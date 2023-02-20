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湯洛雯細妹湯樂瑤IG派三點式福利 獲網民大讚「最強Body」

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現年26歲的湯樂瑤（Cassandre）是湯洛雯細妹，同樣出身自演藝世家的她，現時亦有兼職做模特兒，近日她和家姐前後腳去泰國旅遊，更在IG大派三點式水著福利照，獲網民大讚為「二月IG最強Body」！

湯洛雯細妹湯樂瑤 久違派福利

睇番湯樂瑤IG，原來她已有半年冇出po，久未派福利的她，今次趁著到蘇梅島旅行，大晒好正面的三點式水著照，即獲網民大讚：「好耐冇post了，好靚！」、「二月IG最強Body」、「兩姊妹都咁索」等等，更有網民力讚她的身形仲靚過家姐湯洛雯！

湯洛雯 湯樂瑤 湯樂瑤自2018年開始做兼職模特兒，靚湯亦曾指細妹有意成為KOL。
湯樂瑤自2018年開始做兼職模特兒，靚湯亦曾指細妹有意成為KOL。（圖片來源：[email protected]
湯洛雯 湯樂瑤 另一張相湯樂瑤做「影后」，大騷白滑玉背及蜜桃臀。
另一張相湯樂瑤做「影后」，大騷白滑玉背及蜜桃臀。（圖片來源：[email protected]
湯洛雯 湯樂瑤 這張則套上白色加間條吊帶裙，添上清純魅力。
這張則套上白底間條吊帶裙，添上清純魅力。（圖片來源：[email protected]

準人妻湯洛雯拒晒水著相

家姐「靚湯」湯洛雯早前與男友馬國明到泰國度假，為男友慶生之餘又順便慶祝情人節，雖然當時並冇晒出兩人合照，但近日她就再晒出兩張度假時的靚相，相中的她可能因為即將升呢做人妻，衣著打扮比細妹保守得多，只輕晒事業線，並寫上：「Miss that sea and sky.」

湯洛雯 湯樂瑤 35歲的靚湯手揸鮮花，輕露事業線。
35歲的靚湯手揸鮮花，輕露事業線。（圖片來源：[email protected]
湯洛雯 湯樂瑤 獲細妹大讚最可愛。
獲細妹大讚最可愛。（圖片來源：[email protected]
24歲湯樂瑤索過家姐湯洛雯 萬聖節一件頭泳衣派福利
靚湯同馬國明公開戀情後，得到全民祝福，全因一個靚仔又孝順、一個靚女又乖巧，真係襯到絕。（圖片來源：湯洛雯[email protected]
湯樂瑤 原來在由泰國回港後，近日湯洛雯又飛了去東京，為好友劉思蔚Denise，前排中）慶生，兼參加劉思蔚的婚前派對，同行的還有Janice Man後排左）。
原來在由泰國回港後，近日湯洛雯又飛了去東京，為好友劉思蔚（Denise，前排中）慶生，兼參加劉思蔚的婚前派對，同行的還有Janice Man（後排左）。（圖片來源：[email protected]

湯樂瑤自中大法律系畢業

26歲的湯樂瑤比湯洛雯細九年，除了外形出眾外，更曾在英國留學，修讀了一年經濟，回港後轉修中大法律系畢業，是名乎其實的學霸。為了保持美好身形，湯樂瑤曾透露平日不吃米飯和麵包，以及會做鄭多燕體能運動去Keep Fit。她更爆料指兩姊妹個名本來都係用「樂」字，只係家姐後來改咗名！

湯洛雯 湯樂瑤 日前Cass趁萬聖節穿上一件頭泳衣在IG派福利。
Cass曾趁萬聖節穿上一件頭泳衣在IG派福利。（圖片來源：[email protected]
湯洛雯 湯樂瑤 除了外形正，湯樂瑤仲有內涵，除了外形出眾外，畢業自中大「神科」法律系。
除了外形正，湯樂瑤仲有內涵，除了外形出眾外，畢業自中大「神科」法律系。（圖片來源：[email protected]

湯洛雯富爸爸投資有道全家無憂

湯洛雯和湯樂瑤的爸爸是資深藝人湯鎮宗，1981年無綫電視第八期藝員訓練班學員。他在1980年代在邵氏電影公司出演角色，其後簽約亞洲電視演出劇集。1990年代開始在中國內地拍戲，成為首批前往內地發展的香港演員之一。多年來投資「磚頭」有道的他，現時一家手持過億物業，2019年靚湯亦一掟四千五百萬買入馬鞍山雲海別墅。

湯樂瑤 湯洛雯公開兩姊妹合照。
靚湯表示不想再跟妹妹合照，因為她太瘦了！（圖片來源：[email protected]
湯洛雯 湯樂瑤 兩姊妹年紀相差左年。
兩姊妹年紀相差左年。（圖片來源：[email protected]
湯洛雯 湯樂瑤 靚湯與家人關係很好，經常都全家出動，又會拍照晒幸福。
靚湯與家人關係很好，經常都全家出動，又會拍照晒幸福。（圖片來源：湯洛雯[email protected]
湯樂瑤 屋企有個富爸爸湯鎮宗，湯氏姊妹花從小生活無憂，還是學生的湯樂瑤已經常歐遊，名牌靚衫靚包天天新款，相比家姐湯洛雯平實得多。
屋企有個富爸爸湯鎮宗，湯氏姊妹花從小生活無憂，還是學生的湯樂瑤已經常歐遊，名牌靚衫靚包天天新款，相比家姐湯洛雯平實得多。（圖片來源：[email protected]

仲有其他湯樂瑤靚相：

湯洛雯 湯樂瑤經常於社交平台大晒好身材。
湯樂瑤的英文名Cassandre原來好有文化氣息，此名是古希臘文，意思是shining upon man，細看Cassandre其實也有一種中古美，和這個名字十分匹配。（圖片來源：[email protected]
湯樂瑤 甚有條件入行的湯樂瑤亦毫不吝嗇在IG貼相騷身材，張張惹火吸睛，湯洛雯曾經留言訓斥：「你使唔使咁？」不過湯樂瑤當家姐說話耳邊風，繼續豪派福利。
甚有條件入行的湯樂瑤亦毫不吝嗇在IG貼相騷身材，張張惹火吸睛，湯洛雯曾經留言訓斥：「你使唔使咁？」不過湯樂瑤當家姐說話耳邊風，繼續豪派福利。（圖片來源：[email protected]
湯樂瑤 33歲湯洛雯家族起底：資深藝人富爸爸+23歲索細妹
（圖片來源：[email protected]
湯樂瑤 33歲湯洛雯家族起底：資深藝人富爸爸+23歲索細妹
（圖片來源：[email protected]
湯樂瑤 33歲湯洛雯家族起底：資深藝人富爸爸+23歲索細妹
（圖片來源：[email protected]
湯樂瑤 湯洛雯索妹
（圖片來源：[email protected]
湯洛雯 湯樂瑤
（圖片來源：[email protected]
湯洛雯 湯樂瑤
（圖片來源：[email protected]

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撰文：東方新地圖片來源：[email protected][email protected][email protected]

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