湯洛雯37歲生日馬國明錫爆放閃 被追問生仔大計 老公口型「有暗示」甜到漏
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靚靚人妻湯洛雯（Roxanne）與馬國明婚後享受二人新婚生活，閒時都會在IG更新動態。近日（6日）湯洛雯37歲生日，晒出一條慶祝短片，老公馬國明錫爆放閃甜到漏！
靚湯榮升「馬太」後首個生日 馬明口型講Love u
前日（6日）是湯洛雯37歲生日正日，亦是靚湯榮升「馬太」後第一個生日，靚湯在社交平台上載獲老公馬明甜蜜慶生影片，並幸福貼文：「他不是一個會給別人驚喜，更不算是一個浪漫的人，但是他就是那一種，只要你跟他說過，他便不會忘記，嘗試努力做好的另一半，謝謝你為我改變，這已經是最好的生日禮物。」
兩人錫爆放閃 網民追問生B大計
片中可見，馬明非常識做，不單止為太太準備蛋糕，還送上靚花冧老婆，之後二人還頭貼頭合照，更有細心網民發現馬明口型講Love U ，認真好Sweet！大批粉絲紛紛留言表示羨慕：「好鬼閃呀！可唔可以比我地帶左副超先放閃，唔該。」而最甜的莫過於片尾兩人Kiss放閃，不過好可惜當他們錫錫的時候影片就突然中斷，網民都大呻睇唔夠：「幾時生返個B呀！」「臨尾個kiss做咩cut咗」，「馬太壞壞不讓看」，更有不少人追問他們生B大計！
圈中人緣甚佳的靚湯其實一早就獲不少好友與其慶生，除了繼早前獲「2Line黨」三位好姊妹朱千雪、岑杏賢、蔣家旻為她提前預祝生日之外，靚湯日前亦聯同「鐵馬家族」成員唐詩詠、林子善等一起開派對慶生，現場氣氛熱鬧又溫馨！靚湯開心表示：「Happy birthday to meeeee！好多謝咁多位兄弟姊妹陪我過生日，感恩有你地咁錫我！其實有對的人們在身邊真係日日都好似生日咁開心！」
圖片來源：IG@roxannetong