57歲溫兆倫自誇後生靚過現今小鮮肉 踩時下偶像：分不清男女

現年57歲溫兆倫早年北上發展，近年活躍於社交網，不時在抖音拍片又開直播同網民互動，不過卻被網民指他發福走樣，過度用濾鏡變蛇精男，又試過疑似飲到面紅紅開直播亂講嘢，被老婆截停﹗行為出位﹗近日溫兆倫發表偉論，自誇後生時靚過依家圈中小鮮肉，更踩時下偶像不男不女，再次四圍㷫火頭﹗