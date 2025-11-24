「新聞界咪神」狠批《新聞女王2》太誇張 揭TVB內幕爆入行月薪：為愛發電
溫蕎菲狠批《新聞女王2》太誇張
《新聞女王2》播出後再次掀起話題，劇中描繪新聞台高層及主播明爭暗鬥、為求上位不擇手段的情節。曾在TVB新聞部工作長達7年的溫蕎菲，近日在社交平台以「TVB新聞主播真實從業經歷分享」為題發文回應。當朋友問她「電視台真的像劇裡那樣勾心鬥角嗎？」時，溫蕎菲直言：「作為在TVB新聞部待了7年的員工，我能說太誇張了！」她形容真實的新聞部是「一個人當兩個人用」，根本沒空撕逼，忙到吃飯都要掐表。
TVB新聞部真實工作環境曝光
溫蕎菲詳細描述新聞部的真實工作狀況，指出同事們需要身兼多職：「寫稿、約嘉賓、Check片、跑採訪、趕直播，一個人當兩個人用。」她坦言職場摩擦在所難免，但真正專業的人都懂得：「比起博出位，把活幹好才是硬道理！」這番話與劇集中描繪的勾心鬥角情節形成強烈對比，讓外界對電視台新聞部的運作有了更真實的認知。溫蕎菲的分享也解釋了為何現實中的新聞從業員較少時間進行劇中般的明爭暗鬥。
誤打誤撞入行月薪僅1萬港元
溫蕎菲更分享了自己當年入行的有趣經歷，原來她一開始面試的並非主播職位，而是圖書館管理員。她透露：「我想『曲線救國』先入行就接了，每天剪舊膠捲、貼標籤，機械但很開心。」兩個多月後，老闆突然找她試鏡主播職位，她立刻抓住機會成功轉職。至於薪酬方面，溫蕎菲形容為真的是「為愛發電」，剛入行時月薪僅1萬港元，6平方米單間租金已佔一半，日子過得緊巴巴。後來轉正有出鏡費，收入才稍有改善，但薪水與出鏡頻率直接掛鉤。
網民熱議電視台幕後真相
溫蕎菲的爆料引起網民廣泛討論，不少人對電視台新聞部的真實運作感到驚訝。有網民留言：「原來做主播咁辛苦，真係為愛發電。」也有人表示：「難怪《新聞女王2》睇落咁假，現實根本冇時間鬥來鬥去。」部分網民更關注薪酬問題，認為媒體從業員待遇偏低。溫蕎菲現已離巢轉戰金融界，但仍不時在社交平台分享性感靚相，深受粉絲歡迎。她的專業分享讓公眾對電視台幕後工作有了更深入的了解。