湯洛雯27歲細妹騷健身成果 不經意輕露事業線非常誘人！

現年27歲的湯樂瑤（Cassandre）是湯洛雯細妹，同樣出身自演藝世家的她，現時亦有兼職做模特兒，近日湯樂瑤晒出到健身室做gym的照片，穿上運動小背心輕露事業線，非常吸睛！另外，家姐湯洛雯亦順利減磅，在中秋佳節晒靚相！
湯洛雯細妹湯樂瑤騷健身成果
湯樂瑤在IG story晒出到健身室做gym的照片，其中一套運動裝誠意十足，以小背心造型不經意輕露事業線，非常吸睛，身形亦相當苗條。
同場加映：湯洛雯順利減磅唔輸蝕
至於家姐湯洛雯在中秋節時於IG晒出新照，拿着燈籠曬月光對鏡頭甜笑，留言指：「Happy mid-autumn festival everyone!!人月兩團圓」，靚湯下巴尖尖，自信地露出纖幼的手臂，為在婚禮上以最靚一面示人，已勁順利減磅！果然，兩姊妹都係有樣有身材之人！
湯樂瑤蘇梅島派水著福利
湯樂瑤上次到蘇梅島旅行，大晒好正面的三點式水著照，即獲網民大讚：「好耐冇post了，好靚！」、「二月IG最強Body」、「兩姊妹都咁索」等等，更有網民力讚她的身形仲靚過家姐湯洛雯！
準人妻湯洛雯拒晒水著相
家姐「靚湯」湯洛雯早前與男友馬國明到泰國度假，為男友慶生之餘又順便慶祝情人節，雖然當時並冇晒出兩人合照，但近日她就再晒出兩張度假時的靚相，相中的她可能因為即將升呢做人妻，衣著打扮比細妹保守得多，只輕晒事業線，並寫上：「Miss that sea and sky.」
湯樂瑤自中大法律系畢業
26歲的湯樂瑤比湯洛雯細九年，除了外形出眾外，更曾在英國留學，修讀了一年經濟，回港後轉修中大法律系畢業，是名乎其實的學霸。為了保持美好身形，湯樂瑤曾透露平日不吃米飯和麵包，以及會做鄭多燕體能運動去Keep Fit。她更爆料指兩姊妹個名本來都係用「樂」字，只係家姐後來改咗名！
湯洛雯富爸爸投資有道全家無憂
湯洛雯和湯樂瑤的爸爸是資深藝人湯鎮宗，1981年無綫電視第八期藝員訓練班學員。他在1980年代在邵氏電影公司出演角色，其後簽約亞洲電視演出劇集。1990年代開始在中國內地拍戲，成為首批前往內地發展的香港演員之一。多年來投資「磚頭」有道的他，現時一家手持過億物業，2019年靚湯亦一掟四千五百萬買入馬鞍山雲海別墅。
仲有其他湯樂瑤靚相：
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