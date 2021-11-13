溫兆倫直播呻做明星慘過坐監 淪落賣M巾銷情差

57歲歲溫兆倫早年北上發展，娶內地妻生女落地生根，開通抖音後分享生活點滴，卻被指殘爆不復當年靚仔﹗溫兆倫近月撈埋直播帶貨，唔介意賣女性用品包括衞生巾及安全褲，可惜觀看人數不到二千人﹗日前溫兆倫開直播大呻做明星只是表面風光，慘過坐監﹗臉紅紅的溫兆倫眼神散漫胡言亂語，內地妻手口並用圖中止直播﹗

文：東方新地｜圖：抖音@溫兆倫、微博@溫兆倫、微博@鄧萃雯、東方新地照片庫