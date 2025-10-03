滕麗名老公被爆「職場地獄文化」前員工怒轟逼OT無補水：得佢老婆可以愛回家
前員工Threads爆料 怒轟朱建崑職場地獄
一名帳戶名為「i_hate_ot」的網民，昨晚在Threads發布一篇長文，詳細列出對滕麗名老公朱建崑的指控。文中怒轟朱建崑作為Canon香港總監，不但要求員工早上8時30分打卡，更以不想「浪費」日間工作時間為由，強制員工下班後參加無薪培訓。爆料者憤怒地表示：「明逼你OT，仲要無補水。」更指控公司在培訓後還要求填寫問卷，營造一種「社畜文化」，並引述朱建崑稱日後會增加更多晚間培訓，令員工苦不堪言，直斥：「打工唔係賣命呀！呢份工我唔做就梗架啦，但唔做都要揭露你地係點壓榨員工。」
滕麗名朱建崑至今未回應
這篇爆料文章在網上瘋傳後，矛頭迅速指向滕麗名及其丈夫朱建崑。然而，截至目前，夫婦二人均未對此事作出任何公開回應。據了解，滕麗名與朱建崑都並非社交平台Threads的活躍用戶，可能因此未在第一時間留意到相關指控。面對網上排山倒海的輿論，以及傳媒的關注，外界都在密切留意他們會否透過其他社交媒體或官方渠道澄清事件，兩人的沉默無疑讓事件的真相更添迷霧，也讓網民的猜測持續升溫。
滕麗名與朱建崑結婚多年一向低調
滕麗名與丈夫朱建崑於2013年結婚，至今已超過十年，婚姻生活一直相當低調且穩定，鮮有傳出負面新聞。朱建崑作為知名日資企業的高層，過往形象專業，與滕麗名一同出席公開場合時亦表現恩愛。這次突然被前員工公開指控為「地獄上司」，不僅打破了他一向的專業形象，更將一向專注演藝事業的滕麗名捲入其中，這種與過往低調作風形成強烈反差的職場醜聞，無疑為這對夫婦的公眾形象帶來一次嚴峻考驗。
網民反應兩極 怒轟血汗文化
事件曝光後，網民反應極為熱烈，討論區瞬間被洗版。不少網民對爆料者表示同情，並感謝他勇敢發聲：「你個post 幫到好多求職者避雷」。有網民更直接到滕麗名的IG留言，希望她能正視問題。其中一句諷刺留言「員工唔可以愛回家， 得佢老婆可以愛回家⋯」獲得大量認同。不過，亦有另一派聲音認為，這是朱建崑的個人事務，不應牽連其妻子滕麗名。同時，事件也引發了對職場文化的廣泛討論，有網民感嘆：「香港老闆心態永遠係『你唔做，大把人爭住做』」，亦有人指出：「日資文化係咁」，認為這種高壓工作環境在某些企業中早已是常態。
滕麗名以文字代夫回應
滕麗名事後以文字代夫回應︰「我已經問過我老公，training呢件事就尋晚先發生，咁我都好擔心佢同事嘅心情同感受，問朱生今日有冇人辭職？但今日又冇人辭職喎。」還指昨晚老公趕及食中秋節晚飯，「琴晚朱生同佢哋一齊做完training，跟住就同屋企人做節。怪唔之得成『七點幾』先嚟到，好彩仲趕得切睇《愛.回家》。」