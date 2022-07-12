湯洛雯入行10年被父親湯鎮宗勸離巢 靚湯開口回應獲男友馬國明支持
湯洛雯 獲爸爸湯鎮宗鼓勵向外闖
湯洛雯爸爸湯鎮宗是1981年TVB第8期藝員訓練班學員，83年他離巢外闖，先後演出過不少邵氏電影和亞視劇集，到93年他再回巢TVB，拍了一套《前世冤家》，翌年又離巢北上，成為90年代首批前往內地發展的香港演員之一。現時65歲的湯鎮宗自言已處於半退休狀態，近日他接受內地傳媒訪問時，直言對女兒湯洛雯寄予厚望，希望她能離開舒適圈，勇敢向外闖，他說︰「演員老待在一個地方，進步空間會比較小。去一個新的環境，有新的對手，人的潛能才會激發出來。」
湯鎮宗讚湯洛雯熱愛拍劇
湯鎮宗直言希望女兒能往上走，拍多一點戲，但最初也曾擔心女兒捱不住，因為演員有時每日只能瞓兩、三個鐘，但眼見靚湯就算通宵拍劇都可以堅持住，更顯得樂在其中，他便沒有再反對：「這說明她對這份工作有熱愛，有熱愛就可以做下去，如果純粹為了賺錢，是做不長久的。」湯鎮宗更向靚湯傳授自己的經驗：「進步也靠自己去進步，最重要的是投入，只有完全投入了，才能把戲演好。」
湯洛雯直言同TVB未完約
對於父親的鼓勵，湯洛雯對傳媒回應指自己與TVB尚未完約，因此未需要諗太多住。她又為父親解畫，指他其實冇話過要她離開TVB，只係希望她能多作不同的嘗試，而她就算身在TVB，都可以試到不同的工作，因為TVB一直都有給她好多機會。而被問到會否想學父親北上內地發展，靚湯就話好多謝公司一直都畀好多機會她拍劇和拍綜藝節目，其他工作就隨緣，因為她相信如果有適合她的工作，公司都會有安排。而她的男友馬國明就表示自己當然會支持靚湯的想法。
富爸爸湯鎮宗投資有道全家無憂
湯鎮宗早在90年代已北上發展，加上多年來投資「磚頭」有道，現時一家手持過億物業，有指前年湯鎮宗更以4,581萬元購入馬鞍山雲海別墅單位送給靚湯，作為她的嫁妝。
馬國明 湯洛雯有結婚卦象
馬國明與湯洛雯20年6月公開戀情，拍拖至今依然甜如蜜，還屢傳婚訊，對於48歲的馬國明與35歲的湯洛雯能否修成正果，玄學家吳佩孚表示：「馬國明同湯洛雯今年（2022虎年）結婚機會好大，睇佢哋兩個嘅姓名，都有結婚嘅卦象，本身嚟講佢哋都係三合，會紅鸞星動。」
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常見問題
湯洛雯如何回應?
湯洛雯對傳媒回應指自己與TVB尚未完約，又為父親解畫……詳情請看
靚湯自己有咩想法?
靚湯話好多謝公司一直都畀好多機會佢，而對於上內地發展……詳情請看