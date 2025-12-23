尋秦記｜滕麗名重現「手心彩虹」經典場面 網民心痛喊話：善柔變咗熊尚善？
《尋秦記》電影版即將於12月31日除夕上映，滕麗名近日在社交平台分享宣傳照片，其中一張重現經典「手心彩虹」場面的劇照瞬間掀起網民回憶殺！不過網民在興奮之餘，卻忍不住心痛喊話：「善柔變咗熊尚善」，原來是因為滕麗名在《愛·回家》中的角色形象太深入民心，令大家對她的印象產生巨大轉變。
滕麗名重現手心彩虹經典場面
在2001年TVB播出的《尋秦記》電視劇中，有一幕經典情節講述項少龍知道身處戰國時代的趙國，請善柔帶他到秦都咸陽，以便籍通訊器返回未來。當善柔向他要求酬金或一道彩虹時，項少龍略施小計，利用身上的稜鏡給她一道彩虹，成功打動了善柔。滕麗名在最新分享的宣傳照中，雙手捧著彩虹的畫面完美重現了這個經典場面，瞬間勾起無數觀眾的美好回憶。
網民興奮留言卻心痛喊話
滕麗名重現「手心彩虹」劇照後，一眾網民極雀躍留言表示：「好期待再見到善柔」、「熊尚善柔」、「OMG彩虹😍」、「彩虹🌈回憶殺」、「彩虹嗰幕好經典，到而家仲好記得」、「點都要睇😍」、「Miss you so much」、「比廿五年前更靚」等等。不過也有不少觀眾表示滕麗名「熊尚善」的角色形象深入民心，令「善柔」也變成了「熊尚善柔」，可見她在《愛·回家》中的角色已經完全改變了觀眾對她的印象。
善柔角色最令劇迷心痛
TVB播出的《尋秦記》電視劇中，善柔從被項少龍救起開始就一直暗戀他，多次在生死關頭出手相救，甚至為他違背師門、背棄殺手組織。她很少表露小女人姿態，全劇真正示弱只是結局離別時靠在項少龍肩上一下，這種壓抑令觀眾覺得她愛得特別深刻。更有不少觀眾覺得比起烏廷芳、琴清、趙倩等人，善柔為項少龍付出的次數和代價都不比她們少，甚至「只多不少」，卻沒有選擇嫁給他。她愛得最克制、付出最多，卻從不爭名分，給人「最心痛」的感覺。
滕麗名拍足8年熊尚善成經典
滕麗名自2017年起參演《愛·回家之開心速遞》，至今已拍足約8年，她在劇中飾演熊家大女「熊尚善」，被視為劇中「熊家靈魂人物」之一。滕麗名受訪時透露，自己大概在劇集播出至約第100集時加入，算起來已經拍了超過2,400集，見證劇集人氣一路攀升。正是因為這個角色太過深入民心，令不少觀眾在看到她重現善柔時，都忍不住聯想到熊尚善的形象，形成有趣的對比效果。
