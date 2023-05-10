湯洛雯36歲生日Hashtag自爆婚期 鐵定一年內嫁馬國明
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湯洛雯與馬國明屢傳好事近，不過準新郎就死口唔講幾時婚期，都係湯洛雯大方，上周六(6日)36歲生日的她，在社交網上載連切幾個蛋糕的慶生相，春風滿面勁開心，其中一個Hashtag「#lastbirthdayasamiss」更自爆這是最後一個單身生日，一年內必成馬太！
湯洛雯甜蜜36歲洩婚期
剛過了36歲生日的湯洛雯，今年生日特別有意義，日前她公開捧住最愛的獨角獸生日蛋糕的照片，笑得好開心，留言寫道：「Thanks for all the surprises and beautiful cakes❤️ #lastbirthdayasamiss」 (意指作為小姐稱謂的最後一個生日)，湯洛雯一個Hashtag令婚期曝光，再次親自證實一年內將嫁馬明做馬太，網民紛紛送上祝福。
馬國明忙爆未有現身
湯洛雯的生日周未見馬明現身，男友為事業衝刺儲老婆本，劇集一套接套，除熱播的《法言人》進入結局周，馬明又正為新劇《新聞女王》開工，看來冇時間陪女友，不過湯洛雯人逢喜事春風滿面，早前日本東京慶生之旅只與經理人同行，湯洛雯更以男友視覺拍片sweeet到爆。
準馬太為未來老爺慶生
其實湯洛雯近月已多次按捺不住放閃，早前她在社交網上載靚相，指自己終於放假一天，由馬國明帶他外出吃足一天，不過重點就是當日與馬國明爸爸去食私房菜慶祝生日，早已融入馬家的湯洛雯更把當日菜單曝光，上面寫住「馬爸爸生日快樂」，又拍片影住餐廳環境及食材，網民即大讚馬明是孝順仔，笑指湯洛雯是「好新抱」！
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]