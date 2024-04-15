溫蕎菲

「新聞界咪神」溫蕎菲離巢後密密派福利 著小背心行山包唔住超立體身形

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前TVB新聞主播溫蕎菲（Chelsea）自2022年初離巢後，便活躍於社交網，不時大派性感福利照，被網民封為「新聞界咪神」之一。近日，溫蕎菲更著上小背心行山，大騷超立體的美好身形！

溫蕎菲 溫蕎菲是前TVB財經資訊台的普通話新聞主播。（圖片來源：IG@qiao_qiao9）
溫蕎菲是前TVB財經資訊台的普通話新聞主播。（圖片來源：IG@qiao_qiao9）

溫蕎菲行山大解放 力證有做運動

溫蕎菲在社交平台不時分享與朋友外出覓食的靚相，近日她從韓國賞櫻後回港，便出po回應網民的發言，表示：「有留言話我成日掛住食冇做運動，今日真係有行山㗎。」溫蕎菲還標註了地點在龍脊遠足徑，並表示自己經歷了曝曬，大呻：「曬得臉都紅了。」

溫蕎菲 溫蕎菲行山造型引來網民狂派心。（圖片來源：IG@qiao_qiao9）
溫蕎菲行山造型引來網民狂派心。（圖片來源：IG@qiao_qiao9）
溫蕎菲 （圖片來源：IG@qiao_qiao9）
（圖片來源：IG@qiao_qiao9）

網民勁讚溫蕎菲：人靚又健康

相中溫蕎菲穿著一身小背心加運動外套和瑜伽褲，盡顯一對修長美腿，超立體上圍更幾乎包唔住，網民都紛紛向她大派心心emoji，並留言大讚她：「太Fit太美了」、「人靚又健康」、「身材太好」、「好大啊」等等。

溫蕎菲 網民大讚溫蕎菲身形Fit到漏，小背心都幾乎包唔住！（圖片來源：IG@qiao_qiao9）
網民大讚溫蕎菲身形Fit到漏，小背心都幾乎包唔住！（圖片來源：IG@qiao_qiao9）
溫蕎菲 （圖片來源：IG@qiao_qiao9）
（圖片來源：IG@qiao_qiao9）
溫蕎菲 （圖片來源：IG@qiao_qiao9）
（圖片來源：IG@qiao_qiao9）

溫蕎菲從江西到香港之路

溫蕎菲出生於江西贛州，後來到香港升學，並於香港城市大學畢業。2015年，她加入了香港無綫電視新聞部，開始了她的新聞主播生涯。溫蕎菲不僅報道過天氣，還轉任財經新聞主播，並涉獵時事新聞報導。直到2022年初，她宣布離開TVB

溫蕎菲 溫蕎菲在無綫報新聞期間，已曾因豐滿身形而引起網民關注。（圖片來源：無綫新聞截圖）
溫蕎菲在無綫報新聞期間，已曾因豐滿身形而引起網民關注。（圖片來源：無綫新聞截圖）
溫蕎菲 溫蕎菲曾與林婷婷一樣著旗袍報天氣。（圖片來源：無綫新聞截圖）
溫蕎菲曾與林婷婷一樣著旗袍報天氣。（圖片來源：無綫新聞截圖）

溫蕎菲新加坡睇騷真空上陣大解放

溫蕎菲早前飛往新加坡觀看Taylor Swift的演唱會，並在IG分享追星照片。照片中，溫蕎菲穿著一身銀色Bling Bling流蘇低胸露背裙示人，真空上陣大露玉背非常吸睛，獲不少網民激讚！除了享受音樂盛宴，她還穿著了清涼服裝，抽空在新加坡進行觀光。

溫蕎菲 好養眼！（圖片來源：IG@qiao_qiao9）
好養眼！（圖片來源：IG@qiao_qiao9）
溫蕎菲 （圖片來源：IG@qiao_qiao9）
（圖片來源：IG@qiao_qiao9）
溫蕎菲 （圖片來源：IG@qiao_qiao9）
（圖片來源：IG@qiao_qiao9）
溫蕎菲 （圖片來源：IG@qiao_qiao9）
（圖片來源：IG@qiao_qiao9）
溫蕎菲 （圖片來源：IG@qiao_qiao9）
（圖片來源：IG@qiao_qiao9）

溫蕎菲餵老虎BB飲奶 進擊短裙look險走光

近日，溫蕎菲在IG晒出一段舊年聖誕的旅行片，分享餵老虎BB飲奶的過程，溫蕎菲以一身吊帶短裙示人，屈膝而坐時因為裙太短的關係，差少少走光，畫面好進擊！她更表示：

一個post 證明我好大膽
點解我喂嘅老虎BB
好似同人哋唔同
好大隻
放出嚟嘅時候
有一刻感覺我先係食物
喂完腿上一個超級深的坑

溫蕎菲 好有母愛呀！（圖片來源：IG@qiao_qiao9）
好有母愛呀！（圖片來源：IG@qiao_qiao9）

著小背心摘葡萄令網民流鼻血

溫蕎菲早前又曾趁住國慶假期，穿著一件超緊身的低胸小背心，去到葡萄園摘葡萄，引來網民紛紛大讚她：「不得了」、「好凶狠」、「嘩!~流鼻血」、「肯定好甜」、「好大粒…我指提子」等等。

溫蕎菲 著小背心加上孖辮Look，令溫蕎菲獲網民大讚好青春。（圖片來源：IG@qiao_qiao9）
著小背心加上孖辮Look，令溫蕎菲獲網民大讚好青春。（圖片來源：IG@qiao_qiao9）
溫蕎菲 睇到網民流晒鼻血！（圖片來源：IG@qiao_qiao9）
睇到網民流晒鼻血！（圖片來源：IG@qiao_qiao9）
溫蕎菲 側身摘葡萄的姿勢，更突顯出溫蕎菲飽滿的上圍。（圖片來源：IG@qiao_qiao9）
側身摘葡萄的姿勢，更突顯出溫蕎菲飽滿的上圍。（圖片來源：IG@qiao_qiao9）
溫蕎菲 自拍近鏡更狂騷事業線，震撼網民眼球！（圖片來源：IG@qiao_qiao9）
自拍近鏡更狂騷事業線，震撼網民眼球！（圖片來源：IG@qiao_qiao9）

睇埋溫蕎菲其他靚相：

溫蕎菲 早前做model影靚相，著禮服瞓低畫面相當震撼！（圖片來源：IG@qiao_qiao9）
早前做model影靚相，著禮服瞓低畫面相當震撼！（圖片來源：IG@qiao_qiao9）
溫蕎菲 溫蕎菲離巢後不時在社交網派福利（圖片來源：IG@qiao_qiao9）
溫蕎菲離巢後不時在社交網派福利（圖片來源：IG@qiao_qiao9）
溫蕎菲 早前溫蕎菲做活動司儀，以一副戰鬥格晚裝上陣，輕易夾出5吋長事業線。（圖片來源：IG@qiao_qiao9）
早前溫蕎菲做活動司儀，以一副戰鬥格晚裝上陣，輕易夾出5吋長事業線。（圖片來源：IG@qiao_qiao9）
溫蕎菲 除了S身形外，白滑肌膚亦相當吸睛。（圖片來源：IG@qiao_qiao9）
除了S身形外，白滑肌膚亦相當吸睛。（圖片來源：IG@qiao_qiao9）
溫蕎菲 大露背嘅沙灘照。（圖片來源：IG@qiao_qiao9）
大露背嘅沙灘照。（圖片來源：IG@qiao_qiao9）
溫蕎菲 著小背心出街非常吸睛！（圖片來源：IG@qiao_qiao9）
著小背心出街非常吸睛！（圖片來源：IG@qiao_qiao9）
溫蕎菲 仲有出海Look。（圖片來源：IG@qiao_qiao9）
仲有出海Look。（圖片來源：IG@qiao_qiao9）
溫蕎菲 不時大騷長腿。（圖片來源：IG@qiao_qiao9）
不時大騷長腿。（圖片來源：IG@qiao_qiao9）
溫蕎菲 旅行時更穿著低胸吊帶裙，大騷超Fit身形！（圖片來源：IG@qiao_qiao9）
旅行時更穿著低胸吊帶裙，大騷超Fit身形！（圖片來源：IG@qiao_qiao9）

將來還有什麼演唱會值得留意？

有不少歌手宣布舉辦演唱會，小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！

香港有甚麼週末好去處推介？

週末可以參觀博物館，例如太空館科學館香港藝術館M+香港文化博物館等，更為你整合行山路線野餐地點，絕對是假日消遣的必然之選！

撰文：東方新地圖片來源：IG@qiao_qiao9、無綫新聞截圖

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