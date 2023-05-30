47歲滕麗名內地商演暴脹現身 網民狠批衣著品味：陀槍師姐變師奶

現時47歲的滕麗名憑住《愛回家之開心速遞》飾演熊尚善而長年保持高人氣，即使在內地亦大受歡迎。早前滕麗名就獲邀到內地商演，豈料她的表演片段一出即惹來不少負評，除了身形暴脹之外，就連服裝打扮都被狠評，映照台上背景的《陀槍師姐》造型，被嘲已變「陀槍師奶」。