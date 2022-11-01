35歲湯洛雯日本浸溫泉 網民狂問係咪馬國明揸機？
湯洛雯日本浸溫泉馬國明揸機？
不過「寶物沉歸底」，最大驚喜最尾原來暗藏湯洛雯絕密溫泉出浴照，她於山區溫泉泡浴，見她靠住池邊，露出雙臂及白滑香肩，加上現場煙霧瀰漫，令她更添仙氣，湯洛雯興奮伸脷，相當可愛。不少網民好奇是誰幫她揸機拍照，紛紛問道是否男友馬國明都有同行？網民更表示好期待可以見到他們一齊浸溫泉共浴的場面！
湯洛雯P圖出事撞樣徐子珊 馬國明遭殃慘變歪面
馬國明與湯洛雯日前出席好友黃嘉樂的婚宴，即時被網民催婚！不過事後湯洛雯在IG分享當晚的靚相時，卻疑似因為P圖重手咗而惹起討論。相片中湯洛雯臉脥明顯變尖換咗塊臉，有網民仲留言話撞樣徐子珊、林夏薇，甚至岑麗香，總之就睇唔出係湯洛雯！不過呢個都唔算慘，網民仲留意到在她旁邊的馬國明慘被P到歪嘴歪臉，梳咗個韓仔頭都慘變面癱！最後唔知湯洛雯係咪知道P圖出事，最後直接Del相了事！
湯洛雯與馬國明睇日落的背光相剪影照背後有玄機
馬國明與湯洛雯拍拖兩年，屢傳喜訊，早前二人大方承認同居並共同育有愛貓。又指同居以來未曾吵架，亦曾探討過結婚話題，坦言有好消息便會跟大家宣布。昨日湯洛雯上載一張合照，她用雙手做出心形圖案，但卻是一張背光相。當網友調光照片之後，就講笑話「唔調光都閃（晒恩愛）盲。」
馬國明：「應該差唔多」
正當網民落力競猜到底兩人情況如何時，馬國明突然在留言區出現，並暗示將會結婚，只是婚期未定。隨即令網民大為興奮。
湯洛雯被「開分身」行騙
湯洛雯經朋友發現有人用自己相片開分身行騙，於是在昨晚馬上截圖片發帖，並表示自己係冇facebook個人帳戶，叫大家小心。據圖片所見騙徒想呃夠六位數港幣。
馬國明 湯洛雯有結婚卦象
馬國明與湯洛雯20年6月公開戀情，拍拖至今依然甜如蜜，還屢傳婚訊，對於48歲的馬國明與35歲的湯洛雯能否修成正果，玄學家吳佩孚表示：「馬國明同湯洛雯今年（2022虎年）結婚機會好大，睇佢哋兩個嘅姓名，都有結婚嘅卦象，本身嚟講佢哋都係三合，會紅鸞星動。」
爸爸湯鎮宗曾經鼓勵自己向外闖
「靚湯」湯洛雯自2012年參選港姐入行，至今已有10年，早前其父親湯鎮宗接受內地傳媒訪問，竟然鼓勵女兒離巢，直言：「演員老待在一個地方，進步空間會比較小！」對此除了湯洛雯自己開口回應之外，其男友馬國明亦有趁機公開放閃，表示會堅定支持女友的決定！
常見問題
最近有咩劇集熱播中？
TVB長壽劇《愛回家》、台慶檔劇集陣容強勁，包括：晚上8:30正熱播林敏驄主演嘅《下流上車族》、接著9:30播《鐵拳》班底拍攝嘅超能使者，而ViuTV早前已宣布將接連播放五套原創劇，包括現正熱播中的籃球劇，由姜濤、Ian、193等主演嘅《季前賽》，劇中仲會出現多位驚喜人物，包括Sica何洛瑤及Alice許寶恆、教主Anson Lo以暖男空少驚喜演出、美少女街場隊三位籃球女神、仲有激似《入樽》安西教練嘅⋯⋯詳情請看
有咩演唱會即將舉行？
2022年多個歌手和組合宣布舉行演唱會，並陸續進行售票的安排，欲知購物詳細和公開發售日期，詳見：陳奕迅宣布加場《FEAR AND DREAMS 跨年演唱會》、鄭伊健《HERE & NOW EKIN IN CONCERT 2022演唱會2022》、洪嘉豪首次個人演唱會《THE CYCLE OF…Kaho Hung Live 2022》、湯令山Gareth.T《November Rain 2022》