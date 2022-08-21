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57歲溫兆倫怒斥香港傳媒拒絕受訪：問的問題全都是坑

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57歲的溫兆倫1982年參加新秀出道，1989年憑無綫劇集《義不容情》中的大奸角「丁有康」廣為人識，與陳梅馨、郭羨妮拍拖均不歡而散，渣男形象令事業插水。溫兆倫2003年開始轉戰內地市場，在北京定居20年，最近他擔任節目《魯豫有約一日行》嘉賓，自嘲是女兒奴，並謂隨時準備接好劇本：「溫兆倫從來沒消失過。」

溫兆倫2003年開始轉戰內地市場，在北京定居20年，最近他擔任節目《魯豫有約一日行》嘉賓。
溫兆倫2003年開始轉戰內地市場，在北京定居20年，最近他擔任節目《魯豫有約一日行》嘉賓。（圖片來源：微博＠魯豫有約）

溫兆倫：女兒是來收拾我的

在北京定居20年的溫兆倫，2013年與內地演員趙庭結婚，現育有一女兒，日前溫兆倫接受《魯豫有約一日行》訪問，他自嘲是女兒奴：「我女兒生下來是來收拾我的。出來混，遲早要還。要幫她背的幾十斤，她用的用品，突然間就說爸爸我想要一個甚麼東西，有，她們稱我那個叫百寶箱，整套從裏到外要換的衣服，都有。」

溫兆倫自嘲是女兒奴：「我女兒生下來是來收拾我的。」
溫兆倫自嘲是女兒奴：「我女兒生下來是來收拾我的。」（圖片來源：《魯豫有約一日行》截圖）
溫兆倫育有一女兒，笑言自己服侍周到。
溫兆倫育有一女兒，笑言自己服侍周到。（圖片來源：微博＠溫兆倫）
溫兆倫十分愛錫女兒。
溫兆倫十分愛錫女兒。（圖片來源：微博@溫兆倫）

「溫兆倫從來沒消失過」

溫兆倫直言影視方面仍在衝刺：「我覺得應該是在我有生之年，甚麼時候發個好一點的劇本過來，我準備好了，就像參加《披荊斬棘2》這個舞台，要證明甚麼？證明我還在。」對於下一個目標，溫兆倫想轉戰電影大銀幕：「我把身段保持好，我的心態要好，我的狀態要好，我做的很多事情，要讓更多的人認為，溫兆倫從來沒消失過。」

溫兆倫接受魯豫訪問，想轉戰電影大銀幕。
溫兆倫接受魯豫訪問，想轉戰電影大銀幕。（圖片來源：微博＠魯豫有約）

指被問的問題全都是坑

主持人魯豫提及溫兆倫當年香港媒體多圍繞他的感情生活，他坦言：「在我乾爹杜平金婚的那一年，我曾經說過，我不想再接受香港媒體的這些採訪，因為說出來的，跟報道出來的都不一樣，那不如不要浪費時間了，問的問題全都是坑，我等他們問完，我就走了，我說了謝謝，笑著走，這一次算我情商最低的。」

溫兆倫在經典劇《義不容情》演大奸角丁有康。
溫兆倫在經典劇《義不容情》演大奸角丁有康。（圖片來源：《義不容情》截圖）
溫兆倫在劇集《我本善良》演齊浩南，亦正亦邪。
溫兆倫在劇集《我本善良》演齊浩南，亦正亦邪。（圖片來源：《我本善良》劇照）

稱看錯人被身邊人出賣

溫兆倫指堅持不再接受香港媒體採訪：「要說到做到，這個不是鬥氣，因為就像你（魯豫）說的，假如在有些情感上面，受過傷害的時候，你會失去信心。」不過，某種程度上，溫兆倫覺得自己不是被媒體傷害，而是被身邊的人出賣：「看錯人，但是我一直堅持口德，我會用我的閱歷，用我現在的快樂，來阻擋這些影響我。」

在北京定居20年的溫兆倫，2013年與內地演員趙庭結婚。
在北京定居20年的溫兆倫，2013年與內地演員趙庭結婚。（圖片來源：微博＠溫兆倫）

同陳梅馨郭羨妮分手轟動

溫兆倫經歷過三段婚姻，先後與陳梅馨和郭羨妮拍拖，他早年同陳梅馨分手時，更追討女方14萬掟煲費。2002年拍劇以菠蘿包攻陷郭羨妮芳心，同時被踢爆與藝能工作人員潘燕妮（Winnie）已於澳洲秘婚，二人合資炒樓欠下巨債，要妻子獨力還巨債，渣男形象令事業插水，至2013年，溫兆倫與趙庭結婚誕女，此後他便以「好爸爸」、「好老公」形象示人。

1996年溫兆倫向陳梅馨追討分手費的新聞，受傳媒廣泛報導。
1996年溫兆倫向陳梅馨追討分手費的新聞，受傳媒廣泛報導。（圖片來源：東方新地資料庫）
溫兆倫2002年拍劇以菠蘿包攻陷郭羨妮芳心，同時被踢爆與藝能工作人員潘燕妮已於澳洲秘婚。
溫兆倫2002年拍劇以菠蘿包攻陷郭羨妮芳心，同時被踢爆與藝能工作人員潘燕妮已於澳洲秘婚。（圖片來源：《牛郎織女》劇照）

撰文：東方新地圖片來源：《魯豫有約一日行》截圖、東方新地資料庫、微博＠溫兆倫、微博＠魯豫有約、《義不容情》劇照、《我本善良》劇照、《牛郎織女》劇照

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