未命名-1

溫兆倫神化實錄 拍片賺盡人仔 自編自導訛稱幫人還2,000萬債 揸花灑扮唱歌

東方新地 - 娛聞

56歲藝人溫兆倫主力在內地發展，為了Keep住人氣，他在社交網非常活躍，近年他所拍的片雖然非常之無厘頭，但每條片平均都過萬Like。最近溫兆倫神化升級，其中一條片對住鏡頭問人欠債幾多，又話要幫人還錢，但佢聽到2,000萬之後，又扮晒嘢走人！網民另一重點就去咗佢個樣度，話佢眼角嚴重下垂，瘦咗又老咗！

撰文：東方新地 圖片：新傳媒圖片、溫兆倫抖音及微博圖片

溫兆倫
溫兆倫經常拍片，不過全部都係粗製濫造。（圖片來源：溫兆倫微博）

溫兆倫拍片冇主題

溫兆倫除了拍片表現他的愛國心外，亦不時分享自己的生活日常，尤其喜歡拍攝一些冇主題的搞笑短片，之前有一條是拎住寫上「如何控制你的脾氣」的A4紙，然後大發脾氣，令網民出現黑人問號。另一條視頻，是說幫人還2,000萬欠債，之後又急急離開，視頻完全找不到笑點，真係唔知溫兆倫想表達甚麼?

溫兆倫
溫兆倫對住鏡頭問人到底欠債多少？（圖片來源：溫兆倫微博）
原來是朋友欠債2,000萬，溫兆倫好豪咁話幫朋友還。（圖片來源：溫兆倫微博）
原來是朋友欠債2,000萬，溫兆倫好豪咁話幫朋友還。（圖片來源：溫兆倫微博）
溫兆倫
不過之後又無厘頭閃人。（圖片來源：溫兆倫微博）

網民狂插吹水

溫兆倫拍無厘頭片，內地網民似乎非常受落，每條片都吸引過萬人like，不過香港的網民就唔係咁睇喇！

溫兆倫神化拍片賺盡人仔 話幫人還2,000萬債 揸花灑扮唱歌

溫兆倫神化拍片賺盡人仔 話幫人還2,000萬債 揸花灑扮唱歌

溫兆倫
網民鬧爆溫兆倫愛吹水。（圖片來源：網上圖片）

網民重點評溫兆倫個樣

又有另一條片，溫兆倫走入浴室，揸住支花灑扮唱歌，仲一臉陶醉，而網友的重點就落在佢個樣到，話溫兆倫雖然清減咗，但眼角嚴重下垂，開始現老態！

溫兆倫
另一條在浴室無啦啦用花灑扮咪的片，完全不知所謂。（圖片來源：溫兆倫抖音）
溫兆倫
溫兆倫堪稱愛國藝人典範，他的生活亦早已跟內地接軌，不時拍片保持人氣，但內容卻往往令人費解。（圖片來源：溫兆倫抖音）

56歲走樣溫兆倫回港掃樓

半生風流的溫兆倫，三十幾年前憑劇集《義不容情》走紅，不少人驚嘆當年只有24歲的他，演技收放自如，將世紀賤男演得淋漓盡致，原來戲如人生，現實生活的他感情瓜葛同樣多不勝數，最為人熟知的，要算是早年同藝人陳梅馨分手，追討女方14萬掟煲費，以及02年拍劇以菠蘿包攻陷索港姐郭羨妮芳心，可惜同時間就被踢爆，同藝能工作人員潘燕妮（Winnie）已於澳洲秘婚，更同Winnie合資炒樓欠下巨債，要妻子獨力還巨債，賤男形象令事業插晒水。

溫兆倫
溫兆倫情債一大籮，同身邊女伴更不乏金錢轇轕的溫兆倫，自從13年娶內地藝人趙庭後，不時在微博放出一家三口合照晒幸福。（圖片來源：溫兆倫微博）
溫兆倫
溫兆倫近年在內地努力洗底。（圖片來源：溫兆倫微博）

洗底變暖男

有指溫兆倫為避債移居內地，未料到卻令人生大逆轉，先後有過三段婚姻的他，第三任妻子趙庭是內地藝人，比他年輕二十年，兩人13年 拉埋天窗，15年誕下女兒溫柔美（Anna），從此溫兆倫亦變得修心養性，風流往事成絕響，更不時在微博晒湊女家庭樂，渣男成功洗底變暖男。據知情人士透露：「可能真係人到半百，加上又生埋女，Deric （溫兆倫）成個人都變得踏實晒，唔再好似以前咁沙沙滾，鍾意處處留情，呢幾年佢好努力吸金，做完嘢一定撲返屋企湊女，視個女係佢命根，佢唔鍾意假手工人湊女，一定會自己落手落腳，所以個女好黐佢，有咗頭家，佢成日都話要搵多啲錢畀家人生活更舒適。」

溫兆倫
同趙庭結婚七年已過七年之癢，溫兆倫仲會不停冧妻，早前便在微博向老婆送上「愛的宣言」放 閃，暖男表現真係唔怕人睇到骨痺！ （圖片來源：溫兆倫微博）
溫兆倫
已經移居內地的溫兆倫，成功在國內搞房地產及美容生意滾大身家，早前他就趁香港樓市回調，帶同內地老婆趙庭及四歲女兒來港旅遊兼準備入市。（圖片來源：東方新地）

經典劇帶挈

可能真係時來運到，早於04年已經轉戰內地，造就溫兆倫成了較早一批北望神州的香港藝人，畀人行快一步，又有多部經典劇《義不 容情》、《我本善良》、《今生無悔》等帶挈，加上不時發表愛國言論，令他機會不斷，他曾在央視訪問中，表示「香港回歸」令他終於有國家，中國就是他的根云云，近年又不停參與公益活動，成功洗底。據溫兆倫好友透露：「Deric好識把握時機，喺工作上有機會接觸唔少內地投資者，愛國同健康形象幫佢唔少，大家已經對佢完 全改觀，唔多記得佢以前啲衰嘢！加上佢把口又𠺘過油咁，氹 到唔少人同佢合作。」

溫兆倫
太太趙庭入到便利店，第一時間買了一本介紹新 樓盤的雜誌，相信是和溫兆倫一起研究，揀定千萬新盤入市。（圖片來源：東方新地）
溫兆倫
行咗一輪，一家三口到Starbucks 飲咖啡抖氣。兩公婆打 開樓盤雜誌研究，更睇到 入晒神，又不時你一言我 一語討論，看來是入市常客，二人主攻千萬新樓盤。（圖片來源：東方新地）

愛買磚頭保值

事業上晒軌道，不難發現每隔一兩個月，溫兆倫就有作品面世，不論內地電影或電視劇都做到冇停手，歌手出身的他，又不時上綜藝節目唱歌，更大搞內地巡唱，除咗娛樂工作，又涉足內地生意投資，大搞房地產及美容生意，又搞過髮型屋連鎖店，瓣數多多令身家暴漲，現時身家已經過億，在北京和南京都有物業。

溫兆倫
一家三口逛街，生女後變女兒奴的溫兆倫，全程負責湊女，對寶貝女更服侍周到。（圖片來源：東方新地）
溫兆倫
溫兆倫抱住囡囡睇狗仔，全程表現溫柔，完全畀女兒降服。（圖片來源：東方新地）

晒名車炫富

雖然畀嫩妻及女兒降服變愛家男，不過搵到錢溫兆倫狂妄性格又現形，試過在微博大晒多款名車炫富，包括要六百萬人仔先買到的林寶堅尼，及兩百多萬人仔的Benz跑，兩部車折實港元已經成千萬，似足暴發戶的他，晒豪氣之餘仲非常寸嘴：「唔好用羨慕嫉妒的落後形容詞來評論我，如果讓你天天開著它三個小時東奔西跑的話，你就知道什麼是壓力！」即惹來網民攻擊鬧爆，認真自己攞嚟衰。

溫兆倫
唔係約埋只係咁啱撞到，姜大衛即刻同溫兆倫抄牌。（圖片來源：東方新地）
溫兆倫
逛完街，一家三口打的返酒店。（圖片來源：東方新地）

樓市回調入市

在內地紮根的溫兆倫，搞房地產及美容生意成功谷底翻身，現時身家已經過億，年前溫兆倫同嫩妻就帶埋當時四歲女兒來港放暑假，走晒樣確實難認，搵得到花錢也毫不手軟，一家人富貴入住黃埔五星級酒店，已經將紮根基地移師內地的他，在國內揸名車，來香港則打的出入。對住前世情人溫兆倫表現冧爆，全程緊張湊女，反而老婆就比較他條，不時自己揀嘢買，入到便利店更第一時間買了一本介紹新樓盤的雜誌，然後坐在 咖啡店不停鋤書。講過話想每處地方都有物業的溫兆倫，睇嚟北上翻身暴富，愛掃磚頭作風冇變，下次來港，可能已經有自己香港的家，不用再住酒店！

溫兆倫
在內地紮根的溫兆倫,搞房地產 及美容生意成功谷底翻身,現時身家已經過億,生活富貴的 他一家來港亦入住黃埔五星級酒店。（圖片來源：東方新地）
溫兆倫
溫兆倫帶內地嫰妻同女兒來港放暑假，長居內地 的他，打扮亦好土豪，頸上都箍住個耳機做裝飾！身旁的溫太，背囊亦是內地人追捧的 MCM粉紅系列，夫妻喜好襯到絕。（圖片來源：東方新地）
溫兆倫
回酒店休息數小時後，黃昏時分，一家三口離開酒店，到附近吃日本菜。（圖片來源：東方新地）
溫兆倫
04年轉戰內地，溫兆倫不時發表愛國論，14年接受央視訪問時，更強調慶幸 「香港回歸」中國，令他變成一個有國家的人。（圖片來源：網上圖片）
溫兆倫
攻內地成功翻身，近年溫兆倫經常參與公益慈善活動，賺到錢亦學識回饋社會，果然今時唔同往日。（圖片來源：溫兆倫微博）
溫兆倫
經欠債纍纍的溫兆倫，發達後亦變得狂妄自大，曾在微博狂晒內地價要六百萬人仔的林寶堅尼，及二百多萬人仔先買到的Benz跑炫富。（圖片來源：溫兆倫微博）
溫兆倫
六百萬人仔的林寶堅尼。（圖片來源：溫兆倫微博）

半生情債

女人緣旺的溫兆倫，先後有過三段婚姻，24歲已經同馬來西亞華僑李美玲結婚，可惜婚姻僅維持四年，同身邊女人又不停發生金錢轇轕，堪稱渣男始祖。 84年同年僅17歲的DJ李麗蕊拍拖，一年後分手，溫更以女方英文名作了一首《我的Sara》。

溫兆倫
溫兆倫86年拍《城市故事》同女主角何美婷撻著，感情只維持兩年。（圖片來源：東方新地）
溫兆倫
89年事業剛起步，溫兆倫突然同馬來西亞華僑富家女李美玲結婚，可惜婚姻只維持了四年， 93年離婚時，溫兆倫更反咬老婆不檢點而導致離婚收場。（圖片來源：東方新地）
溫兆倫
早於90年溫兆倫已跟陳梅馨拍MV傳緋聞，不過兩人一直否認，直至93年溫兆倫跟第一任妻子離婚後，便火速公開同陳梅馨相戀，可惜感情都係唔長久， 分手後溫兆倫更無情向女方追討14萬掟煲費，雖然勝訴，賤男形象卻插水。（圖片來源：東方新地）
溫兆倫
02年 因工作關係認識第二任妻子潘燕妮 （Winnie），二人於02年在澳洲秘密註冊結婚，有指兩人99年合資炒樓失利，溫兆倫一走了之，要女方獨力孭上巨債。（圖片來源：東方新地）
溫兆倫
02年拍劇集《牛郎織女》以半個菠蘿包攻陷郭羨妮芳心，不過戀情亦見光死，有指郭羨妮難忍溫兆倫被討債而分手。（圖片來源：東方新地）
溫兆倫
13年49歲的溫兆倫，與年輕二十年內地女星趙庭結婚，15年誕下女兒溫柔美。（圖片來源：東方新地）

讀者留言

熱門文章

 