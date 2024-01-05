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36歲湯洛雯性感泳照大玩「黑色誘惑」 網友發現細妹喺同地方派過福利

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36歲湯洛雯（靚湯）在上個月正式成為新婚人妻後，經常在社交平台上分享美照。今天（1月5日）靚湯罕有分享了一張泳裝照片，老公馬國明即送上了三個心心回應。不過有眼利網友留意到，原來細妹都喺同一地方派過福利！畫面更加進擊！

湯洛雯泳照露水蛇腰狂吸3萬like

靚湯在社交平台貼出兩張泳照，見她穿上黑色鏤空設計泳裝，露出水蛇腰和煞食長腿！寫道：「Its been a long time since i last went on a sun and beach vacation（距離我上次去陽光和海灘度假已經很久了）」特別標籤 #latergram，可能是12月中於泰國蘇梅島舉行婚禮時拍攝，短短數小時就狂吸3萬讚好！有眼利網友留意到，原來細妹都喺同一個Resort派過福利！畫面更加進擊！

湯洛雯 泳衣 靚湯在社交平台貼出兩張泳衣照，見她穿上黑色鏤空設計泳裝，露出水蛇腰和煞食長腿！
靚湯在社交平台貼出兩張泳衣照，見她穿上黑色鏤空設計泳裝，露出水蛇腰和煞食長腿！（圖片來源：IG＠roxannetong）
湯洛雯 泳衣 有眼利網友留意到，原來細妹都喺同一地方派過福利！畫面更加進擊！
有眼利網友留意到，原來細妹都喺同一地方派過福利！畫面更加進擊！（圖片來源：IG＠roxannetong）

湯洛雯細妹湯樂瑤三點式福利

27歲湯樂瑤（Cassandre）是湯洛雯細妹，同樣出身自演藝世家的她，現時亦有兼職做模特兒，早前趁著到蘇梅島旅行，大晒好正面的三點式水著照，即獲網民大讚：「好耐冇post了，好靚！」、「二月IG最強Body」、「兩姊妹都咁索」等等，更有網民力讚她的身形仲靚過家姐湯洛雯！

湯洛雯 泳衣 湯洛雯 湯樂瑤 湯樂瑤自2018年開始做兼職模特兒，靚湯亦曾指細妹有意成為KOL。
湯樂瑤自2018年開始做兼職模特兒，靚湯亦曾指細妹有意成為KOL。（圖片來源：IG@cassandretong）
湯洛雯 泳衣 湯洛雯 湯樂瑤 另一張相湯樂瑤做「影后」，大騷白滑玉背及蜜桃臀。
另一張相湯樂瑤做「影后」，大騷白滑玉背及蜜桃臀。（圖片來源：IG@cassandretong）
湯洛雯 泳衣 湯洛雯 湯樂瑤 這張則套上白色加間條吊帶裙，添上清純魅力。
這張則套上白底間條吊帶裙，添上清純魅力。（圖片來源：IG@cassandretong）

湯樂瑤自中大法律系畢業

26歲的湯樂瑤比湯洛雯細九年，除了外形出眾外，更曾在英國留學，修讀了一年經濟，回港後轉修中大法律系畢業，是名乎其實的學霸。為了保持美好身形，湯樂瑤曾透露平日不吃米飯和麵包，以及會做鄭多燕體能運動去Keep Fit。她更爆料指兩姊妹個名本來都係用「樂」字，只係家姐後來改咗名！

湯洛雯 泳衣 湯洛雯 湯樂瑤 日前Cass趁萬聖節穿上一件頭泳衣在IG派福利。
Cass曾趁萬聖節穿上一件頭泳衣在IG派福利。（圖片來源：IG@cassandretong）
湯洛雯 泳衣 湯洛雯 湯樂瑤 除了外形正，湯樂瑤仲有內涵，除了外形出眾外，畢業自中大「神科」法律系。
除了外形正，湯樂瑤仲有內涵，除了外形出眾外，畢業自中大「神科」法律系。（圖片來源：IG@cassandretong）

湯洛雯富爸爸投資有道全家無憂

湯洛雯和湯樂瑤的爸爸是資深藝人湯鎮宗，1981年無綫電視第八期藝員訓練班學員。他在1980年代在邵氏電影公司出演角色，其後簽約亞洲電視演出劇集。1990年代開始在中國內地拍戲，成為首批前往內地發展的香港演員之一。多年來投資「磚頭」有道的他，現時一家手持過億物業，2019年靚湯亦一掟四千五百萬買入馬鞍山雲海別墅。

湯洛雯 泳衣 湯洛雯 湯樂瑤 湯樂瑤 湯洛雯公開兩姊妹合照。
靚湯表示不想再跟妹妹合照，因為她太瘦了！（圖片來源：IG@roxannetong）
湯洛雯 泳衣 湯洛雯 湯樂瑤 兩姊妹年紀相差左年。
兩姊妹年紀相差左年。（圖片來源：IG@roxannetong）
湯洛雯 泳衣 湯洛雯 湯樂瑤 靚湯與家人關係很好，經常都全家出動，又會拍照晒幸福。
靚湯與家人關係很好，經常都全家出動，又會拍照晒幸福。（圖片來源：湯洛雯IG@roxannetong）
湯洛雯 泳衣 湯洛雯 湯樂瑤 湯樂瑤 屋企有個富爸爸湯鎮宗，湯氏姊妹花從小生活無憂，還是學生的湯樂瑤已經常歐遊，名牌靚衫靚包天天新款，相比家姐湯洛雯平實得多。
屋企有個富爸爸湯鎮宗，湯氏姊妹花從小生活無憂，還是學生的湯樂瑤已經常歐遊，名牌靚衫靚包天天新款，相比家姐湯洛雯平實得多。（圖片來源：IG@cassandretong）

仲有其他湯樂瑤靚相：

湯洛雯 泳衣 湯洛雯 湯樂瑤經常於社交平台大晒好身材。
湯樂瑤的英文名Cassandre原來好有文化氣息，此名是古希臘文，意思是shining upon man，細看Cassandre其實也有一種中古美，和這個名字十分匹配。（圖片來源：IG@cassandretong）
湯洛雯 泳衣 湯洛雯 湯樂瑤 湯樂瑤 甚有條件入行的湯樂瑤亦毫不吝嗇在IG貼相騷身材，張張惹火吸睛，湯洛雯曾經留言訓斥：「你使唔使咁？」不過湯樂瑤當家姐說話耳邊風，繼續豪派福利。
甚有條件入行的湯樂瑤亦毫不吝嗇在IG貼相騷身材，張張惹火吸睛，湯洛雯曾經留言訓斥：「你使唔使咁？」不過湯樂瑤當家姐說話耳邊風，繼續豪派福利。（圖片來源：IG@cassandretong）
湯洛雯 泳衣 湯洛雯 湯樂瑤 湯樂瑤 33歲湯洛雯家族起底：資深藝人富爸爸+23歲索細妹
（圖片來源：IG@cassandretong）
湯洛雯 泳衣 湯洛雯 湯樂瑤 湯樂瑤 33歲湯洛雯家族起底：資深藝人富爸爸+23歲索細妹
（圖片來源：IG@cassandretong）
湯洛雯 泳衣 湯洛雯 湯樂瑤 湯樂瑤 33歲湯洛雯家族起底：資深藝人富爸爸+23歲索細妹
（圖片來源：IG@cassandretong）
湯洛雯 泳衣 湯洛雯 湯樂瑤 湯樂瑤 湯洛雯索妹
（圖片來源：IG@cassandretong）
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（圖片來源：IG@cassandretong）
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（圖片來源：IG@cassandretong）

將來還有什麼演唱會值得留意？

有不少歌手宣布舉辦演唱會，小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！

香港有甚麼週末好去處推介？

週末可以參觀博物館，例如太空館科學館香港藝術館M+香港文化博物館等，更為你整合行山路線野餐地點，絕對是假日消遣的必然之選！

圖片來源：IG＠roxannetong、IG@cassandretong、IG@roxannetong、湯洛雯IG@roxannetong

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