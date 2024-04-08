湯洛雯踩單車新相肚凸凸孕味濃 網民期待好消息宣布！
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靚靚人妻湯洛雯（Roxanne）與馬國明婚後享受二人新婚生活，閒時都會在IG更新動態。近日，靚湯分享了郊遊踩單車的照片，有眼利網民發現端倪，疑似孕味濃！
婚後生活甜蜜 Roxanne罕見分享度蜜月泳裝照
去年年底，Roxanne和馬國明在異國風情的峇里島及香港兩地舉行了盛大的婚禮，邀請了眾多親朋好友見證他們的幸福時刻。婚禮籌備期間，馬國明忙於拍攝工作，Roxanne則全力以赴地打理一切細節。
婚禮當天，她以一副健康勻稱的身材亮相，成為了眾人眼中的完美新孃。而在蜜月期間，她也曾分享過一些泳裝照片，展現了她的長腿和纖細腰身，讓人不禁稱羨。
網民留言猜測Roxanne懷孕
然而，轉眼間三個月過去，Roxanne似乎並沒有急於復出工作，而是選擇繼續享受與馬國明的甜蜜時光。在最近的郊遊照片中，她全副武裝，從頭到腳都是黑色運動裝束。
這些照片似乎是由馬國明從不同角度拍攝的，但網友的注意力卻集中在了Roxanne的腰部。有人留言詢問：「條腰好粗、係咪有咗？」、「第二張好似有咗」、「仲踩！小心D好喎！BB！」等等。從照片中可以看出，Roxanne的腰部確實比結婚時顯得圓潤，但她對於網友的猜測並未作出回應。
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圖片來源：@roxannetong、IG@ hubertwu、Facebook@湯洛雯 Roxanne Tong