萬聖節穿上一件頭泳衣在IG派福利，姣好身材表露無遺，不少網民都睇到心心眼，更有網友留言大讚Cass「索過家姐」。

24歲湯樂瑤索過家姐湯洛雯 萬聖節一件頭泳衣派福利
靚湯同馬國明公開戀情後，得到全民祝福，全因一個靚仔又孝順、一個靚女又乖巧，真係襯到絕。（圖片來源：湯洛雯[email protected]
24歲湯樂瑤索過家姐湯洛雯 萬聖節一件頭泳衣派福利
24歲的湯樂瑤（Cassandre）。（圖片來源：湯樂瑤[email protected]
日前Cass趁萬聖節穿上一件頭泳衣在IG派福利。（圖片來源：）
日前Cass趁萬聖節穿上一件頭泳衣在IG派福利。（圖片來源：湯樂瑤[email protected]
24歲湯樂瑤索過家姐湯洛雯 萬聖節一件頭泳衣派福利
湯樂瑤經常在IG騷Quali。（圖片來源：湯樂瑤[email protected]
24歲湯樂瑤索過家姐湯洛雯 萬聖節一件頭泳衣派福利
湯樂瑤出海晒太陽。（圖片來源：湯樂瑤[email protected]
24歲湯樂瑤索過家姐湯洛雯 萬聖節一件頭泳衣派福利
原來湯樂瑤是港大法律系高材生，名副其實的學霸。（圖片來源：湯樂瑤[email protected]
24歲湯樂瑤索過家姐湯洛雯 萬聖節一件頭泳衣派福利
湯樂瑤獲網民大讚「索過家姐」湯洛雯。（圖片來源：湯樂瑤[email protected]

湯洛雯晒姊妹合照 驚呼：唔想同你影相

湯洛雯入行後以形象討好極速上位，觀眾緣好的湯洛雯與馬國明拍拖後，更屢傳婚訊。早前為湯洛雯34歲生日，除了馬國明一句「祝你身體健康」引起討論，湯洛雯上載了兩姊妹合照，索細妹湯樂瑤亦受全城關注，美貌身材不輸家姐，但靚湯表示不想再跟妹妹合照，因為她太瘦了！

湯洛雯公開兩姊妹合照。（圖片來源：湯洛雯IG）
湯洛雯公開兩姊妹合照。（圖片來源：湯洛雯[email protected]
湯洛雯表示：「就嚟瘦到唔認得你，同埋唔想同你影相」，妹妹確實很瘦！（圖片來源：湯樂瑤IG）
湯洛雯表示：「就嚟瘦到唔認得你，同埋唔想同你影相」，妹妹確實很瘦！（圖片來源：湯樂瑤[email protected]
湯樂瑤經常於社交平台大晒好身材。（圖片來源：湯樂瑤IG）
湯樂瑤經常於社交平台大晒好身材。（圖片來源：湯樂瑤[email protected]

湯洛雯24歲索細妹 湯樂瑤有學歷有身材

34歲湯洛雯出名靚女係人都知，原來她還有個比她細十年的索細妹湯樂瑤（Cass），跟家姐一樣激索的湯樂瑤，更是港大法律系高材生。

24歲湯樂瑤索過家姐湯洛雯 萬聖節一件頭泳衣派福利
（圖片來源：新傳媒圖片庫）
甚有條件入行的湯洛瑤亦毫不吝嗇在IG貼相騷身材，張張惹火吸睛，湯洛雯曾經留言訓斥：你使唔使咁？不過湯洛瑤對家姐忠言當耳邊風，繼續晒波派福利。
甚有條件入行的湯樂瑤亦毫不吝嗇在IG貼相騷身材，張張惹火吸睛，湯洛雯曾經留言訓斥：你使唔使咁？不過湯樂瑤對家姐忠言當耳邊風，繼續晒波派福利。（圖片來源：湯樂瑤[email protected]
33歲湯洛雯家族起底：資深藝人富爸爸+23歲索細妹
（圖片來源：湯樂瑤[email protected]
33歲湯洛雯家族起底：資深藝人富爸爸+23歲索細妹
（圖片來源：湯樂瑤[email protected]
33歲湯洛雯家族起底：資深藝人富爸爸+23歲索細妹
（圖片來源：湯樂瑤[email protected]
屋企有個富爸爸湯鎮宗，湯氏姊妹花從小生活無憂，還是學生的湯洛瑤已經常歐遊，名牌靚衫靚包天天新款，相比家姐湯洛雯平實得多。
屋企有個富爸爸湯鎮宗，湯氏姊妹花從小生活無憂，還是學生的湯樂瑤已經常歐遊，名牌靚衫靚包天天新款，相比家姐湯洛雯平實得多。（圖片來源：新傳媒圖片庫）
兩姊妹都是靚女，感情又好，每次放合照上網都有一班網民表示羨慕。
兩姊妹都是靚女，感情又好，每次放合照上網都有一班網民表示羨慕。（圖片來源：湯洛雯[email protected]
33歲湯洛雯家族起底：資深藝人富爸爸+23歲索細妹
（圖片來源：湯洛雯[email protected]

湯洛雯富爸爸投資有道全家無憂

靚湯爸爸是資深藝人湯鎮宗，1981年無綫電視第八期藝員訓練班學員。他在1980年代在邵氏電影公司出演角色，其後簽約亞洲電視演出劇集。1990年代開始在中國內地拍戲，成為首批前往內地發展的香港演員之一。多年來投資「磚頭」有道的他，現時一家手持過億物業，去年靚湯亦一掟四千五百萬買入馬鞍山雲海別墅。

33歲湯洛雯家族起底：資深藝人富爸爸+23歲索細妹
（圖片來源：新傳媒圖片庫）
靚湯與家人關係很好，經常都全家出動，又會拍照晒幸福。
靚湯與家人關係很好，經常都全家出動，又會拍照晒幸福。（圖片來源：湯洛雯[email protected]
33歲湯洛雯家族起底：資深藝人富爸爸+23歲索細妹
（圖片來源：湯洛雯[email protected]

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