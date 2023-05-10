湯洛雯36歲生日Hashtag自爆婚期 鐵定一年內嫁馬國明

湯洛雯與馬國明屢傳好事近，不過準新郎就死口唔講幾時婚期，都係湯洛雯大方，上周六(6日)36歲生日的她，在社交網上載連切幾個蛋糕的慶生相，春風滿面勁開心，其中一個Hashtag「#lastbirthdayasamiss」更自爆這是最後一個單身生日，一年內必成馬太！