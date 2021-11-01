24歲湯樂瑤索過家姐湯洛雯 萬聖節一件頭泳衣派福利
34歲靚湯湯洛雯「樣靚身材正」就人人都知，但原來她的妹妹湯樂瑤（Cassandre）也是靚女一名，24歲的湯樂瑤外形出眾，更擁有姣好身材，日前她趁萬聖節穿上一件頭泳衣在IG派福利，獲網民大讚「索過家姐」。
文：東方新地 ｜圖：湯樂瑤[email protected]、湯洛雯[email protected]
網友大讚：索過家姐
34歲靚湯湯洛雯入行多年，「樣靚身材正」就人人都知。自從靚湯同馬國明公開戀情後，得到全民祝福，全因一個靚仔又孝順、一個靚女又乖巧，真係襯到絕，但原來她的妹妹湯樂瑤（Cassandre）也是靚女一名。24歲的湯樂瑤除了外形出眾，更擁有姣好身材外，最重要還有內涵，是港大法律系高材生，名乎其實的學霸。日前Cass趁萬聖節穿上一件頭泳衣在IG派福利，姣好身材表露無遺，不少網民都睇到心心眼，更有網友留言大讚Cass「索過家姐」。
湯洛雯晒姊妹合照 驚呼：唔想同你影相
湯洛雯入行後以形象討好極速上位，觀眾緣好的湯洛雯與馬國明拍拖後，更屢傳婚訊。早前為湯洛雯34歲生日，除了馬國明一句「祝你身體健康」引起討論，湯洛雯上載了兩姊妹合照，索細妹湯樂瑤亦受全城關注，美貌身材不輸家姐，但靚湯表示不想再跟妹妹合照，因為她太瘦了！
湯洛雯24歲索細妹 湯樂瑤有學歷有身材
34歲湯洛雯出名靚女係人都知，原來她還有個比她細十年的索細妹湯樂瑤（Cass），跟家姐一樣激索的湯樂瑤，更是港大法律系高材生。
湯洛雯富爸爸投資有道全家無憂
靚湯爸爸是資深藝人湯鎮宗，1981年無綫電視第八期藝員訓練班學員。他在1980年代在邵氏電影公司出演角色，其後簽約亞洲電視演出劇集。1990年代開始在中國內地拍戲，成為首批前往內地發展的香港演員之一。多年來投資「磚頭」有道的他，現時一家手持過億物業，去年靚湯亦一掟四千五百萬買入馬鞍山雲海別墅。