湯洛雯27歲細妹騷健身成果 不經意輕露事業線非常誘人！

現年27歲的湯樂瑤（Cassandre）是湯洛雯細妹，同樣出身自演藝世家的她，現時亦有兼職做模特兒，近日湯樂瑤晒出到健身室做gym的照片，穿上運動小背心輕露事業線，非常吸睛！另外，家姐湯洛雯亦順利減磅，在中秋佳節晒靚相！