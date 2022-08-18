35歲湯洛雯背光黃昏相暗藏結婚玄機 馬國明留言令網民起哄
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48歲馬國明與35歲湯洛雯（靚湯）拍拖兩年多，不時網上放閃，二人一直被催婚，但都遲遲沒有喜訊。昨日（18日）湯洛雯突然在社交平台IG上載與馬國明睇日落的背光相剪影照，似乎背後有玄機。
背光相有玄機?
馬國明與湯洛雯拍拖兩年，屢傳喜訊，早前二人大方承認同居並共同育有愛貓。又指同居以來未曾吵架，亦曾探討過結婚話題，坦言有好消息便會跟大家宣布。昨日湯洛雯上載一張合照，她用雙手做出心形圖案，但卻是一張背光相。當網友調光照片之後，就講笑話「唔調光都閃（晒恩愛）盲。」
馬國明：「應該差唔多」
正當網民落力競猜到底兩人情況如何時，馬國明突然在留言區出現，並暗示將會結婚，只是婚期未定。隨即令網民大為興奮。
湯洛雯被「開分身」行騙
湯洛雯經朋友發現有人用自己相片開分身行騙，於是在昨晚馬上截圖片發帖，並表示自己係冇facebook個人帳戶，叫大家小心。據圖片所見騙徒想呃夠六位數港幣。
馬國明 湯洛雯有結婚卦象
馬國明與湯洛雯20年6月公開戀情，拍拖至今依然甜如蜜，還屢傳婚訊，對於48歲的馬國明與35歲的湯洛雯能否修成正果，玄學家吳佩孚表示：「馬國明同湯洛雯今年（2022虎年）結婚機會好大，睇佢哋兩個嘅姓名，都有結婚嘅卦象，本身嚟講佢哋都係三合，會紅鸞星動。」
爸爸湯鎮宗曾經鼓勵自己向外闖
「靚湯」湯洛雯自2012年參選港姐入行，至今已有10年，早前其父親湯鎮宗接受內地傳媒訪問，竟然鼓勵女兒離巢，直言：「演員老待在一個地方，進步空間會比較小！」對此除了湯洛雯自己開口回應之外，其男友馬國明亦有趁機公開放閃，表示會堅定支持女友的決定！