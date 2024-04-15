「新聞界咪神」溫蕎菲離巢後密密派福利 著小背心行山包唔住超立體身形
溫蕎菲行山大解放 力證有做運動
溫蕎菲在社交平台不時分享與朋友外出覓食的靚相，近日她從韓國賞櫻後回港，便出po回應網民的發言，表示：「有留言話我成日掛住食冇做運動，今日真係有行山㗎。」溫蕎菲還標註了地點在龍脊遠足徑，並表示自己經歷了曝曬，大呻：「曬得臉都紅了。」
網民勁讚溫蕎菲：人靚又健康
相中溫蕎菲穿著一身小背心加運動外套和瑜伽褲，盡顯一對修長美腿，超立體上圍更幾乎包唔住，網民都紛紛向她大派心心emoji，並留言大讚她：「太Fit太美了」、「人靚又健康」、「身材太好」、「好大啊」等等。
溫蕎菲從江西到香港之路
溫蕎菲出生於江西贛州，後來到香港升學，並於香港城市大學畢業。2015年，她加入了香港無綫電視新聞部，開始了她的新聞主播生涯。溫蕎菲不僅報道過天氣，還轉任財經新聞主播，並涉獵時事新聞報導。直到2022年初，她宣布離開TVB。
溫蕎菲新加坡睇騷真空上陣大解放
溫蕎菲早前飛往新加坡觀看Taylor Swift的演唱會，並在IG分享追星照片。照片中，溫蕎菲穿著一身銀色Bling Bling流蘇低胸露背裙示人，真空上陣大露玉背非常吸睛，獲不少網民激讚！除了享受音樂盛宴，她還穿著了清涼服裝，抽空在新加坡進行觀光。
溫蕎菲餵老虎BB飲奶 進擊短裙look險走光
近日，溫蕎菲在IG晒出一段舊年聖誕的旅行片，分享餵老虎BB飲奶的過程，溫蕎菲以一身吊帶短裙示人，屈膝而坐時因為裙太短的關係，差少少走光，畫面好進擊！她更表示：
一個post 證明我好大膽
點解我喂嘅老虎BB
好似同人哋唔同
好大隻
放出嚟嘅時候
有一刻感覺我先係食物
喂完腿上一個超級深的坑
著小背心摘葡萄令網民流鼻血
溫蕎菲早前又曾趁住國慶假期，穿著一件超緊身的低胸小背心，去到葡萄園摘葡萄，引來網民紛紛大讚她：「不得了」、「好凶狠」、「嘩!~流鼻血」、「肯定好甜」、「好大粒…我指提子」等等。
睇埋溫蕎菲其他靚相：
將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！