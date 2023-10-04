溫蕎菲

前TVB主播溫蕎菲著完小背心再曬旗袍照效果超立體 但飛韓國影新相竟被嫌棄

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前TVB新聞主播溫蕎菲（Chelsea）近日趁住國慶假期頻頻派福利，先是穿著小背心去葡萄園摘葡萄慶祝，之後又著上露肩旗袍，盡騷超立體身形！不過她分享的最新一輯靚相，就竟然被網民嫌棄！

唐海汶 溫蕎菲在無綫報新聞期間，已曾因Fit爆身形而引起網民關注。
溫蕎菲在無綫報新聞期間，已曾因豐滿身形而引起網民關注。（圖片來源：無綫新聞截圖）
唐海汶 唐海汶自今年初離巢無綫，而溫蕎菲已在去年初離巢。
早前溫蕎菲（中）過生日，獲好友唐海汶（右）與余琦琪一同為她慶生，其中溫蕎菲和唐海汶更被網民並稱為新聞界兩大咪神。（圖片來源：IG@qiao_qiao9）

前TVB主播溫蕎菲 著小背心摘葡萄令網民流鼻血

溫蕎菲自去年離巢TVB後衣著愈來愈大膽，近日她就趁住國慶假期，穿著一件超緊身的低胸小背心，去到葡萄園摘葡萄，引來網民紛紛大讚她：「不得了」、「好凶狠」、「嘩!~流鼻血」、「肯定好甜」、「好大粒…我指提子」等等。

溫蕎菲 著小背心加上孖辮Look，令溫蕎菲獲網民大讚好青春。
著小背心加上孖辮Look，令溫蕎菲獲網民大讚好青春。（圖片來源：IG@qiao_qiao9）
溫蕎菲 睇到網民流晒鼻血！
睇到網民流晒鼻血！（圖片來源：IG@qiao_qiao9）
溫蕎菲 側身摘葡萄的姿勢，更突顯出溫蕎菲飽滿的上圍。
側身摘葡萄的姿勢，更突顯出溫蕎菲飽滿的上圍。（圖片來源：IG@qiao_qiao9）
溫蕎菲 自拍近鏡更狂騷事業線，震撼網民眼球！
自拍近鏡更狂騷事業線，震撼網民眼球！（圖片來源：IG@qiao_qiao9）

影旗袍寫真獲讚超立體

之後溫蕎菲又騷出一輯旗袍寫真，只見她身上穿著一件露件又開高衩的改良式旗袍，盡顯其玲瓏浮凸的S身形，令不少網民都大讚她是個優雅又高貴的「古典美人」，不過亦有網民取笑她「旗袍配拖鞋」，又搞笑問她：「件衫係咪细咗少少？立體感好強烈～」

溫蕎菲 溫蕎菲穿著一身改良式旗袍，大騷S形曲線。
溫蕎菲穿著一身改良式旗袍，大騷S形曲線。（圖片來源：IG@qiao_qiao9）
溫蕎菲 正面睇原來開高衩。
正面睇原來開高衩。（圖片來源：IG@qiao_qiao9）
溫蕎菲 網民仲問溫蕎菲件旗袍係咪著細咗一個碼！
網民仲問溫蕎菲件旗袍係咪著細咗一個碼！（圖片來源：IG@qiao_qiao9）
溫蕎菲 不過就被網民取笑著旗袍配拖鞋。
不過就被網民取笑著旗袍配拖鞋。（圖片來源：IG@qiao_qiao9）

曬韓風照竟被質疑「變臉」

趁著長假期溫蕎菲近日仲飛到韓國首爾旅遊，並影下一輯新相，她在po相之餘又笑問大家：「喺首爾影證件相嘅我，係咪有一番韓feel呢？」竟引來網民質疑她是否在韓國進行了「變臉」手術，而同樣已離巢TVB的前新聞主播賴凱靖就笑指她：「真人比較好看！」不過溫蕎菲毫不介意，只回答：「重在體驗！」

溫蕎菲 網民亦紛紛指溫蕎菲「真人比較好看」。
網民亦紛紛指溫蕎菲「真人比較好看」。（圖片來源：IG@qiao_qiao9）
溫蕎菲 另一張相就騷埋溫蕎菲上半身。
另一張相就騷埋溫蕎菲上半身。（圖片來源：IG@qiao_qiao9）
溫蕎菲
（圖片來源：IG@qiao_qiao9）
溫蕎菲 賴凱靖在2021年已離巢TVB。
賴凱靖在2021年已離巢TVB。（圖片來源：IG@rachellaihc）

溫蕎菲曾任央視主播

溫蕎菲曾是無綫財經台的普通話新聞主播，她在內地江西贛州出世及長大，後到香港城市大學讀書，2013年曾擔任過中央電視台CCTV 4台的新聞主播，到2015年碩士畢業後，第一份正式工作便是加入無綫。

唐海汶 新聞女神 溫蕎菲指在無綫做新聞主播是她的第一份工。
溫蕎菲曾透露在無綫做新聞主播是她的第一份工，不過這張相其實是她去年離巢前所拍。（圖片來源：IG@qiao_qiao9）
溫蕎菲 這是在2016年，初入TVB時期的溫蕎菲，樣子較為青澀。
這是在2016年，初入TVB時期的溫蕎菲，樣子較為青澀。（圖片來源：IG@qiao_qiao9）
溫蕎菲 溫蕎菲左）曾在無綫J5台現在的無綫財經台）擔任普通話新聞主播，並與同樣被封為「新聞界咪神」的孫雪祺右）拍檔報新聞。
溫蕎菲（左）曾在無綫J5台（現在的無綫財經台）擔任普通話新聞主播，並與同樣被封為「新聞界咪神」的孫雪祺（右）拍檔報新聞。（圖片來源：IG@qiao_qiao9）
溫蕎菲 愛在TVB後台玩自拍！
愛在TVB後台玩自拍！（圖片來源：IG@qiao_qiao9）
溫蕎菲 遇上黃宗澤，秒變小Fans。
遇上黃宗澤，秒變小Fans。（圖片來源：IG@qiao_qiao9）
溫蕎菲 外出工作時嘅溫蕎菲。
外出工作時嘅溫蕎菲。（圖片來源：IG@qiao_qiao9）
溫蕎菲 仲有同TVBuddy合照嘅溫蕎菲。
仲有同TVBuddy合照嘅溫蕎菲。（圖片來源：IG@qiao_qiao9）
溫蕎菲
（圖片來源：IG@qiao_qiao9）

曾與林婷婷一樣著旗袍報天氣

在無綫期間，溫蕎菲曾試過與林婷婷一樣著旗袍報天氣，直至去年初她宣布離巢，現在已過檔新城財經台工作，口才了得的她同時亦有做司儀的工作，她近日便曾以一身戰鬥格晚裝為活動擔任司儀。

溫蕎菲 唐海汶 亦曾著旗袍報天氣。
溫蕎菲曾著旗袍報天氣。（圖片來源：無綫新聞截圖）
溫蕎菲 溫蕎菲現在已過檔新城財經台工作。
溫蕎菲現在已過檔新城財經台工作。（圖片來源：IG@qiao_qiao9）
唐海汶 早前溫蕎菲做活動司儀，以一副戰鬥格晚裝上陣。
早前溫蕎菲做活動司儀，以一副戰鬥格晚裝上陣。（圖片來源：IG@qiao_qiao9）
溫蕎菲 唐海汶 輕易夾出5吋長事業線。
輕易夾出5吋長事業線。（圖片來源：IG@qiao_qiao9）
溫蕎菲 溫蕎菲離巢後不時在社交網派福利。
溫蕎菲離巢後不時在社交網派福利。（圖片來源：IG@qiao_qiao9）
唐海汶 著泳衣的溫蕎菲左）。
著泳衣的溫蕎菲（左）。（圖片來源：IG@qiao_qiao9）
溫蕎菲 大露背嘅沙灘照。
大露背嘅沙灘照。（圖片來源：IG@qiao_qiao9）
唐海汶 網民大讚溫蕎菲身形係真材實料。
網民大讚溫蕎菲身形係真材實料。（圖片來源：IG@qiao_qiao9）
溫蕎菲 唐海汶 著小背心出街非常吸街！
著小背心出街非常吸睛！（圖片來源：IG@qiao_qiao9）
溫蕎菲 公主Look。
公主Look。（圖片來源：IG@qiao_qiao9）
溫蕎菲 仲有出海Look。
仲有出海Look。（圖片來源：IG@qiao_qiao9）
溫蕎菲 更不時大騷長腿！
更不時大騷長腿！（圖片來源：IG@qiao_qiao9）

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撰文：東方新地圖片來源：IG@qiao_qiao9、IG@rachellaihc、無綫新聞截圖

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