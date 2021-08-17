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湯洛雯重手用濾鏡出事？被網民指P到似阿G.E.M. 靚湯再出招反擊

東方新地 - 娛聞

近日劇接劇忙不停的湯洛雯，昨晚在社交文貼相兼發出了一篇感性文，話：「知道快樂不是必然的，但每天都感到很快樂，感恩，還有謝謝你:)」感恩對象相信係男友馬國明，馬國明亦有第一時間留言回應，雙雙公然放閃，不過有不少網友都錯重點，指靚湯P圖P得太重手，P到好似鄧紫棋（G.E.M.）同王君馨混合體，靚湯都不甘示弱，今日中午立即再貼出一張靚相反擊！

文：東方新地｜圖：湯洛雯IG、馬國明IG、TVB劇集截圖

湯洛雯 自稱牛奶妹

「靚湯」湯洛雯近日劇接劇忙不停，繼早前拍完《雙生陌生人》後，近日又緊接開拍新劇《OPM》，日前她忙裡偷閒，在社交網貼相兼發出了一篇感性文，話：「知道快樂不是必然的，但每天都感到很快樂，感恩，還有謝謝你:)」感恩對象相信係男友馬國明，馬國明亦有第一時間留言回以3個心心眼emoji，雙雙公然放閃。

湯洛雯近日劇接劇拍不停。（圖片來源：湯洛雯IG）
湯洛雯近日劇接劇拍不停。（圖片來源：湯洛雯IG）
馬國明極速回應女友發文。（圖片來源：湯洛雯IG）
馬國明極速回應女友發文。（圖片來源：湯洛雯IG）
馬國明有份主演的《寶寶大過天》早前已大結局。（圖片來源：馬國明IG）
馬國明有份主演的《寶寶大過天》早前已大結局。（圖片來源：馬國明IG）
馬國明早前已拍完《白色強人2》，最近正在為拍攝新劇《隱形戰隊》秘密操肌。（圖片來源：馬國明IG）
早前已拍完《白色強人2》的馬國明，最近正在為拍攝新劇《隱形戰隊》秘密操肌。（圖片來源：馬國明IG）

除了出post貼相外，靚湯亦有在限時動態中貼出了一段自拍短片，當中見到靚湯對住鏡頭做出嘟嘴、拍頭、微笑等動作，盡顯嬌俏一面。

湯洛雯被網友指P圖P到認唔到。（圖片來源：湯洛雯IG）
湯洛雯被網友指P圖P到認唔到。（圖片來源：湯洛雯IG）
嘟起個嘴又真係幾似王君馨！（圖片來源：湯洛雯IG）
嘟起個嘴又真係幾似王君馨！（圖片來源：湯洛雯IG）
拍頭都係pose？（圖片來源：湯洛雯IG）
拍頭都係pose？（圖片來源：湯洛雯IG）
網友仲話靚湯個樣P到好似G.E.M.！（圖片來源：湯洛雯IG）
網友仲話靚湯個樣P到好似G.E.M.！（圖片來源：湯洛雯IG）

網友想起群姐直播變臉

有不少網友都錯重點，指靚湯P圖P得太重手，P到好似鄧紫棋（G.E.M.）、王君馨甚至阿嬌（鍾欣潼），仲有網友話這幅圖令他回想起前晚《愛·回家》講到群姐用濾鏡直播的劇情，對靚湯鼓勵說：「試吓唔好用，自然美，對自己有信心啲！」

（圖片來源：網友留言截圖）
（圖片來源：網友留言截圖）
群姐（許思敏飾）在前晚一集《愛．回家之開心速遞》中用濾鏡開直播賣產品。（圖片來源：TVB劇集截圖）
群姐（許思敏飾）在前晚一集《愛．回家之開心速遞》中用濾鏡開直播賣產品。（圖片來源：TVB劇集截圖）
一秒變成美少女Jojo（黃紫恩），成功迷倒龍璟風（陳浚霆飾），相當誇張！（圖片來源：TVB劇集截圖）
一秒變成美少女Jojo（黃紫恩），成功迷倒龍璟風（陳浚霆飾），相當誇張！（圖片來源：TVB劇集截圖）
（圖片來源：網友留言截圖）
（圖片來源：網友留言截圖）
（圖片來源：網友留言截圖）
（圖片來源：網友留言截圖）
（圖片來源：網友留言截圖）
（圖片來源：網友留言截圖）
（圖片來源：網友留言截圖）
（圖片來源：網友留言截圖）
（圖片來源：網友留言截圖）
（圖片來源：網友留言截圖）
（圖片來源：網友留言截圖）
（圖片來源：網友留言截圖）
（圖片來源：網友留言截圖）
（圖片來源：網友留言截圖）

對於被網友指P圖「P到認唔到」，靚湯都不甘示弱，在今日中午再貼出一張疑似高清圖反擊，相中靚湯紮住一對孖辮，笑稱：「牛奶妹出沒注意！」唔通想暗示自己唔使P圖，皮膚都好似牛奶一樣咁白滑？

雖然湯洛雯新圖係冇P得咁重手，但就被指黑眼圈出晒嚟。（圖片來源：湯洛雯IG）
雖然湯洛雯新圖係冇P得咁重手，但就被指黑眼圈出晒嚟。（圖片來源：湯洛雯IG）
（圖片來源：湯洛雯IG）
（圖片來源：湯洛雯IG）
（圖片來源：網友留言截圖）
（圖片來源：網友留言截圖）
（圖片來源：網友留言截圖）
（圖片來源：網友留言截圖）

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