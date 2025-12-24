滕麗名郭政鴻曾愛得轟烈 雨中濕身「搶救愛人」1原因被罵渣男
郭政鴻秘密復合前妻誕女 滕麗名蒙鼓裡即分手
滕麗名與郭政鴻於2007年合作拍攝《野蠻奶奶大戰戈師奶》時撻著，發展了近兩年的地下情。然而這段感情卻充滿波折，期間郭政鴻突然被爆跟前妻復合，更誕下一女，令滕麗名無辜背上「小三」罪名，他亦因此被冠上「渣男」封號。。
黑雨炒車郭政鴻濕身搶救 最浪漫一幕成絕唱
滕麗名與郭政鴻曾經愛得轟烈，於2008年6月7日遭遇暴雨，西貢清水灣一帶雷電交加。當日早上10時天文台發出黑色暴雨警告時，滕麗名駕車載住郭政鴻返回清水灣道村屋寓所途中，在彎位突然跣胎，左後車輪陷入大地洞爆胎。郭政鴻第一時間撲落車，走到車尾箱攞齊後備車胎和工具，遮都冇把就任雨照頭淋，濕身為女友換胎。滕麗名見男友奮不顧身變落湯雞，即落車為他撐傘，此情此景浪漫非常。
記者突擊兩人九秒九彈開 避忌表現洩密
當二人發現記者時狀甚驚愕，九秒九彈開表現十分避忌。滕麗名一見記者被嚇一跳兼反射性縮手，結果雨傘只能遮到郭政鴻個頭，保得住髮型保唔住背脊。事後記者致電滕麗名問她是否拍拖返香閨，她例牌否認戀情說：「咁電視城撞到，諗住出去食嘢之嘛，我唔係拍拖咯，不過好彩有佢喺車上面，我先定啲。」這個回應明顯心虛，更加證實兩人關係非比尋常。
滕麗名博客自爆分手 暗示感情世界有背叛
2009年滕麗名因趕拍《掌上明珠》，更少時間與男友見面，多愁善感的她希望得到更多安全感，便開始胡思亂想，經常與密友稱可能自己脾氣不好、兩人沒緣分。經過兩個月考慮，滕麗名終在博客自爆分手，更寫道「今天我的感情世界重回一片空白，我依然等待著他的出現……我只希望跟他的世界里沒有背叛、出賣和欺騙，只有信任、分享和愛護……」給人感覺她與郭政鴻之間出現第三者。
滕麗名強烈否認第三者
記者向滕麗名了解情況時，她強烈否認有第三者出現，並解釋說：「我文中指的背叛、欺騙，只是我的愛情觀。郭政鴻是絕世好男人，不要拖他下水。」而郭政鴻聽到滕麗名對他的維護後，也表示會向滕麗名了解情況，更大讚：「其實哪個男人跟她在一起都會很幸福。」兩人分手後仍互相維護，可見感情基礎深厚。
麥玲玲錯誤預測滕麗名2009年結婚 最終嫁金融才俊
著名玄學家麥玲玲當年曾為兩人算命，表示他們出生日子完全一樣，日柱「辛未日」，只有六十分之一機會相同，性格相似好夾，可以互補不足互旺對方。麥玲玲更預測滕麗名條命屬金，要搵大八年以上男人，郭政鴻大她12年好旺她，「分分鐘下年會突然諗結婚」。豈料預測落空，滕麗名最終於2013年與從事金融業的老公朱建崑結婚，不過資料並無顯示Matthew是否「大八年以上」的男人。