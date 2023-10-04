前TVB主播溫蕎菲著完小背心再曬旗袍照效果超立體 但飛韓國影新相竟被嫌棄

前TVB新聞主播溫蕎菲（Chelsea）近日趁住國慶假期頻頻派福利，先是穿著小背心去葡萄園摘葡萄慶祝，之後又著上露肩旗袍，盡騷超立體身形！不過她分享的最新一輯靚相，就竟然被網民嫌棄！
前TVB主播溫蕎菲 著小背心摘葡萄令網民流鼻血
溫蕎菲自去年離巢TVB後衣著愈來愈大膽，近日她就趁住國慶假期，穿著一件超緊身的低胸小背心，去到葡萄園摘葡萄，引來網民紛紛大讚她：「不得了」、「好凶狠」、「嘩!~流鼻血」、「肯定好甜」、「好大粒…我指提子」等等。
影旗袍寫真獲讚超立體
之後溫蕎菲又騷出一輯旗袍寫真，只見她身上穿著一件露件又開高衩的改良式旗袍，盡顯其玲瓏浮凸的S身形，令不少網民都大讚她是個優雅又高貴的「古典美人」，不過亦有網民取笑她「旗袍配拖鞋」，又搞笑問她：「件衫係咪细咗少少？立體感好強烈～」
曬韓風照竟被質疑「變臉」
趁著長假期溫蕎菲近日仲飛到韓國首爾旅遊，並影下一輯新相，她在po相之餘又笑問大家：「喺首爾影證件相嘅我，係咪有一番韓feel呢？」竟引來網民質疑她是否在韓國進行了「變臉」手術，而同樣已離巢TVB的前新聞主播賴凱靖就笑指她：「真人比較好看！」不過溫蕎菲毫不介意，只回答：「重在體驗！」
溫蕎菲曾任央視主播
溫蕎菲曾是無綫財經台的普通話新聞主播，她在內地江西贛州出世及長大，後到香港城市大學讀書，2013年曾擔任過中央電視台CCTV 4台的新聞主播，到2015年碩士畢業後，第一份正式工作便是加入無綫。
曾與林婷婷一樣著旗袍報天氣
在無綫期間，溫蕎菲曾試過與林婷婷一樣著旗袍報天氣，直至去年初她宣布離巢，現在已過檔新城財經台工作，口才了得的她同時亦有做司儀的工作，她近日便曾以一身戰鬥格晚裝為活動擔任司儀。
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