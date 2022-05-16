57歲溫兆倫自誇後生靚過現今小鮮肉 踩時下偶像：分不清男女
溫兆倫向網民挑機：有誰敢和我連線比一比？
之前被指髮線向上、發福似大媽的溫兆倫，近日剪了清爽短髮穿黑衫，整體感覺後生了不少，他即自信十足，開直播時不但讚自己更向網民挑機：「你們總說我老了，你們誰敢和我連線比一比？我57歲了，算保持很不錯了。」又指自己靚仔過圈中一班小鮮肉，一輪咀話：「我年輕時比現在這些小鮮肉強很多，他們的化妝品擦太多，都分不清男女，不知道你們喜歡甚麼。」對自己信心十足﹗
溫兆倫言論一出，引起網民熱烈討論，留言同意他的說法，指男人應該要有陽剛之氣，「中國都推限娘令，男人剛陽才是正常」，「現在的偶像男星塗太厚粉，化妝品比女藝人用得還多」，同時有網民亦認同溫兆倫後生時靚仔，但就批評他「有樣冇品」、「有樣但個格唔得呢﹗」、「如果個人到57歲都淨係賣個樣，真係要檢討吓」、「試吓唔用濾鏡先咁大口氣﹗」、「靚係發自內心嘅，好似發哥咁成頭白髮但好親民，所以香港市民都覺得佢有型靚仔，唔係用完濾鏡然後話自己靚仔㗎，真係發瘟﹗」等等
溫兆倫直播呻做明星慘過坐監
57歲歲溫兆倫早年北上發展，娶內地妻生女落地生根，開通抖音後分享生活點滴，卻被指殘爆不復當年靚仔﹗溫兆倫近月撈埋直播帶貨，唔介意賣女性用品包括衞生巾及安全褲，可惜觀看人數不到二千人﹗之前溫兆倫開直播大呻做明星只是表面風光，慘過坐監﹗滿臉通紅的溫兆倫講講吓，突然皺眉極度不安，情緒激動在篤電話屏幕，然後話：「我們做明星的表面看來光鮮亮麗，其實比坐牢還慘﹗」溫兆倫大呻：「別的明星還可以拍拍視頻，發一些作品，人氣自然高﹗」
溫兆倫內地妻手口並用中止直播
溫兆倫愈講愈激動問為何直播由最初三萬人數觀看跌至只有兩千人，在旁邊的太太趙庭突然開聲叫停：「別說了﹗你不要再說了﹗趕緊去睡吧﹗」卻未能成功令溫兆倫收口，而且說話口齒不清，又手舞足蹈，太太無計可施，惟有硬來用雙手揞住溫兆倫把口同時話：「你不要再說了，也不要再生氣了，趕緊去睡覺，不然一會手機就要爆了﹗」聽到太太發出最後通牒才中止直播﹗
溫兆倫驚變蛇精男 雙眼皮升級
溫兆倫近年他經常拍攝無厘頭影片放上社交網，但就被網民指他個樣嚴重老化，似減肥過度兼眼角下垂，勁走樣。溫兆倫在抖音有超過300萬粉絲，一些無厘頭搞笑影片，都有過萬個Like。近年他在內地除了拍片表現愛國心外，亦不時分享自己的生活日常，尤其喜歡拍攝一些無主題的搞笑短片，之前他上載一段開了美顏濾鏡的影片，就被發現一對眼睛變得非常大，內雙眼皮亦變為深刻的外雙眼皮，加上尖瘦的臉形，反而變成「蛇精男」一樣，引起網民熱議。
拒認用瘦臉濾鏡
今次溫兆倫的無厘頭影片中，有人問他：「最近很多人說你是傻子，你怎麼看？」他反問：「幾個人說的？」對方答：「兩、三個吧。」他就說：「沒關係，還有好多人不知道。」不過比起影片內容，網友都更關注溫兆倫片中的樣貌，紛紛指出他過度使用美顏濾鏡，驚變「蛇精男」，網友勸告他不要開瘦臉濾鏡時，他才即時作出否認，似乎緊張自己在網友心目中的肥瘦程度多過樣貌。
溫兆倫被封「師奶殺手」
當年青靚白淨，靠外形及演技火速走紅的溫兆倫，曾被封為「師奶殺手」，演過不少經典劇，1986年在《城市故事》做男一許志立，1989年《義不容情》丁有康、1990年《我本善良》的齊浩男、 2002年《流金歲月》的鍾守康、2007年古裝劇《牛郎織女》黃阿牛等，角色繹得入型入格。
溫兆倫有份主演的劇集《流金歲月》之前無綫深夜時段重播，這部劇集是溫兆倫在2001年重返無綫後，與羅嘉良、宣萱合作拍攝的台慶劇，之後他在2005年再度離巢無綫，專注在內地發展，並定居北京，於2013年與比他細20歲的內地演員趙庭結婚，婚後育有一女。
重溫脹爆溫兆倫回港掃樓
溫兆倫1989年憑劇集《義不容情》走紅，不少人驚嘆當年只有24歲的他，演技收放自如，將世紀賤男演得淋漓盡致，原來戲如人生，現實生活的他感情瓜葛同樣多不勝數，最為人熟知的，要算是早年同藝人陳梅馨分手，追討女方14萬掟煲費，以及02年拍劇以菠蘿包攻陷索港姐郭羨妮芳心，可惜同時間就被踢爆，同藝能工作人員潘燕妮（Winnie）已於澳洲秘婚，更同Winnie合資炒樓欠下巨債，要妻子獨力還巨債，賤男形象令事業插晒水。
洗底變暖男
有指溫兆倫為避債移居內地，未料到卻令人生大逆轉，先後有過三段婚姻的他，第三任妻子趙庭是內地藝人，比他年輕二十年，兩人13年 拉埋天窗，15年誕下女兒溫柔美（Anna），從此溫兆倫亦變得修心養性，風流往事成絕響，更不時在微博晒湊女家庭樂，渣男成功洗底變暖男。據知情人士透露：「可能真係人到半百，加上又生埋女，Deric （溫兆倫）成個人都變得踏實晒，唔再好似以前咁沙沙滾，鍾意處處留情，呢幾年佢好努力吸金，視個女係佢命根。」
經典劇帶挈
可能真係時來運到，早於04年已經轉戰內地，造就溫兆倫成了較早一批北望神州的香港藝人，畀人行快一步，又有多部經典劇《義不 容情》、《我本善良》、《今生無悔》等帶挈，加上不時發表愛國言論，令他機會不斷，他曾在央視訪問中，表示「香港回歸」令他終於有國家，中國就是他的根云云，近年又不停參與公益活動，成功洗底。據溫兆倫好友透露：「Deric好識把握時機，喺工作上有機會接觸唔少內地投資者，愛國同健康形象幫佢唔少，大家已經唔多記得佢以前啲衰嘢！加上佢把口又浪過油咁，𠱁到唔少人同佢合作。」
愛買磚頭保值
除咗娛樂工作，又涉足內地生意投資，大搞房地產及美容生意，又搞過髮型屋連鎖店，瓣數多多令身家暴漲，有指現時身家已經過億，在北京和南京都有物業。
晒名車炫富
雖然畀嫩妻及女兒降服變愛家男，不過搵到錢溫兆倫狂妄性格又現形，試過在微博大晒多款名車炫富，包括要六百萬人仔先買到的林寶堅尼，及兩百多萬人仔的Benz跑，兩部車折實港元已經成千萬，似足暴發戶的他，晒豪氣之餘仲非常寸嘴：「唔好用羨慕嫉妒的落後形容詞來評論我，如果讓你天天開著它三個小時東奔西跑的話，你就知道什麼是壓力！」即惹來網民攻擊鬧爆，認真自己攞嚟衰。
樓市回調入市
在內地紮根的溫兆倫，搞房地產及美容生意成功谷底翻身，現時身家已經過億，年前溫兆倫同嫩妻就帶埋當時四歲女兒來港放暑假，走晒樣確實難認，搵得到花錢也毫不手軟，一家人富貴入住黃埔五星級酒店，已經將紮根基地移師內地的他，在國內揸名車，來香港則打的出入。對住前世情人溫兆倫表現冧爆，全程緊張湊女，反而老婆就比較他條，不時自己揀嘢買，入到便利店更第一時間買了一本介紹新樓盤的雜誌，然後坐在 咖啡店不停鋤書。講過話想每處地方都有物業的溫兆倫，睇嚟北上翻身暴富，愛掃磚頭作風冇變，下次來港，可能已經有自己香港的家，不用再住酒店！