前TVB主播溫蕎菲解鎖校服Look大騷絕對領域 網民勁讚似足純情學生妹
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前TVB新聞主播溫蕎菲（Chelsea）離巢後不時在社交網大派福利，憑著甜美面容和誘人曲線，獲網民封為「新聞界咪神」之一，近日溫蕎菲仲解鎖了一個新造型，就係青春學生妹Look！
溫蕎菲 著短裙曬長腿
溫蕎菲自去年離巢TVB後衣著愈來愈大膽，不時向網民大派福利，成功吸納不少粉絲，目前IG有多達2.6萬人追蹤，近日她上載的新相中，就著上黑白色超短校服裙造型，加上一對黑色長靴，大騷「絕對領域」，網民紛紛大讚溫蕎菲的學生妹造型清純又甜美，好有日本妹Feel，似足純情學生妹！
早前著開窿短裙遊濟州島險走光
溫蕎菲工作之餘亦不時周遊列國，早前她就曾曬出去韓國濟州島旅遊時影的寫真照，當中只見她穿著一件超短連身裙坐在海邊石壆上，露肩又曬腿，引來網民紛紛大讚她性感誘人，不過相中溫蕎菲一隻腳放直一隻腳戙起，就令她短裙下的位置春光乍現，令網民都勁擔心她會「蝕底」！
著小背心摘葡萄令網民流鼻血
溫蕎菲早前又曾趁住國慶假期，穿著一件超緊身的低胸小背心，去到葡萄園摘葡萄，引來網民紛紛大讚她：「不得了」、「好凶狠」、「嘩!~流鼻血」、「肯定好甜」、「好大粒…我指提子」等等。
影旗袍寫真獲讚超立體
之後溫蕎菲又騷出一輯旗袍寫真，只見她身上穿著一件露件又開高衩的改良式旗袍，盡顯其玲瓏浮凸的S身形，令不少網民都大讚她是個優雅又高貴的「古典美人」，不過亦有網民取笑她「旗袍配拖鞋」，又搞笑問她：「件衫係咪细咗少少？立體感好強烈～」
溫蕎菲曾任央視主播
溫蕎菲曾是無綫財經台的普通話新聞主播，她在內地江西贛州出世及長大，後到香港城市大學讀書，2013年曾擔任過中央電視台CCTV 4台的新聞主播，到2015年碩士畢業後，第一份正式工作便是加入無綫。
曾與林婷婷一樣著旗袍報天氣
在無綫期間，溫蕎菲曾試過與林婷婷一樣著旗袍報天氣，直至去年初她宣布離巢，現時則加入了金融公司任職股票衍生品經理，負責上市衍生權證的設計發行和市場推廣，同時又兼任網上財經節目主持，及擔任活動司儀。
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撰文：東方新地圖片來源：IG@qiao_qiao9、無綫新聞截圖