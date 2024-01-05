36歲湯洛雯性感泳照大玩「黑色誘惑」 網友發現細妹喺同地方派過福利

36歲湯洛雯（靚湯）在上個月正式成為新婚人妻後，經常在社交平台上分享美照。今天（1月5日）靚湯罕有分享了一張泳裝照片，老公馬國明即送上了三個心心回應。不過有眼利網友留意到，原來細妹都喺同一地方派過福利！畫面更加進擊！