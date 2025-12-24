滕麗名郭政鴻曾愛得轟烈 雨中濕身「搶救愛人」1原因被罵渣男

滕麗名與郭政鴻這段18年前的地下情，至今仍是娛樂圈津津樂道的話題。當年兩人因合作《野蠻奶奶大戰戈師奶》擦出愛火，發展近兩年秘密戀情，另外2008年黑雨當日郭政鴻不惜濕身為滕麗名換車胎的浪漫一幕，成為兩人感情最後的高光時刻。