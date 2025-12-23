尋秦記｜滕麗名重現「手心彩虹」經典場面 網民心痛喊話：善柔變咗熊尚善？

《尋秦記》電影版即將於12月31日除夕上映，滕麗名近日在社交平台分享宣傳照片，其中一張重現經典「手心彩虹」場面的劇照瞬間掀起網民回憶殺！不過網民在興奮之餘，卻忍不住心痛喊話：「善柔變咗熊尚善」，原來是因為滕麗名在《愛·回家》中的角色形象太深入民心，令大家對她的印象產生巨大轉變。