湯洛雯馬國明結婚｜馬明搬離太古城寓所 先試新婚生活 有傳8月結婚
文：東方新地｜圖：湯洛雯IG圖片、節目圖片、新傳媒圖片庫
馬國明低調搬離太古城 與湯洛雯過同居生活
湯洛雯日前生日，未有大晒馬國明與自己的慶祝照片，但卻獲男友於社交平台留言祝福，大批圈中好友表示勁sweet！近日馬國明拍完《白色強人2》返港，便低調搬入湯洛雯的半億愛巢，先試同居生活，爭取時間過二人世界，因為有傳今年8月結婚！
湯洛雯 自封「幸福公主」預告生B後會引退做全職少奶奶
湯洛雯（靚湯，Roxanne）日前和好友朱千雪、岑杏賢及蔣家旻一同為麥玲玲師傅與林盛斌（Bob）主持的myTV Gold新節目《師父有請》（Master’s Talk）擔任嘉賓，提到四人被稱呼為「2Line黨」，湯洛雯否認，並笑指幾人已由二線跌落三線：「我哋私底下個群姐名叫『幸福公主』，除咗我哋仲有張嘉兒。」
自言事業心重的湯洛雯被麥玲玲指最適合生B，她笑言自己婚後會繼續衝刺事業，但如果生B的話就可能會選擇引退，去全力照顧小朋友。
講到自己的理想男友類型，湯洛雯笑言：「我比較鍾意搵個似我爹地嘅人，因為我阿爸係一個好乖、好錫屋企嘅人，我阿媽係凸、我阿爸就係凹，所以我想搵個類似嘅⋯⋯」
與馬明一凹一凸
湯洛雯續說自己和男友馬國明也是「一凹一凸」的類型：「我鍾意講嘢，佢都會出聲嘅，會話：『你鍾意啦』、『幾好吖』、『無所謂啦』、『激死我』咁囉！」
而當問到經常被催婚係咪好大壓力？湯洛雯答：「唔係好大壓力，係畀人問到有少少厭、有少少答到呆咗。次次都問，答咗唔係，咁我女仔嚟呀嘛，人哋都未求婚，我點答你啫？訂婚一定會講，大家唔使再問，一定公開！」
傳8月結婚
大年初一，湯洛雯和馬國明傳出婚訊，指二人婚期定於今年8月，而之前傳湯鎮宗送贈半億豪宅給女兒做嫁妝，有傳媒指近日靚湯及馬明都密密監管愛巢裝修進度，以趕及在婚期前入住，對婚訊傳聞，二人例牌否認。
馬明47歲生日報喜？
2月13日（年初二）是馬明47歲生日，這是和靚湯拍拖後首個生日，馬明話因為限聚令唔方便出外，相信二人會留在家中甜蜜慶祝，未知馬明在生日會否公布喜訊？
朱千雪 入行八年冇人追
此外，同場的朱千雪和岑杏賢都已分別嫁與醫生和金融才俊，成為幸福人妻，符合節目該集「嫁得好」的主題。朱千雪與圈外青梅竹馬醫生老公吳昆倫（Justin）結婚已有一年半，雖然近年已正式掛牌成為執業大律師，但她透露仍有意做幕前工作。
朱千雪又指自己入行八年來從來無被人追過，坐在她身邊的湯洛雯忍不住踢爆說：「我知點解，如果有人主動問佢攞電話，佢會答人：『你Send e-mail畀我啦！』咁。」
朱千雪續說：「最衰試過一次，有個人同我合照，影完張相，佢問我攞電話想WhatsApp番張相畀我，我話：『唔使喇，張相你Keep啦！』就算拍劇男拍檔嘅電話我都冇，唔需要嘛，要聯絡會搵PA（助理編導）呀嘛！」
湯洛雯又讚朱千雪是個好女仔，如果遇到拍劇有性感或者接吻場口都會堅定拒絕，朱千雪表示：「如果可以唔需要就最好唔好。以前試過有場戲安排我喺天台跌落去時，男主角要扯住我，扯爛埋件衫，見到露膊好性感咁。我唔係唔想性感，而係我又唔係瘦，做嚟都嘥氣啦！我就將裡面件背心同外面件背心縫埋佢，扯極都係見到少少膊頭，而且我又怕被人cap圖，話我手臂肥。」
朱千雪又否認退出幕前，她說：「唔係，我想做，家庭同事業要平衝，以前係事業以外就自己煲劇，依家係事業以外，老公想煲咩劇就一齊煲，工作上無分別。」而提到生小朋友，她說：「我好驚生BB係因為我怕肥，我未生已經被傳媒講到我起碼生咗三件咁，話我有咗五個月，傳聞真到連我自己都猶豫！」
岑杏賢 讚老公係極品
在去年11月結婚的岑杏賢透露：「起初我同老公第一次見面係完全冇興趣，好唔鍾意佢，唔明點解朋友會介紹畀我認識，佢外表唔係我想要嘅類型。我好膚淺，本身就諗住索性搵番娛樂圈嘅人就算，直至遇到我老公之後，覺得佢簡直係極品，感覺佢優點比我想像更加多！」而生B方面，岑杏賢表示會先尊重老公的意願。
麥玲玲指女星如果在娛樂圈做到一線好紅的話，就一定不會嫁得好，因為兩粒星相冲，除非結婚後急流勇退。而以四女的命盤所計，蔣家旻最適合在娛樂圈發展，但將來的婚姻要嫁得遠，才能開花結果。