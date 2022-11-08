湯洛雯認與馬國明有共識計劃結婚 唔排除出年旅行拉埋天窗
湯洛雯承認同馬國明遊日本
昨天（7日）湯洛雯出席由她主演的電影《忽然心動》首映，被傳媒追問到是否與馬國明一起旅行。湯洛雯大方承認，更很珍惜這次的旅遊，因為這是她與馬國明拍拖後第一次以情侶身份一起出國，同時笑言旅行其中一個目的是要看清楚對方的真面目。靚湯這個旅程完結後，給予馬國明一個極高的評價，大讚發現男友更好的一面，坦言自己是一名很喜歡計劃行程的人，馬國明期間完全遷就，再加上會幫手拎行李以及負責充當柴可夫，令二人感情升温。
湯洛雯指與馬國明有結婚共識
湯洛雯對男友讚不絕口，目前已計劃第二次旅行，一眾傳媒少不免追問到結婚的問題，她承認與男友已經有共識，直言等疫情再減退的時候，不排除會明年結婚，至於旅行結婚機會也很大。另外湯洛雯不時也會在IG發布唯美照片，一向被封為「IG女神」的她，對每一張照片要求非常之高，所以在旅行期間靚湯訓練馬國明的影相技術，結果也令她很滿意。
談到電影《忽然心動》，昨天的首映馬國明當然會支持，在戲中湯洛雯透露有拖手的戲份，毫不避諱的說不怕男友介意，笑說男友做戲這麼多年，拍親熱戲比自己還多。
湯洛雯日本浸溫泉馬國明揸機？
湯洛雯早前去日本旅行，連日來po出多張旅行靚相，最新一輯相她去了花田，又參觀寺院。不過「寶物沉歸底」，最大驚喜最尾原來暗藏湯洛雯絕密溫泉出浴照，她於山區溫泉泡浴，見她靠住池邊，露出雙臂及白滑香肩，加上現場煙霧瀰漫，令她更添仙氣，湯洛雯興奮伸脷，相當可愛。不少網民好奇是誰幫她揸機拍照，紛紛問道是否男友馬國明都有同行？網民更表示好期待可以見到他們一齊浸溫泉共浴的場面！
湯洛雯P圖出事撞樣徐子珊 馬國明遭殃慘變歪面
馬國明與湯洛雯日前出席好友黃嘉樂的婚宴，即時被網民催婚！不過事後湯洛雯在IG分享當晚的靚相時，卻疑似因為P圖重手咗而惹起討論。相片中湯洛雯臉脥明顯變尖換咗塊臉，有網民仲留言話撞樣徐子珊、林夏薇，甚至岑麗香，總之就睇唔出係湯洛雯！不過呢個都唔算慘，網民仲留意到在她旁邊的馬國明慘被P到歪嘴歪臉，梳咗個韓仔頭都慘變面癱！最後唔知湯洛雯係咪知道P圖出事，最後直接Del相了事！
湯洛雯與馬國明睇日落的背光相剪影照背後有玄機
馬國明與湯洛雯拍拖兩年，屢傳喜訊，早前二人大方承認同居並共同育有愛貓。又指同居以來未曾吵架，亦曾探討過結婚話題，坦言有好消息便會跟大家宣布。昨日湯洛雯上載一張合照，她用雙手做出心形圖案，但卻是一張背光相。當網友調光照片之後，就講笑話「唔調光都閃（晒恩愛）盲。」
馬國明：「應該差唔多」
正當網民落力競猜到底兩人情況如何時，馬國明突然在留言區出現，並暗示將會結婚，只是婚期未定。隨即令網民大為興奮。
湯洛雯被「開分身」行騙
湯洛雯經朋友發現有人用自己相片開分身行騙，於是在昨晚馬上截圖片發帖，並表示自己係冇facebook個人帳戶，叫大家小心。據圖片所見騙徒想呃夠六位數港幣。
馬國明 湯洛雯有結婚卦象
馬國明與湯洛雯20年6月公開戀情，拍拖至今依然甜如蜜，還屢傳婚訊，對於48歲的馬國明與35歲的湯洛雯能否修成正果，玄學家吳佩孚表示：「馬國明同湯洛雯今年（2022虎年）結婚機會好大，睇佢哋兩個嘅姓名，都有結婚嘅卦象，本身嚟講佢哋都係三合，會紅鸞星動。」
爸爸湯鎮宗曾經鼓勵自己向外闖
「靚湯」湯洛雯自2012年參選港姐入行，至今已有10年，早前其父親湯鎮宗接受內地傳媒訪問，竟然鼓勵女兒離巢，直言：「演員老待在一個地方，進步空間會比較小！」對此除了湯洛雯自己開口回應之外，其男友馬國明亦有趁機公開放閃，表示會堅定支持女友的決定！
常見問題
最近有咩劇集熱播中？
TVB長壽劇《愛回家》、台慶檔劇集陣容強勁，包括：晚上8:30即將進入結局周嘅《下流上車族》、接著將由黃宗澤主演嘅《法證先鋒V》接檔，到9:30播放《鐵拳》班底拍攝嘅超能使者，而ViuTV早前已宣布將接連播放五套原創劇，包括即將進入結局周嘅籃球劇，由姜濤、Ian、193等主演嘅《季前賽》，11月14日將會開播Lokman、AK江熚生爆肌主演嘅《繩角》⋯⋯按此看劇情介紹
有咩演唱會即將舉行？
2022年多個歌手和組合宣布舉行演唱會，並陸續進行售票的安排，欲知購物詳細和公開發售日期，詳見：全城關注MIRROR聯同ERROR將會全員落場嘅《903 AllStar 籃球賽》；去到12月將會有《陳蕾x岑寧兒演唱會2022》搶飛攻略 附優先訂購連結；仲有軒仔宣布開十場跨年騷《Revisit》，按此看優先訂票及公開發售日期；2023年有國際天團BLACKPINK來臨香港舉行《BORN PINK》世界巡迴演唱會，按此即睇搶飛攻略