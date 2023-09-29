湯盈盈公開一家四口合照 大細女愈來愈似錢嘉樂被指基因強大
「7魔女」一齊慶祝
湯盈盈的多位好友都有出席，包括「7魔女」的佘詩曼、鍾麗淇、梁靖琪、周家蔚與老公洪天明以及姚樂怡，不過文頌嫻卻未見影。另外，與湯盈盈一同拍《愛．回家之開心速遞》的呂慧儀、楊證樺與沈可欣等都有畀面出席派對，場面熱鬧！
細女身手敏捷似足爸爸
從湯盈盈在IG上載的影片中所見，壽星女Kassidy相當活躍，又大玩跳彈床又向前翻滾，飛索都無有怕，身手敏捷非常大膽似足作為動作指導的爸爸錢嘉樂！
與錢嘉樂似足餅印
湯盈盈亦有分享多張一家4口的合照，2個女兒Alyssa和Kassidy都愈大愈似爸爸錢嘉樂，獲大批網民笑言湯盈盈輸了：「錢嘉樂基因太強大」、「細女大大下似咗老竇」。
大女外表被嘲 夫婦笑應網民
由於大女錢凱晴外貌酷似錢嘉樂，有不少網民認為她女生男相，更經常在網上平台上恥笑凱晴外貌，令到湯盈盈十分傷心，在家中曾經大喊一場。其後她獲得錢嘉樂安慰，逐漸釋懷。生細女凱琪時，錢嘉樂也在受訪時笑言：「盈盈話如果今胎唔似佢，佢就『發爛渣』。」後來細女滿月時被問道湯盈盈有沒有「發爛渣」，他也笑言：「我覺得細女似媽媽（湯盈盈），大家幫幫忙話似媽媽啦，否則我返到屋企好難做！」湯盈盈後來接受訪問時強調自己女兒很可愛，而且不會介意細女像錢嘉樂，因為自己很愛這個男人。
現實中的錢嘉樂除了是「愛妻號」外，更是一名好爸爸，他為了妻女曾豪花港幣80萬購入愛車，及以1000萬買入北角寶馬山一個700呎的單位，希望方便女兒們出入及有個好環境成長。兩名女兒更活潑好動，只要不用工作的日子，錢嘉樂便會陪伴兩名女兒學習和玩耍，希望可以留給女兒美好的童年時光。
《封神榜》錢嘉樂 湯盈盈首合作 廿年後再拍劇
近來無綫午間重播廿一年前神劇《封神榜》，錢嘉樂飾演「三眼仔」楊戩，在大結局「收服」飾演「琵琶精」的湯盈盈都好經典﹗現實中卻被湯盈盈收服，早前他們以夫妻檔拍攝無綫青春校園劇《青春本我》，事隔廿年，再次合作，錢嘉樂在訪問中笑指要同太太湯盈盈再合作，緊張到瞓唔著﹗
之後，錢嘉樂在拍攝節目《超級無敵獎門人》時再遇湯盈盈，兩人悄悄地擦出愛火花，相戀五年，於2012年結婚，翌年誕下大女凱晴，兩年後誕下幼女凱琪，錢嘉樂早前接受訪問時提及到﹕「我哋對上一次合作拍戲就係《封神榜》，《封神榜》好睇之處就係喺戲裡面係我收佢，喺現實上就係佢收咗我。」向所有人表示他為湯盈盈變成了居家的好男人。
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