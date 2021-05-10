湯洛雯馬國明結婚｜馬明搬離太古城寓所 先試新婚生活 有傳8月結婚

湯洛雯與馬國明一早表明以結婚為大前提拍拖，愛得高調又甜蜜，因此經常傳出好事近，但日前湯洛雯現身麥玲玲師傅與林盛斌（Bob）主持的新節目《師父有請》做嘉賓，竟開到口投訴馬國明（馬明）尚未向她求婚⋯⋯。今年大年初一迎來第一樁喜訊，有傳馬明今年8月迎娶靚湯﹗近日馬國明已低調搬入日前由湯洛雯父親送贈女兒的半億愛巢，先試新婚生活！