「新聞界咪神」狠批《新聞女王2》太誇張 揭TVB內幕爆入行月薪：為愛發電

前TVB財經台主播溫蕎菲近日在社交平台大爆昔日「舊公司」內幕，直指熱播劇《新聞女王2》劇情過於誇張。這位擁有「新聞界咪神」封號的亮麗主播，以過來人身份揭露真實新聞部運作，更坦言當年月薪僅1萬港元的辛酸經歷。她的爆料內容引起網民熱烈討論，紛紛驚嘆電視台幕後真相。