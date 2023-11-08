36歲湯洛雯首爾開告別單身派對 下月婚禮伴娘人選曝光
韓國開派對告別單身
湯洛雯在Instagram轟炸式公開一系列新相，與一班好友一同在韓國開派對告別單身：「非常夢幻的首爾bachelorette shooting💕💕第一次在韓國化妝室化妝，遇到韓星😝拍攝有點冷，但很順利，Thank you guys i love youuu！」照片中的靚湯狀態大勇，穿上粉紅色連身短裙和白色外套，大騷S形身段和修長的白滑美腿，臉上展露幸福笑容，心情靚爆，而她的「姊妹團」均以粉紅色裝扮示人，配合夢幻的環境，畫面少女心到不得了！
伴娘人選曝光
另外，靚湯更正式公開婚禮上的伴娘人選，果然毫無懸念就是她最心愛的親妹妹湯樂瑤（Cassandre）：「還記得9歲的我手抱剛出生的妳，妳像個大番薯，眨眼間妳即將成為我的伴娘，肉麻的不多說了，在心中❣️」2姊妹更影了一輯sweet到爆的照片，更大方在鏡頭前咀對咀，一點也不尷尬，感情好到令人羨慕。
「2 Line黨」全部冇影
不過，令人驚訝的是湯洛雯的「姊妹團」陣容竟然清一色都是向外人，圈內好友「2 Line黨」岑杏賢、朱千雪和蔣家旻等全部冇影，令不少網民都很好奇她們是否太忙碌無法抽空出席，之後會否再另外舉行告別單身派對成為網民焦點。
湯洛雯自訂婚後默默修身成功
馬國明和湯洛雯自從在今年1月1日，正式宣布訂婚後，二人就積極籌備婚禮，早前更專程飛到法國影婚紗照，非常甜蜜！而湯洛雯近年身型時瘦時肥經常成為網上話題，有網民笑稱她是「幸福肥」，但自從訂婚後，湯洛雯的身型明顯愈來愈fit，看來已默默修身大成功，務求以最佳狀態出嫁。
湯樂瑤蘇梅島派水著福利
湯樂瑤上次到蘇梅島旅行，大晒好正面的三點式水著照，即獲網民大讚：「好耐冇post了，好靚！」、「二月IG最強Body」、「兩姊妹都咁索」等等，更有網民力讚她的身形仲靚過家姐湯洛雯！
準人妻湯洛雯拒晒水著相
家姐「靚湯」湯洛雯早前與男友馬國明到泰國度假，為男友慶生之餘又順便慶祝情人節，雖然當時並冇晒出兩人合照，但近日她就再晒出兩張度假時的靚相，相中的她可能因為即將升呢做人妻，衣著打扮比細妹保守得多，只輕晒事業線，並寫上：「Miss that sea and sky.」
湯樂瑤自中大法律系畢業
26歲的湯樂瑤比湯洛雯細九年，除了外形出眾外，更曾在英國留學，修讀了一年經濟，回港後轉修中大法律系畢業，是名乎其實的學霸。為了保持美好身形，湯樂瑤曾透露平日不吃米飯和麵包，以及會做鄭多燕體能運動去Keep Fit。她更爆料指兩姊妹個名本來都係用「樂」字，只係家姐後來改咗名！
湯洛雯富爸爸投資有道全家無憂
湯洛雯和湯樂瑤的爸爸是資深藝人湯鎮宗，1981年無綫電視第八期藝員訓練班學員。他在1980年代在邵氏電影公司出演角色，其後簽約亞洲電視演出劇集。1990年代開始在中國內地拍戲，成為首批前往內地發展的香港演員之一。多年來投資「磚頭」有道的他，現時一家手持過億物業，2019年靚湯亦一掟四千五百萬買入馬鞍山雲海別墅。
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