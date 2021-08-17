湯洛雯重手用濾鏡出事？被網民指P到似阿G.E.M. 靚湯再出招反擊
近日劇接劇忙不停的湯洛雯，昨晚在社交文貼相兼發出了一篇感性文，話：「知道快樂不是必然的，但每天都感到很快樂，感恩，還有謝謝你:)」感恩對象相信係男友馬國明，馬國明亦有第一時間留言回應，雙雙公然放閃，不過有不少網友都錯重點，指靚湯P圖P得太重手，P到好似鄧紫棋（G.E.M.）同王君馨混合體，靚湯都不甘示弱，今日中午立即再貼出一張靚相反擊！
文：東方新地｜圖：湯洛雯IG、馬國明IG、TVB劇集截圖
湯洛雯 自稱牛奶妹
「靚湯」湯洛雯近日劇接劇忙不停，繼早前拍完《雙生陌生人》後，近日又緊接開拍新劇《OPM》，日前她忙裡偷閒，在社交網貼相兼發出了一篇感性文，話：「知道快樂不是必然的，但每天都感到很快樂，感恩，還有謝謝你:)」感恩對象相信係男友馬國明，馬國明亦有第一時間留言回以3個心心眼emoji，雙雙公然放閃。
除了出post貼相外，靚湯亦有在限時動態中貼出了一段自拍短片，當中見到靚湯對住鏡頭做出嘟嘴、拍頭、微笑等動作，盡顯嬌俏一面。
網友想起群姐直播變臉
有不少網友都錯重點，指靚湯P圖P得太重手，P到好似鄧紫棋（G.E.M.）、王君馨甚至阿嬌（鍾欣潼），仲有網友話這幅圖令他回想起前晚《愛·回家》講到群姐用濾鏡直播的劇情，對靚湯鼓勵說：「試吓唔好用，自然美，對自己有信心啲！」
對於被網友指P圖「P到認唔到」，靚湯都不甘示弱，在今日中午再貼出一張疑似高清圖反擊，相中靚湯紮住一對孖辮，笑稱：「牛奶妹出沒注意！」唔通想暗示自己唔使P圖，皮膚都好似牛奶一樣咁白滑？