湯洛雯認與馬國明有共識計劃結婚　唔排除出年旅行拉埋天窗

馬國明與湯洛雯自從公布戀情後，二人一直被外界盛傳將會結婚，但每一次消息一出，他們都會極力否認，同時表示有好消息會和大家宣布。早前靚湯在IG表示事隔三年，終於能夠去日本旅遊，期間不斷發布在當地的美照，讓人羨慕之餘，更好奇拍照的到底是不是男友馬國明幫手拍攝。