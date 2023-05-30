滕麗名

47歲滕麗名內地商演暴脹現身 網民狠批衣著品味：陀槍師姐變師奶

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現時47歲的滕麗名憑住《愛回家之開心速遞》飾演熊尚善而長年保持高人氣，即使在內地亦大受歡迎。早前滕麗名就獲邀到內地商演，豈料她的表演片段一出即惹來不少負評，除了身形暴脹之外，就連服裝打扮都被狠評，映照台上背景的《陀槍師姐》造型，被嘲已變「陀槍師奶」。

滕麗名 滕麗名因為《開心速遞》而保持高人氣。
滕麗名因為《開心速遞》而保持高人氣。（圖片來源：《開心速遞》截圖）
滕麗名 1998年，滕麗名在《陀槍師姐》中飾演陳三元一舉成名。
1998年，滕麗名在《陀槍師姐》中飾演陳三元一舉成名。（圖片來源：《陀槍師姐》劇照）
滕麗名 《陀槍師姐》亦是滕麗名當年與魏駿傑撻著之作。
《陀槍師姐》亦是滕麗名當年與魏駿傑撻著之作。（圖片來源：《陀槍師姐》）

滕麗名暴脹現身驚變師奶

滕麗名早前於廣州一間酒名做商演活，吸引大量粉絲前來追捧。當晚台上的布景更騷出1998年滕麗名在《陀槍師姐》的短髮造型，相當清爽脫俗。而台上的滕麗名亦相當識做，除了大開金口獻唱之餘，亦經常與台下的粉絲互動兼握手，場面熱鬧。

不過滕麗名當晚的身形和打扮卻引來大量負評。滕麗名當晚穿上鬆身黑色蕾絲露臂上衣，下塔一條鮮紅色皮褲，再加一雙高踭皮靴，除了不慎展露出「麒麟擘」之外，身形亦明顯暴脹，低抄片驚現雙下巴兼發福身形，動作亦相當笨重。不少網民見狀都忍不住留言嘲笑：「陰公，成個師奶咁，套衫夠嚇人」、「陀槍師奶」、「頭髮難睇衣品更不堪」　「我曾經的女神已經變大媽了」劣評如潮！

滕麗名 當日滕麗名的打扮被狠批。
當日滕麗名的打扮被狠批。（圖片來源：抖音截圖）
滕麗名 與身後的「陳三元」形成強烈對比。
與身後的「陳三元」形成強烈對比。（圖片來源：抖音截圖）
滕麗名 滕麗名熱情獻唱。
滕麗名熱情獻唱。（圖片來源：抖音截圖）
滕麗名 雙下巴非常明顯。
雙下巴非常明顯。（圖片來源：抖音截圖）

重溫滕麗名全盛時典

其實網民反應大亦非常合理，事關滕麗名一向予人陽光活潑的形象，早年更加是豐胸品牌代言人，對個人體態與打扮理應有一定要求。

1995年參加新秀入行的滕麗明曾經是兒歌天后，其主唱的卡通《咕嚕咕嚕魔法陣》主題曲〈魔法咕嚕咕嚕〉更加曾奪得過《1997年度兒歌金曲頒獎典禮》十大兒歌金曲。及後滕麗名轉戰拍劇，正如上文提及，一套《陀槍師姐》飾演陳三元更令她一炮而紅，及後還有《尋秦記》中的善柔、《雪山飛狐》中飾演聶桑青同樣大獲好評。雖然在2000年代末至2010年代初，滕麗名未有太多經典作品，不過在2016年在電視劇《一屋老友記》再次大受歡迎，及後加入《開心速遞》再度攀上事業高峰。

雖然滕麗名在劇集生涯中經歷一段沉寂期，但在2011年滕麗名一連幾屆成為豐胸品牌代言人，除了練得一副Fit爆身形之外，亦成功將上圍由30A升到33C，於廣告中展示噴血身材，一度成為網上熱話。

滕麗名 當年滕麗名相當纖瘦。
當年滕麗名相當纖瘦。（圖片來源：《陀槍師姐》截圖）

滕麗名 滕麗名曾經開口表示自己很重視身形。
滕麗名曾經開口表示自己很重視身形。（圖片來源：專訪截圖）
滕麗名 當年的善柔，剛柔並重。
當年的善柔，剛柔並重。（圖片來源：《尋秦記》截圖）
滕麗名 滕麗名的豐胸廣告相當之經典。
滕麗名的豐胸廣告相當之經典。（圖片來源：廣告圖片）
滕麗名 滕麗名的豐胸廣告相當之經典。
滕麗名的豐胸廣告相當之經典。（圖片來源：廣告圖片）
滕麗名 2013年6月滕麗名承認已接受圈外男友朱建崑Matthew）求婚。2013年12月7日與未婚夫朱建崑Matthew）結束多年愛情長跑，兩人於泰國蘇梅島沙灘上舉行婚禮，結為夫婦。
2013年6月滕麗名承認已接受圈外男友朱建崑（Matthew）求婚。2013年12月7日與未婚夫朱建崑（Matthew）結束多年愛情長跑，兩人於泰國蘇梅島沙灘上舉行婚禮，結為夫婦。（圖片來源：滕麗名IG）

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撰文：東方新地圖片來源：抖音截圖、專訪截圖、《陀槍師姐》截圖、《尋秦記》截圖、廣告圖片、[email protected]資料或影片來源：[email protected] SUPER

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