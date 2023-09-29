湯盈盈公開一家四口合照 大細女愈來愈似錢嘉樂被指基因強大

現年58歲的錢嘉樂與年輕10歲的湯盈盈於2012年結婚，婚後育有大女錢凱晴（Alyssa）和細女錢凱琪（Kassidy），一家4口幸福又快樂，周不時都會在網上大曬天倫之樂。日前正值細女8歲生日，一家4口一同為愛女開生日派對，2個女兒長大了不少，外貌更與爸爸錢嘉樂愈來愈似樣……