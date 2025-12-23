尋秦記｜滕麗名重現「手心彩虹」經典場面 網民心痛喊話：善柔變咗熊尚善？

最新娛聞
東方新地

廣告

《尋秦記》電影版即將於12月31日除夕上映，滕麗名近日在社交平台分享宣傳照片，其中一張重現經典「手心彩虹」場面的劇照瞬間掀起網民回憶殺！不過網民在興奮之餘，卻忍不住心痛喊話：「善柔變咗熊尚善」，原來是因為滕麗名在《愛·回家》中的角色形象太深入民心，令大家對她的印象產生巨大轉變。

滕麗名重現手心彩虹經典場面

在2001年TVB播出的《尋秦記》電視劇中，有一幕經典情節講述項少龍知道身處戰國時代的趙國，請善柔帶他到秦都咸陽，以便籍通訊器返回未來。當善柔向他要求酬金或一道彩虹時，項少龍略施小計，利用身上的稜鏡給她一道彩虹，成功打動了善柔。滕麗名在最新分享的宣傳照中，雙手捧著彩虹的畫面完美重現了這個經典場面，瞬間勾起無數觀眾的美好回憶。

網民興奮留言卻心痛喊話

滕麗名重現「手心彩虹」劇照後，一眾網民極雀躍留言表示：「好期待再見到善柔」、「熊尚善柔」、「OMG彩虹😍」、「彩虹🌈回憶殺」、「彩虹嗰幕好經典，到而家仲好記得」、「點都要睇😍」、「Miss you so much」、「比廿五年前更靚」等等。不過也有不少觀眾表示滕麗名「熊尚善」的角色形象深入民心，令「善柔」也變成了「熊尚善柔」，可見她在《愛·回家》中的角色已經完全改變了觀眾對她的印象。

滕麗名 尋秦記 （圖片來源：IG@sheepyjoycetang）
（圖片來源：IG@sheepyjoycetang）
滕麗名 尋秦記 滕麗名重現手心彩虹經典場面（圖片來源：IG@sheepyjoycetang）
滕麗名重現手心彩虹經典場面（圖片來源：IG@sheepyjoycetang）
滕麗名 尋秦記 （圖片來源：IG@sheepyjoycetang）
（圖片來源：IG@sheepyjoycetang）

善柔角色最令劇迷心痛

TVB播出的《尋秦記》電視劇中，善柔從被項少龍救起開始就一直暗戀他，多次在生死關頭出手相救，甚至為他違背師門、背棄殺手組織。她很少表露小女人姿態，全劇真正示弱只是結局離別時靠在項少龍肩上一下，這種壓抑令觀眾覺得她愛得特別深刻。更有不少觀眾覺得比起烏廷芳、琴清、趙倩等人，善柔為項少龍付出的次數和代價都不比她們少，甚至「只多不少」，卻沒有選擇嫁給他。她愛得最克制、付出最多，卻從不爭名分，給人「最心痛」的感覺。

滕麗名拍足8年熊尚善成經典

滕麗名自2017年起參演《愛·回家之開心速遞》，至今已拍足約8年，她在劇中飾演熊家大女「熊尚善」，被視為劇中「熊家靈魂人物」之一。滕麗名受訪時透露，自己大概在劇集播出至約第100集時加入，算起來已經拍了超過2,400集，見證劇集人氣一路攀升。正是因為這個角色太過深入民心，令不少觀眾在看到她重現善柔時，都忍不住聯想到熊尚善的形象，形成有趣的對比效果。

滕麗名 尋秦記 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
滕麗名 尋秦記 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
滕麗名 尋秦記 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
滕麗名 尋秦記 善柔角色最令劇迷心痛（圖片來源：TVB）
善柔角色最令劇迷心痛（圖片來源：TVB）
滕麗名 尋秦記 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
滕麗名 尋秦記 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
滕麗名 尋秦記 TVB版《尋秦記》在2001年首播（圖片來源：TVB）
TVB版《尋秦記》在2001年首播（圖片來源：TVB）
滕麗名 尋秦記 熊尚善（圖片來源：TVB）
熊尚善（圖片來源：TVB）
滕麗名 尋秦記 滕麗名因為《開心速遞》而保持高人氣。（圖片來源：《開心速遞》截圖）
滕麗名因為《開心速遞》而保持高人氣。（圖片來源：《開心速遞》截圖）

圖片來源：IG@sheepyjoycetang、TVB、《開心速遞》截圖資料或影片來源：原文刊於新假期

熱門文章

 