前無綫財經台主播泳裝震撼曝光 馬蹄扣開胸設計上圍big到爆
前無綫財經台普通話新聞主播溫蕎菲向有「新聞界咪神」封號，離巢3年依然備受關注。早前她在IG限時動態分享出海片段，穿上設計獨特的馬蹄扣泳衣，澎湃身材震撼網民眼球，掀起熱烈討論。
遊艇出海大解放 桃紅泳衣展現完美身材
溫蕎菲趁著天氣好的時候偷得浮生半日閒，乘坐豪華遊艇出海享受陽光與海浪。她在IG限時動態寫道：「1號風球我又出海，天氣好好」，展現她對海上活動的熱愛。照片中的她穿上桃紅色三點式泳衣，下身披上同色系圍巾，站在船頭位置拍照留念，勻稱身材和修長美腿完全不輸女明星。
馬蹄扣設計泳衣成焦點 網民驚呼「迫爆Mon」
最震撼的片段當然是溫蕎菲的自拍大半身照片，近距離展示自己的美貌和驕人身材。她選擇的比堅尼款式設計相當獨特，胸前的馬蹄扣形成一個小洞，豐滿上圍幾乎要「迫爆Mon」，視覺效果極為震撼。這個設計不但展現了她的好身材，更突顯了她對時尚的敏銳觸覺，選擇了既性感又有設計感的泳裝款式，成功吸引網民目光。
網民大讚身材火辣 紛紛留言激讚
溫蕎菲的泳裝照片一經上載便引來大量網民圍觀，留言區瞬間被讚美聲音佔據。不少網民都大讚她身材保養得宜，留言表示「太Fit太美了」、「人靚又健康」、「身材太好」等正面評價。更有網民直接表達震撼之情，留言「好大啊」、「不得了」、「好凶狠」、「嘩！流鼻血」等激動反應，足見溫蕎菲的魅力依然無法擋。
新聞界女神轉戰金融界 依然保持完美狀態
溫蕎菲原籍江西贛州，早年來港升學並畢業於香港城市大學。她在2013年曾任職中央電視台CCTV4台新聞主播，2015年加入無綫新聞部擔任J5台普通話天氣主播，翌年更晉升為財經新聞主播。2022年2月她宣布離巢後，據報轉戰金融界擔任股票衍生品上市產品銷售經理。即使轉換跑道，她依然保持著完美的身材狀態和優雅氣質，證明專業女性也可以在工作與生活之間取得完美平衡。
圖片來源：IG@qiao_qiao9、無綫新聞截圖資料或影片來源：原文刊於新假期