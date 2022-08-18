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35歲湯洛雯背光黃昏相暗藏結婚玄機 馬國明留言令網民起哄

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48歲馬國明與35歲湯洛雯（靚湯）拍拖兩年多，不時網上放閃，二人一直被催婚，但都遲遲沒有喜訊。昨日（18日）湯洛雯突然在社交平台IG上載與馬國明睇日落的背光相剪影照，似乎背後有玄機。

背光相有玄機?

馬國明與湯洛雯拍拖兩年，屢傳喜訊，早前二人大方承認同居並共同育有愛貓。又指同居以來未曾吵架，亦曾探討過結婚話題，坦言有好消息便會跟大家宣布。昨日湯洛雯上載一張合照，她用雙手做出心形圖案，但卻是一張背光相。當網友調光照片之後，就講笑話「唔調光都閃（晒恩愛）盲。」

湯洛雯 馬國明 特登影背光相乜花臣？
特登影背光相乜花臣？（圖片來源：[email protected]
湯洛雯 馬國明 調光之後玄機揭露
調光之後玄機揭露。（圖片來源：[email protected]

馬國明：「應該差唔多」

正當網民落力競猜到底兩人情況如何時，馬國明突然在留言區出現，並暗示將會結婚，只是婚期未定。隨即令網民大為興奮。

湯洛雯 馬國明親身回覆
馬國明親身回覆（圖片來源：[email protected]
湯洛雯 馬國明暗示只是婚期未定
馬國明暗示只是婚期未定（圖片來源：[email protected]

湯洛雯被「開分身」行騙

湯洛雯經朋友發現有人用自己相片開分身行騙，於是在昨晚馬上截圖片發帖，並表示自己係冇facebook個人帳戶，叫大家小心。據圖片所見騙徒想呃夠六位數港幣。

馬國明 湯洛雯上傳圖片叫大家小心。
湯洛雯上傳圖片叫大家小心。（圖片來源：[email protected]

馬國明 湯洛雯有結婚卦象

馬國明與湯洛雯20年6月公開戀情，拍拖至今依然甜如蜜，還屢傳婚訊，對於48歲的馬國明與35歲的湯洛雯能否修成正果，玄學家吳佩孚表示：「馬國明同湯洛雯今年（2022虎年）結婚機會好大，睇佢哋兩個嘅姓名，都有結婚嘅卦象，本身嚟講佢哋都係三合，會紅鸞星動。」

馬國明 湯洛雯 馬明同靚湯拍拖只有一年多，已經常被網友催婚。
馬明同靚湯拍拖只有兩年多，已經常被網友催婚，不過靚湯指她和馬國明都不是會隱瞞的人，若果真係要結婚，一定會同大家公布。（圖片來源：[email protected]

爸爸湯鎮宗曾經鼓勵自己向外闖

「靚湯」湯洛雯自2012年參選港姐入行，至今已有10年，早前其父親湯鎮宗接受內地傳媒訪問，竟然鼓勵女兒離巢，直言：「演員老待在一個地方，進步空間會比較小！」對此除了湯洛雯自己開口回應之外，其男友馬國明亦有趁機公開放閃，表示會堅定支持女友的決定！

湯洛雯投訴馬國明未求婚
湯鎮宗笑言自己現在已處於半退休狀態，在演藝事業上可說已經「無欲無求」。（圖片來源：[email protected]

撰文：東方新地圖片來源：[email protected]

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