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湯洛雯入行10年被父親湯鎮宗勸離巢 靚湯開口回應獲男友馬國明支持

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「靚湯」湯洛雯自2012年參選港姐入行，至今已有10年，近日其父親湯鎮宗接受內地傳媒訪問，竟然鼓勵女兒離巢，直言：「演員老待在一個地方，進步空間會比較小！」對此除了湯洛雯自己開口回應之外，其男友馬國明亦有趁機公開放閃，表示會堅定支持女友的決定！

湯洛雯 獲爸爸湯鎮宗鼓勵向外闖

湯洛雯爸爸湯鎮宗是1981年TVB第8期藝員訓練班學員，83年他離巢外闖，先後演出過不少邵氏電影和亞視劇集，到93年他再回巢TVB，拍了一套《前世冤家》，翌年又離巢北上，成為90年代首批前往內地發展的香港演員之一。現時65歲的湯鎮宗自言已處於半退休狀態，近日他接受內地傳媒訪問時，直言對女兒湯洛雯寄予厚望，希望她能離開舒適圈，勇敢向外闖，他說︰「演員老待在一個地方，進步空間會比較小。去一個新的環境，有新的對手，人的潛能才會激發出來。」

湯洛雯投訴馬國明未求婚
湯鎮宗笑言自己現在已處於半退休狀態，在演藝事業上可說已經「無欲無求」。（圖片來源：[email protected]
湯洛雯 12年至弗期
湯洛雯2012年以星二代之名參選港姐，雖然最後三甲不入，但仍獲簽入TVB，至今已有10年。（圖片來源：新傳媒照片庫）

湯鎮宗讚湯洛雯熱愛拍劇

湯鎮宗直言希望女兒能往上走，拍多一點戲，但最初也曾擔心女兒捱不住，因為演員有時每日只能瞓兩、三個鐘，但眼見靚湯就算通宵拍劇都可以堅持住，更顯得樂在其中，他便沒有再反對：「這說明她對這份工作有熱愛，有熱愛就可以做下去，如果純粹為了賺錢，是做不長久的。」湯鎮宗更向靚湯傳授自己的經驗：「進步也靠自己去進步，最重要的是投入，只有完全投入了，才能把戲演好。」

湯洛雯 湯鎮宗早在90年代已離巢北上發展，並成功憑《封神榜》及《外來妹》等劇集在內地闖上知名度。
湯鎮宗早在90年代已離巢北上發展，並成功憑《封神榜》及《外來妹》等劇集在內地闖出知名度。（圖片來源：微博@湯鎮宗）
湯洛雯 靚湯與家人關係很好，經常都全家出動，又會拍照晒幸福。
入行10年，現時靚湯在TVB已成功升呢做女主角，但父親湯鎮宗仍希望她有更多進步。（圖片來源：[email protected]

湯洛雯直言同TVB未完約

對於父親的鼓勵，湯洛雯對傳媒回應指自己與TVB尚未完約，因此未需要諗太多住。她又為父親解畫，指他其實冇話過要她離開TVB，只係希望她能多作不同的嘗試，而她就算身在TVB，都可以試到不同的工作，因為TVB一直都有給她好多機會。而被問到會否想學父親北上內地發展，靚湯就話好多謝公司一直都畀好多機會她拍劇和拍綜藝節目，其他工作就隨緣，因為她相信如果有適合她的工作，公司都會有安排。而她的男友馬國明就表示自己當然會支持靚湯的想法。

湯洛雯 湯洛雯話自己在工作上好隨緣，馬明就趁機放閃，話自己一定會支持女友的決定！
湯洛雯話自己在工作上好隨緣，馬明就趁機放閃，話自己一定會支持女友的決定！（圖片來源：[email protected]
湯洛雯 靚湯女承父業，湯鎮宗亦對她寄予厚望。
靚湯女承父業，湯鎮宗亦對她寄予厚望。（圖片來源：[email protected]

富爸爸湯鎮宗投資有道全家無憂

湯鎮宗早在90年代已北上發展，加上多年來投資「磚頭」有道，現時一家手持過億物業，有指前年湯鎮宗更以4,581萬元購入馬鞍山雲海別墅單位送給靚湯，作為她的嫁妝。

湯洛雯 靚湯和父母及妹妹湯樂瑤一家四口感情非常好，不時會在社交網分享全家合照晒幸福。
靚湯和父母及妹妹湯樂瑤一家四口感情非常好，不時會在社交網分享全家合照晒幸福。（圖片來源：[email protected]
湯洛雯 靚湯更曾表示自己理想中的另一半，要和她的父親湯鎮宗一樣愛錫屋企人。
靚湯更曾表示自己理想中的另一半，要和她的父親湯鎮宗一樣愛錫屋企人。（圖片來源：[email protected]

馬國明 湯洛雯有結婚卦象

馬國明與湯洛雯20年6月公開戀情，拍拖至今依然甜如蜜，還屢傳婚訊，對於48歲的馬國明與35歲的湯洛雯能否修成正果，玄學家吳佩孚表示：「馬國明同湯洛雯今年（2022虎年）結婚機會好大，睇佢哋兩個嘅姓名，都有結婚嘅卦象，本身嚟講佢哋都係三合，會紅鸞星動。」

湯洛雯 馬明同靚湯拍拖只有一年多，已經常被網友催婚。
馬明同靚湯拍拖只有兩年多，已經常被網友催婚，不過靚湯指她和馬國明都不是會隱瞞的人，若果真係要結婚，一定會同大家公布。（圖片來源：[email protected]
湯洛雯 湯父湯鎮宗現身上埋車，據知他專程拎張停車證畀馬明，等佢可以泊入靚湯個私家位。湯鎮宗曾直言對馬明印象好好，給他一百分，仲話非常放心將個女交給他，睇嚟馬明行岳父政策好成功！
本刊曾影到湯父湯鎮宗現身登上馬明座駕，據知佢當時係專程去拎張停車證畀馬明，等佢可以泊入靚湯個私家位。湯鎮宗曾直言對馬明印象好好，給他一百分，仲話非常放心將個女交給他，睇嚟馬明行岳父政策好成功！（圖片來源：新傳媒照片庫）

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常見問題

湯洛雯如何回應?

湯洛雯對傳媒回應指自己與TVB尚未完約，又為父親解畫……詳情請看

靚湯自己有咩想法?

靚湯話好多謝公司一直都畀好多機會佢，而對於上內地發展……詳情請看

撰文：東方新地圖片來源：[email protected][email protected]、新傳媒照片庫

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