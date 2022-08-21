57歲溫兆倫怒斥香港傳媒拒絕受訪：問的問題全都是坑

57歲的溫兆倫1982年參加新秀出道，1989年憑無綫劇集《義不容情》中的大奸角「丁有康」廣為人識，與陳梅馨、郭羨妮拍拖均不歡而散，渣男形象令事業插水。溫兆倫2003年開始轉戰內地市場，在北京定居20年，最近他擔任節目《魯豫有約一日行》嘉賓，自嘲是女兒奴，並謂隨時準備接好劇本：「溫兆倫從來沒消失過。」