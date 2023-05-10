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湯洛雯36歲生日Hashtag自爆婚期 鐵定一年內嫁馬國明

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湯洛雯與馬國明屢傳好事近，不過準新郎就死口唔講幾時婚期，都係湯洛雯大方，上周六(6日)36歲生日的她，在社交網上載連切幾個蛋糕的慶生相，春風滿面勁開心，其中一個Hashtag「#lastbirthdayasamiss」更自爆這是最後一個單身生日，一年內必成馬太！

湯 36歲生日的湯洛雯捧住獨角獸蛋糕好興奮。
36歲生日的湯洛雯捧住獨角獸蛋糕好興奮。（圖片來源：[email protected]

湯洛雯甜蜜36歲洩婚期

剛過了36歲生日的湯洛雯，今年生日特別有意義，日前她公開捧住最愛的獨角獸生日蛋糕的照片，笑得好開心，留言寫道：「Thanks for all the surprises and beautiful cakes❤️ #lastbirthdayasamiss」 (意指作為小姐稱謂的最後一個生日)，湯洛雯一個Hashtag令婚期曝光，再次親自證實一年內將嫁馬明做馬太，網民紛紛送上祝福。

湯 湯洛雯心情勁靚笑得好甜。
湯洛雯心情勁靚笑得好甜。（圖片來源：[email protected]
湯 湯洛雯一個Hashtag自爆是最後一個單身生日。
湯洛雯一個Hashtag自爆是最後一個單身生日。（圖片來源：[email protected]
湯洛雯 湯 網民一睇就明。
網民一睇就明。（圖片來源：[email protected]
湯 林子善老婆Kary已經改口叫湯洛雯做二嫂，湯洛雯亦欣然回應。
林子善老婆Kary已經改口叫湯洛雯做二嫂，湯洛雯亦欣然回應。（圖片來源：[email protected]
湯 湯洛雯與馬明早已同居，其中一張湯洛雯身穿睡衣捧蛋糕許願的照片，被指是由馬明操刀。
湯洛雯與馬明早已同居，其中一張湯洛雯身穿睡衣捧蛋糕許願的照片，被指是由馬明操刀。（圖片來源：[email protected]

馬國明忙爆未有現身

湯洛雯的生日周未見馬明現身，男友為事業衝刺儲老婆本，劇集一套接套，除熱播的《法言人》進入結局周，馬明又正為新劇《新聞女王》開工，看來冇時間陪女友，不過湯洛雯人逢喜事春風滿面，早前日本東京慶生之旅只與經理人同行，湯洛雯更以男友視覺拍片sweeet到爆。

湯 湯洛雯早已是鐵馬家族的一份子。
湯洛雯早已是鐵馬家族的一份子。（圖片來源：[email protected]黃嘉樂）
湯 有網民早前野生捕獲馬明與湯洛雯拍拖行outlet。
有網民早前野生捕獲馬明與湯洛雯拍拖行outlet。（圖片來源：小紅書圖片）
湯洛雯 湯 馬明現階段要努力搵錢，《法言人》進入大結局周，又拍緊新劇《新聞女王》，所以冇乜時間陪女友。
馬明現階段要努力搵錢，《法言人》進入大結局周，又拍緊新劇《新聞女王》，所以冇乜時間陪女友。（圖片來源：[email protected]

準馬太為未來老爺慶生

其實湯洛雯近月已多次按捺不住放閃，早前她在社交網上載靚相，指自己終於放假一天，由馬國明帶他外出吃足一天，不過重點就是當日與馬國明爸爸去食私房菜慶祝生日，早已融入馬家的湯洛雯更把當日菜單曝光，上面寫住「馬爸爸生日快樂」，又拍片影住餐廳環境及食材，網民即大讚馬明是孝順仔，笑指湯洛雯是「好新抱」！

湯 湯洛雯自爆馬明終於放假帶佢出去食好西。
湯洛雯自爆馬明終於放假帶佢出去食好西。（圖片來源：[email protected]
湯 每次出po提起「他」，湯洛雯都sweet到爆。
每次出po提起「他」，湯洛雯都sweet到爆。（圖片來源：[email protected]
湯 湯洛雯自爆為馬明爸爸慶祝生日，仲公開私房菜單。
湯洛雯自爆為馬明爸爸慶祝生日，仲公開私房菜單。（圖片來源：[email protected]
湯 網民以為湯洛雯叫馬明做「爸爸」。
網民以為湯洛雯叫馬明做「爸爸」。（圖片來源：[email protected]
湯洛雯 湯 被讚是好新抱。
被讚是好新抱。（圖片來源：[email protected]
湯 網民催湯洛雯同馬明快些生B。
網民催湯洛雯同馬明快些生B。（圖片來源：[email protected]
湯 準人妻湯洛雯湯早前撇低馬明遊日，大晒手上的戒指。
準人妻湯洛雯湯早前撇低馬明遊日，大晒手上的戒指。（圖片來源：[email protected]
湯 湯洛雯以男友視覺拍片，將成為馬太的她心情大靚仲好好胃口。
湯洛雯以男友視覺拍片，將成為馬太的她心情大靚仲好好胃口。（圖片來源：[email protected]

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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]

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