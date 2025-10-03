滕麗名老公被爆「職場地獄文化」前員工怒轟逼OT無補水：得佢老婆可以愛回家

藝人滕麗名丈夫、任職日資公司總監的朱建崑，近日突然捲入職場壓榨風波！昨晚（10月2日）有自稱前員工的網民在社交平台Threads發文，公開點名指控朱建崑強迫下屬無償加班，更將矛頭直指滕麗名本人，事件迅速在網上發酵！