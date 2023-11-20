溫蕎菲

前TVB主播溫蕎菲解鎖校服Look大騷絕對領域 網民勁讚似足純情學生妹

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前TVB新聞主播溫蕎菲（Chelsea）離巢後不時在社交網大派福利，憑著甜美面容和誘人曲線，獲網民封為「新聞界咪神」之一，近日溫蕎菲仲解鎖了一個新造型，就係青春學生妹Look！

唐海汶 溫蕎菲在無綫報新聞期間，已曾因Fit爆身形而引起網民關注。
溫蕎菲在無綫報新聞期間，已曾因豐滿身形而引起網民關注。（圖片來源：無綫新聞截圖）
溫蕎菲 溫蕎菲左）曾在無綫J5台現在的無綫財經台）擔任普通話新聞主播，並與同樣被封為「新聞界咪神」的孫雪祺右）拍檔報新聞。
溫蕎菲（左）擔任TVB的普通話新聞主播期間，曾與同樣已離巢的拍檔孫雪祺（右）拍檔報新聞，兩人現時同樣被網民封為「新聞界咪神」之一。（圖片來源：IG@qiao_qiao9）

溫蕎菲 著短裙曬長腿

溫蕎菲自去年離巢TVB後衣著愈來愈大膽，不時向網民大派福利，成功吸納不少粉絲，目前IG有多達2.6萬人追蹤，近日她上載的新相中，就著上黑白色超短校服裙造型，加上一對黑色長靴，大騷「絕對領域」，網民紛紛大讚溫蕎菲的學生妹造型清純又甜美，好有日本妹Feel，似足純情學生妹！

溫蕎菲 溫蕎菲扮學生妹獲讚零違和感。
溫蕎菲扮學生妹獲讚零違和感。（圖片來源：IG@qiao_qiao9）
溫蕎菲 大騷絕對領域。
大騷絕對領域。（圖片來源：IG@qiao_qiao9）
溫蕎菲 貼身短裙盡顯誘人S曲線。
貼身短裙盡顯誘人S曲線。（圖片來源：IG@qiao_qiao9）
溫蕎菲 網民大讚似足純情學生妹！
網民大讚似足純情學生妹！（圖片來源：IG@qiao_qiao9）
溫蕎菲 網民都睇到心心眼。
網民都睇到心心眼。（圖片來源：IG@qiao_qiao9）
溫蕎菲
（圖片來源：IG@qiao_qiao9）
溫蕎菲
（圖片來源：IG@qiao_qiao9）

早前著開窿短裙遊濟州島險走光

溫蕎菲工作之餘亦不時周遊列國，早前她就曾曬出去韓國濟州島旅遊時影的寫真照，當中只見她穿著一件超短連身裙坐在海邊石壆上，露肩又曬腿，引來網民紛紛大讚她性感誘人，不過相中溫蕎菲一隻腳放直一隻腳戙起，就令她短裙下的位置春光乍現，令網民都勁擔心她會「蝕底」！

溫蕎菲 雖然現在已入秋，濟州島天氣亦已轉涼，不過為影靚相，溫蕎菲穿著一件入肩吊帶通花裙，露肩又曬腿，十分清涼。
早前濟州島天氣已轉涼，不過為影靚相，溫蕎菲穿著一件入肩吊帶通花裙，露肩又曬腿，十分清涼。（圖片來源：IG@qiao_qiao9）
溫蕎菲 其中一張相影得較正面，而且似乎有風令裙襬飄起，即令溫蕎菲裙下陰影若隱若現。
其中一張相影得較正面，而且似乎有風令裙襬飄起，即令溫蕎菲裙下陰影若隱若現。（圖片來源：IG@qiao_qiao9）
溫蕎菲 網民都大讚溫蕎菲「對腳太誘人」、「又索又正」、「長腿女神」等等。
網民都大讚溫蕎菲「對腳太誘人」、「又索又正」、「長腿女神」等等。（圖片來源：IG@qiao_qiao9）

著小背心摘葡萄令網民流鼻血

溫蕎菲早前又曾趁住國慶假期，穿著一件超緊身的低胸小背心，去到葡萄園摘葡萄，引來網民紛紛大讚她：「不得了」、「好凶狠」、「嘩!~流鼻血」、「肯定好甜」、「好大粒…我指提子」等等。

溫蕎菲 著小背心加上孖辮Look，令溫蕎菲獲網民大讚好青春。
著小背心加上孖辮Look，令溫蕎菲獲網民大讚好青春。（圖片來源：IG@qiao_qiao9）
溫蕎菲 睇到網民流晒鼻血！
睇到網民流晒鼻血！（圖片來源：IG@qiao_qiao9）
溫蕎菲 側身摘葡萄的姿勢，更突顯出溫蕎菲飽滿的上圍。
側身摘葡萄的姿勢，更突顯出溫蕎菲飽滿的上圍。（圖片來源：IG@qiao_qiao9）
溫蕎菲 自拍近鏡更狂騷事業線，震撼網民眼球！
自拍近鏡更狂騷事業線，震撼網民眼球！（圖片來源：IG@qiao_qiao9）

影旗袍寫真獲讚超立體

之後溫蕎菲又騷出一輯旗袍寫真，只見她身上穿著一件露件又開高衩的改良式旗袍，盡顯其玲瓏浮凸的S身形，令不少網民都大讚她是個優雅又高貴的「古典美人」，不過亦有網民取笑她「旗袍配拖鞋」，又搞笑問她：「件衫係咪细咗少少？立體感好強烈～」

溫蕎菲 溫蕎菲穿著一身改良式旗袍，大騷S形曲線。
溫蕎菲穿著一身改良式旗袍，大騷S形曲線。（圖片來源：IG@qiao_qiao9）
溫蕎菲 正面睇原來開高衩。
正面睇原來開高衩。（圖片來源：IG@qiao_qiao9）
溫蕎菲 網民仲問溫蕎菲件旗袍係咪著細咗一個碼！
網民仲問溫蕎菲件旗袍係咪著細咗一個碼！（圖片來源：IG@qiao_qiao9）
溫蕎菲 不過就被網民取笑著旗袍配拖鞋。
不過就被網民取笑著旗袍配拖鞋。（圖片來源：IG@qiao_qiao9）

溫蕎菲曾任央視主播

溫蕎菲曾是無綫財經台的普通話新聞主播，她在內地江西贛州出世及長大，後到香港城市大學讀書，2013年曾擔任過中央電視台CCTV 4台的新聞主播，到2015年碩士畢業後，第一份正式工作便是加入無綫。

唐海汶 新聞女神 溫蕎菲指在無綫做新聞主播是她的第一份工。
溫蕎菲曾透露在無綫做新聞主播是她的第一份工，不過這張相其實是她去年離巢前所拍。（圖片來源：IG@qiao_qiao9）
溫蕎菲 這是在2016年，初入TVB時期的溫蕎菲，樣子較為青澀。
這是在2016年，初入TVB時期的溫蕎菲，樣子較為青澀。（圖片來源：IG@qiao_qiao9）
溫蕎菲 愛在TVB後台玩自拍！
愛在TVB後台玩自拍！（圖片來源：IG@qiao_qiao9）
溫蕎菲 遇上黃宗澤，秒變小Fans。
遇上黃宗澤，秒變小Fans。（圖片來源：IG@qiao_qiao9）
溫蕎菲 外出工作時嘅溫蕎菲。
外出工作時嘅溫蕎菲。（圖片來源：IG@qiao_qiao9）
溫蕎菲 仲有同TVBuddy合照嘅溫蕎菲。
仲有同TVBuddy合照嘅溫蕎菲。（圖片來源：IG@qiao_qiao9）
溫蕎菲
（圖片來源：IG@qiao_qiao9）

曾與林婷婷一樣著旗袍報天氣

在無綫期間，溫蕎菲曾試過與林婷婷一樣著旗袍報天氣，直至去年初她宣布離巢，現時則加入了金融公司任職股票衍生品經理，負責上市衍生權證的設計發行和市場推廣，同時又兼任網上財經節目主持，及擔任活動司儀。

溫蕎菲 唐海汶 亦曾著旗袍報天氣。
溫蕎菲曾著旗袍報天氣。（圖片來源：無綫新聞截圖）
唐海汶 早前溫蕎菲做活動司儀，以一副戰鬥格晚裝上陣。
早前溫蕎菲做活動司儀，以一副戰鬥格晚裝上陣。（圖片來源：IG@qiao_qiao9）
溫蕎菲 唐海汶 輕易夾出5吋長事業線。
輕易夾出5吋長事業線。（圖片來源：IG@qiao_qiao9）
溫蕎菲 溫蕎菲離巢後不時在社交網派福利。
溫蕎菲離巢後不時在社交網派福利。（圖片來源：IG@qiao_qiao9）
唐海汶 著泳衣的溫蕎菲左）。
著泳衣的溫蕎菲（左）。（圖片來源：IG@qiao_qiao9）
溫蕎菲 大露背嘅沙灘照。
大露背嘅沙灘照。（圖片來源：IG@qiao_qiao9）
唐海汶 網民大讚溫蕎菲身形係真材實料。
網民大讚溫蕎菲身形係真材實料。（圖片來源：IG@qiao_qiao9）
溫蕎菲 唐海汶 著小背心出街非常吸街！
著小背心出街非常吸睛！（圖片來源：IG@qiao_qiao9）
溫蕎菲 公主Look。
公主Look。（圖片來源：IG@qiao_qiao9）
溫蕎菲 仲有出海Look。
仲有出海Look。（圖片來源：IG@qiao_qiao9）
溫蕎菲 更不時大騷長腿！
更不時大騷長腿！（圖片來源：IG@qiao_qiao9）
溫蕎菲 另一輯在濟州島影的靚相中，溫蕎菲就穿著低胸吊帶裙，大騷飽滿上圍。
旅行時溫蕎菲穿著低胸吊帶裙，大騷超Fit身形。（圖片來源：IG@qiao_qiao9）
溫蕎菲 去High Tea時就著低胸高衩裙，福利滿滿！
去High Tea時就著低胸高衩裙，福利滿滿！（圖片來源：IG@qiao_qiao9）

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撰文：東方新地圖片來源：IG@qiao_qiao9、無綫新聞截圖

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