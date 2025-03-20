49歲滕麗名唱歌登台技驚四座！「女版陶大宇」19歲新秀出道與楊千嬅同屆
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滕麗名憑住《愛回家之開心速遞》飾演「熊尚善」 一角而長年保持高人氣，1995年新秀歌唱比賽出道的她，曾與陳奕迅楊千嬅同屆，如今即使在內地亦大受歡迎。早前滕麗名就獲邀到內地商演，豈料她的表演片段一出即惹來不少負評，除了身形暴脹之外，就連服裝打扮都被狠評，映照台上背景的《陀槍師姐》造型，被嘲已變「陀槍師奶」。
滕麗名暴脹現身驚變師奶
滕麗名早前於廣州一間酒名做商演活，吸引大量粉絲前來追捧。當晚台上的布景更騷出1998年滕麗名在《陀槍師姐》的短髮造型，相當清爽脫俗。而台上的滕麗名亦相當識做，除了大開金口獻唱之餘，亦經常與台下的粉絲互動兼握手，場面熱鬧。
不過滕麗名當晚的身形和打扮卻引來大量負評。滕麗名當晚穿上鬆身黑色蕾絲露臂上衣，下塔一條鮮紅色皮褲，再加一雙高踭皮靴，除了不慎展露出「麒麟擘」之外，身形亦明顯暴脹，低抄片驚現雙下巴兼發福身形，動作亦相當笨重。不少網民見狀都忍不住留言嘲笑：「陰公，成個師奶咁，套衫夠嚇人」、「陀槍師奶」、「頭髮難睇衣品更不堪」 「我曾經的女神已經變大媽了」劣評如潮！
重溫滕麗名全盛時期《魔法咕嚕咕嚕》
其實網民反應大亦非常合理，事關滕麗名一向予人陽光活潑的形象，早年更加是豐胸品牌代言人，對個人體態與打扮理應有一定要求。
1995年參加新秀入行的滕麗明曾經是兒歌天后，其主唱的卡通《咕嚕咕嚕魔法陣》主題曲〈魔法咕嚕咕嚕〉更加曾奪得過《1997年度兒歌金曲頒獎典禮》十大兒歌金曲。及後滕麗名轉戰拍劇，正如上文提及，一套《陀槍師姐》飾演陳三元更令她一炮而紅，及後還有《尋秦記》中的善柔、《雪山飛狐》中飾演聶桑青同樣大獲好評。雖然在2000年代末至2010年代初，滕麗名未有太多經典作品，不過在2016年在電視劇《一屋老友記》再次大受歡迎，及後加入《開心速遞》再度攀上事業高峰。
雖然滕麗名在劇集生涯中經歷一段沉寂期，但在2011年滕麗名一連幾屆成為豐胸品牌代言人，除了練得一副Fit爆身形之外，亦成功將上圍由30A升到33C，於廣告中展示噴血身材，一度成為網上熱話。
撰文：內容轉載自東方新地圖片來源：抖音截圖、專訪截圖、《陀槍師姐》截圖、《尋秦記》截圖、廣告圖片、IG@sheepyjoycetang資料或影片來源：原文刊於新假期