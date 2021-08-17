湯洛雯重手用濾鏡出事？被網民指P到似阿G.E.M. 靚湯再出招反擊

近日劇接劇忙不停的湯洛雯，昨晚在社交文貼相兼發出了一篇感性文，話：「知道快樂不是必然的，但每天都感到很快樂，感恩，還有謝謝你:)」感恩對象相信係男友馬國明，馬國明亦有第一時間留言回應，雙雙公然放閃，不過有不少網友都錯重點，指靚湯P圖P得太重手，P到好似鄧紫棋（G.E.M.）同王君馨混合體，靚湯都不甘示弱，今日中午立即再貼出一張靚相反擊！

文：東方新地｜圖：湯洛雯IG、馬國明IG、TVB劇集截圖