溫兆倫驚變蛇精男 雙眼皮升級 獲鄧萃雯力撐：變化不算太大

下月就滿57歲的溫兆倫已北上發展多年，近年他經常拍攝無厘頭影片放上社交網，但就被網民指他個樣嚴重老化，似減肥過度兼眼角下垂，勁走樣，近日他上載的一條短片中，一雙blink blink大眼加上深刻的雙眼皮和尖瘦臉形，被指過度使用美顏濾鏡，反而變成「蛇精男」一樣，引起網民熱議，想不到鄧萃雯其後就在社交網貼出與溫兆倫的合照為他平反，更留言力撐：「真是光蔭似火箭，還好我們外貌的變化不算太大！」夠晒老友！

文：東方新地｜圖：抖音@溫兆倫、微博@溫兆倫、微博@鄧萃雯、東方新地照片庫