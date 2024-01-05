36歲湯洛雯性感泳照大玩「黑色誘惑」 網友發現細妹喺同地方派過福利
廣告
36歲湯洛雯（靚湯）在上個月正式成為新婚人妻後，經常在社交平台上分享美照。今天（1月5日）靚湯罕有分享了一張泳裝照片，老公馬國明即送上了三個心心回應。不過有眼利網友留意到，原來細妹都喺同一地方派過福利！畫面更加進擊！
湯洛雯泳照露水蛇腰狂吸3萬like
靚湯在社交平台貼出兩張泳照，見她穿上黑色鏤空設計泳裝，露出水蛇腰和煞食長腿！寫道：「Its been a long time since i last went on a sun and beach vacation（距離我上次去陽光和海灘度假已經很久了）」特別標籤 #latergram，可能是12月中於泰國蘇梅島舉行婚禮時拍攝，短短數小時就狂吸3萬讚好！有眼利網友留意到，原來細妹都喺同一個Resort派過福利！畫面更加進擊！
湯洛雯細妹湯樂瑤三點式福利
27歲湯樂瑤（Cassandre）是湯洛雯細妹，同樣出身自演藝世家的她，現時亦有兼職做模特兒，早前趁著到蘇梅島旅行，大晒好正面的三點式水著照，即獲網民大讚：「好耐冇post了，好靚！」、「二月IG最強Body」、「兩姊妹都咁索」等等，更有網民力讚她的身形仲靚過家姐湯洛雯！
湯樂瑤自中大法律系畢業
26歲的湯樂瑤比湯洛雯細九年，除了外形出眾外，更曾在英國留學，修讀了一年經濟，回港後轉修中大法律系畢業，是名乎其實的學霸。為了保持美好身形，湯樂瑤曾透露平日不吃米飯和麵包，以及會做鄭多燕體能運動去Keep Fit。她更爆料指兩姊妹個名本來都係用「樂」字，只係家姐後來改咗名！
湯洛雯富爸爸投資有道全家無憂
湯洛雯和湯樂瑤的爸爸是資深藝人湯鎮宗，1981年無綫電視第八期藝員訓練班學員。他在1980年代在邵氏電影公司出演角色，其後簽約亞洲電視演出劇集。1990年代開始在中國內地拍戲，成為首批前往內地發展的香港演員之一。多年來投資「磚頭」有道的他，現時一家手持過億物業，2019年靚湯亦一掟四千五百萬買入馬鞍山雲海別墅。
仲有其他湯樂瑤靚相：
將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！
圖片來源：IG＠roxannetong、IG@cassandretong、IG@roxannetong、湯洛雯IG@roxannetong