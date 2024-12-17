準媽媽黃翠如「多人合照」惹雙胞胎質疑 大肚何依婷親揭答案
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年尾娛樂圈喜事多！近期圈中很多女星都陸續宣佈懷孕，包括黃翠如和何依婷。兩位看似不相熟的當家花旦一起出席活動，挺著孕肚的二人一見如故，估計兩位都趁機會互相祝福及大談媽媽經，相當投契。不過黃翠如卻突然詢問「一張相多少個人？」，惹來質疑。
蕭正楠夫婦出席活動
蕭正楠和太太黃翠如，以及何依婷近日一起出席銀行活動，43歲黃翠如身穿一襲露肩淡藍色連身裙，孕肚明顯凸出，但看到懷孕中的她仍四肢纖幼。
何依婷遮肚現身
至於另一位準媽媽， 30歲何依婷則選擇遮肚，她穿著了藍衫白裙套裝，看到她拿著一疊寫滿字的卡紙，似乎是當日活動上的主持，難怪衣著打扮甚為專業。
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黃翠如何依婷一見如故 孕婦合照獲讚
其後，黃翠如在社交平台上的限時動態發佈合照，看到兩位準媽媽頭貼頭，笑得相當開心，精神還相當不錯， 不少網民度都盛讚「果然懷孕的女人最美」。蕭正楠則站在太太身旁，夫婦一同入鏡。
黃翠如突問「一張相多少個人？」惹質疑
兩位準媽媽 一見如故，黃翠如更表示「這個晚上很熱鬧」，且詢問網民一條問題「一張相多少個人？」，心水清的人不禁想「點解突然間咁問？」、「無啦啦咁問有啲嘢喎」，甚至有人質疑當中有人懷有雙胞胎，「唔係得兩個BB咩？」、「係咪好似盈盈咁生龍鳳胎呀？」、「唔係5個咩？」
何依婷親自回答
不過，原來很快公布答案，不少網民都寫上答案「5」、「5個」 、「2BB 2mum 1dad」。 何依婷更轉發這個限時動態，並親自回答「5個！」，黃翠如其後也轉發這個正確答案。
圖片來源：Instagram@wongtsuiyu