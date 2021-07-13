溫兆倫神化實錄 拍片賺盡人仔 自編自導訛稱幫人還2,000萬債 揸花灑扮唱歌

56歲藝人溫兆倫主力在內地發展，為了Keep住人氣，他在社交網非常活躍，近年他所拍的片雖然非常之無厘頭，但每條片平均都過萬Like。最近溫兆倫神化升級，其中一條片對住鏡頭問人欠債幾多，又話要幫人還錢，但佢聽到2,000萬之後，又扮晒嘢走人！網民另一重點就去咗佢個樣度，話佢眼角嚴重下垂，瘦咗又老咗！

撰文：東方新地 圖片：新傳媒圖片、溫兆倫抖音及微博圖片