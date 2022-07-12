湯洛雯入行10年被父親湯鎮宗勸離巢 靚湯開口回應獲男友馬國明支持

「靚湯」湯洛雯自2012年參選港姐入行，至今已有10年，近日其父親湯鎮宗接受內地傳媒訪問，竟然鼓勵女兒離巢，直言：「演員老待在一個地方，進步空間會比較小！」對此除了湯洛雯自己開口回應之外，其男友馬國明亦有趁機公開放閃，表示會堅定支持女友的決定！