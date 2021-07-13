溫兆倫神化實錄 拍片賺盡人仔 自編自導訛稱幫人還2,000萬債 揸花灑扮唱歌
撰文：東方新地 圖片：新傳媒圖片、溫兆倫抖音及微博圖片
溫兆倫拍片冇主題
溫兆倫除了拍片表現他的愛國心外，亦不時分享自己的生活日常，尤其喜歡拍攝一些冇主題的搞笑短片，之前有一條是拎住寫上「如何控制你的脾氣」的A4紙，然後大發脾氣，令網民出現黑人問號。另一條視頻，是說幫人還2,000萬欠債，之後又急急離開，視頻完全找不到笑點，真係唔知溫兆倫想表達甚麼?
網民重點評溫兆倫個樣
又有另一條片，溫兆倫走入浴室，揸住支花灑扮唱歌，仲一臉陶醉，而網友的重點就落在佢個樣到，話溫兆倫雖然清減咗，但眼角嚴重下垂，開始現老態！
56歲走樣溫兆倫回港掃樓
半生風流的溫兆倫，三十幾年前憑劇集《義不容情》走紅，不少人驚嘆當年只有24歲的他，演技收放自如，將世紀賤男演得淋漓盡致，原來戲如人生，現實生活的他感情瓜葛同樣多不勝數，最為人熟知的，要算是早年同藝人陳梅馨分手，追討女方14萬掟煲費，以及02年拍劇以菠蘿包攻陷索港姐郭羨妮芳心，可惜同時間就被踢爆，同藝能工作人員潘燕妮（Winnie）已於澳洲秘婚，更同Winnie合資炒樓欠下巨債，要妻子獨力還巨債，賤男形象令事業插晒水。
洗底變暖男
有指溫兆倫為避債移居內地，未料到卻令人生大逆轉，先後有過三段婚姻的他，第三任妻子趙庭是內地藝人，比他年輕二十年，兩人13年 拉埋天窗，15年誕下女兒溫柔美（Anna），從此溫兆倫亦變得修心養性，風流往事成絕響，更不時在微博晒湊女家庭樂，渣男成功洗底變暖男。據知情人士透露：「可能真係人到半百，加上又生埋女，Deric （溫兆倫）成個人都變得踏實晒，唔再好似以前咁沙沙滾，鍾意處處留情，呢幾年佢好努力吸金，做完嘢一定撲返屋企湊女，視個女係佢命根，佢唔鍾意假手工人湊女，一定會自己落手落腳，所以個女好黐佢，有咗頭家，佢成日都話要搵多啲錢畀家人生活更舒適。」
經典劇帶挈
可能真係時來運到，早於04年已經轉戰內地，造就溫兆倫成了較早一批北望神州的香港藝人，畀人行快一步，又有多部經典劇《義不 容情》、《我本善良》、《今生無悔》等帶挈，加上不時發表愛國言論，令他機會不斷，他曾在央視訪問中，表示「香港回歸」令他終於有國家，中國就是他的根云云，近年又不停參與公益活動，成功洗底。據溫兆倫好友透露：「Deric好識把握時機，喺工作上有機會接觸唔少內地投資者，愛國同健康形象幫佢唔少，大家已經對佢完 全改觀，唔多記得佢以前啲衰嘢！加上佢把口又𠺘過油咁，氹 到唔少人同佢合作。」
愛買磚頭保值
事業上晒軌道，不難發現每隔一兩個月，溫兆倫就有作品面世，不論內地電影或電視劇都做到冇停手，歌手出身的他，又不時上綜藝節目唱歌，更大搞內地巡唱，除咗娛樂工作，又涉足內地生意投資，大搞房地產及美容生意，又搞過髮型屋連鎖店，瓣數多多令身家暴漲，現時身家已經過億，在北京和南京都有物業。
晒名車炫富
雖然畀嫩妻及女兒降服變愛家男，不過搵到錢溫兆倫狂妄性格又現形，試過在微博大晒多款名車炫富，包括要六百萬人仔先買到的林寶堅尼，及兩百多萬人仔的Benz跑，兩部車折實港元已經成千萬，似足暴發戶的他，晒豪氣之餘仲非常寸嘴：「唔好用羨慕嫉妒的落後形容詞來評論我，如果讓你天天開著它三個小時東奔西跑的話，你就知道什麼是壓力！」即惹來網民攻擊鬧爆，認真自己攞嚟衰。
樓市回調入市
在內地紮根的溫兆倫，搞房地產及美容生意成功谷底翻身，現時身家已經過億，年前溫兆倫同嫩妻就帶埋當時四歲女兒來港放暑假，走晒樣確實難認，搵得到花錢也毫不手軟，一家人富貴入住黃埔五星級酒店，已經將紮根基地移師內地的他，在國內揸名車，來香港則打的出入。對住前世情人溫兆倫表現冧爆，全程緊張湊女，反而老婆就比較他條，不時自己揀嘢買，入到便利店更第一時間買了一本介紹新樓盤的雜誌，然後坐在 咖啡店不停鋤書。講過話想每處地方都有物業的溫兆倫，睇嚟北上翻身暴富，愛掃磚頭作風冇變，下次來港，可能已經有自己香港的家，不用再住酒店！
半生情債
女人緣旺的溫兆倫，先後有過三段婚姻，24歲已經同馬來西亞華僑李美玲結婚，可惜婚姻僅維持四年，同身邊女人又不停發生金錢轇轕，堪稱渣男始祖。 84年同年僅17歲的DJ李麗蕊拍拖，一年後分手，溫更以女方英文名作了一首《我的Sara》。