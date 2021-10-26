溫兆倫驚變蛇精男 雙眼皮升級 獲鄧萃雯力撐：變化不算太大
文：東方新地｜圖：抖音@溫兆倫、微博@溫兆倫、微博@鄧萃雯、東方新地照片庫
溫兆倫 愛拍無厘頭短片
溫兆倫在抖音有超過300萬粉絲，一些無厘頭搞笑影片，都有過萬個Like。近年他在內地除了拍片表現愛國心外，亦不時分享自己的生活日常，尤其喜歡拍攝一些無主題的搞笑短片，日前他上載一段開了美顏濾鏡的影片，就被發現一對眼睛變得非常大，內雙眼皮亦變為深刻的外雙眼皮，加上尖瘦的臉形，反而變成「蛇精男」一樣，引起網民熱議。
拒認用瘦臉濾鏡
今次溫兆倫的無厘頭影片中，有人問他：「最近很多人說你是傻子，你怎麼看？」他反問：「幾個人說的？」對方答：「兩、三個吧。」他就說：「沒關係，還有好多人不知道。」不過比起影片內容，網友都更關注溫兆倫片中的樣貌，紛紛指出他過度使用美顏濾鏡，驚變「蛇精男」，但溫兆倫都未有理會，只在網友勸告他不要開瘦臉濾鏡時，他才即時作出否認，似乎緊張自己在網友心目中的肥瘦程度多過樣貌。
鄧萃雯 自認凍齡美魔女
其後溫兆倫的舊拍檔鄧萃雯就在微博貼出二人在北京相聚的合照，為溫兆倫的真面目平反，並留言：「難得在北京重遇認識了30年的他，我和溫兆倫是九零年初次合作《灰網》電視劇的，真是光陰似火箭，還好我們外貌的變化不算太大！ #已忘記《灰網》故事說甚麼因主線不在我，只記得由那套劇開始我就有做大女主的願望 ##願望還是要努去實踐的」
《流金歲月》近日重播
溫兆倫有份主演的劇集《流金歲月》近日正在無綫深夜時段重播，這部劇集是溫兆倫在2001年重返無綫後，與羅嘉良、宣萱合作拍攝的台慶劇，之後他在2005年再度離巢無綫，專注在內地發展，並定居北京，於2013年與比他細20歲的內地演員趙庭結婚，婚後育有一女。
重溫57歲走樣溫兆倫回港掃樓
溫兆倫1989年憑劇集《義不容情》走紅，不少人驚嘆當年只有24歲的他，演技收放自如，將世紀賤男演得淋漓盡致，原來戲如人生，現實生活的他感情瓜葛同樣多不勝數，最為人熟知的，要算是早年同藝人陳梅馨分手，追討女方14萬掟煲費，以及02年拍劇以菠蘿包攻陷索港姐郭羨妮芳心，可惜同時間就被踢爆，同藝能工作人員潘燕妮（Winnie）已於澳洲秘婚，更同Winnie合資炒樓欠下巨債，要妻子獨力還巨債，賤男形象令事業插晒水。
洗底變暖男
有指溫兆倫為避債移居內地，未料到卻令人生大逆轉，先後有過三段婚姻的他，第三任妻子趙庭是內地藝人，比他年輕二十年，兩人13年 拉埋天窗，15年誕下女兒溫柔美（Anna），從此溫兆倫亦變得修心養性，風流往事成絕響，更不時在微博晒湊女家庭樂，渣男成功洗底變暖男。據知情人士透露：「可能真係人到半百，加上又生埋女，Deric （溫兆倫）成個人都變得踏實晒，唔再好似以前咁沙沙滾，鍾意處處留情，呢幾年佢好努力吸金，做完嘢一定撲返屋企湊女，視個女係佢命根，佢唔鍾意假手工人湊女，一定會自己落手落腳，所以個女好黐佢，有咗頭家，佢成日都話要搵多啲錢畀家人生活更舒適。」
經典劇帶挈
可能真係時來運到，早於04年已經轉戰內地，造就溫兆倫成了較早一批北望神州的香港藝人，畀人行快一步，又有多部經典劇《義不 容情》、《我本善良》、《今生無悔》等帶挈，加上不時發表愛國言論，令他機會不斷，他曾在央視訪問中，表示「香港回歸」令他終於有國家，中國就是他的根云云，近年又不停參與公益活動，成功洗底。據溫兆倫好友透露：「Deric好識把握時機，喺工作上有機會接觸唔少內地投資者，愛國同健康形象幫佢唔少，大家已經對佢完全改觀，唔多記得佢以前啲衰嘢！加上佢把口又浪過油咁，氹到唔少人同佢合作。」
愛買磚頭保值
事業上晒軌道，不難發現每隔一兩個月，溫兆倫就有作品面世，不論內地電影或電視劇都做到冇停手，歌手出身的他，又不時上綜藝節目唱歌，更大搞內地巡唱，除咗娛樂工作，又涉足內地生意投資，大搞房地產及美容生意，又搞過髮型屋連鎖店，瓣數多多令身家暴漲，現時身家已經過億，在北京和南京都有物業。
晒名車炫富
雖然畀嫩妻及女兒降服變愛家男，不過搵到錢溫兆倫狂妄性格又現形，試過在微博大晒多款名車炫富，包括要六百萬人仔先買到的林寶堅尼，及兩百多萬人仔的Benz跑，兩部車折實港元已經成千萬，似足暴發戶的他，晒豪氣之餘仲非常寸嘴：「唔好用羨慕嫉妒的落後形容詞來評論我，如果讓你天天開著它三個小時東奔西跑的話，你就知道什麼是壓力！」即惹來網民攻擊鬧爆，認真自己攞嚟衰。
樓市回調入市
在內地紮根的溫兆倫，搞房地產及美容生意成功谷底翻身，現時身家已經過億，年前溫兆倫同嫩妻就帶埋當時四歲女兒來港放暑假，走晒樣確實難認，搵得到花錢也毫不手軟，一家人富貴入住黃埔五星級酒店，已經將紮根基地移師內地的他，在國內揸名車，來香港則打的出入。對住前世情人溫兆倫表現冧爆，全程緊張湊女，反而老婆就比較他條，不時自己揀嘢買，入到便利店更第一時間買了一本介紹新樓盤的雜誌，然後坐在 咖啡店不停鋤書。講過話想每處地方都有物業的溫兆倫，睇嚟北上翻身暴富，愛掃磚頭作風冇變，下次來港，可能已經有自己香港的家，不用再住酒店！