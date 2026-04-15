憑《尋秦記》爭金像獎 50歲滕麗名剖白30年蛻變 首入圍最佳女配角惡鬥3影后
挑戰影后級對手陣容 50歲首闖金像獎
今屆金像獎最佳女配角競爭激烈，首次入圍的滕麗名和《女孩不平凡》鄧濤要面對三大影后，包括憑《水餃皇后》入圍的影后惠英紅、憑《風林火山》入圍的鮑起靜，以及憑《再見UFO》入圍的上屆影后衛詩雅，令今屆競爭格外激烈。滕麗名在電影中飾演獨立刺客，展現精湛劍術與成熟情感，與古天樂有大量對手戲，角色層次豐富。50歲的她同時獲TVB頒發「30年服務獎」金牌，這次金像獎提名可謂她演藝生涯的重要里程碑。
善柔回歸引爆25年情結 網民封最佳女友
滕麗名在長文中特別提及《尋秦記》中的善柔角色，「善柔不愛說話，殺人時手起刀落，愛一個人卻藏到最後。她教會我，最深的情感不必大聲，有時候退後一步，比衝上去更需要勇氣。」這個25年前讓無數觀眾心痛的女刺客，至今仍被網民封為「最令人心痛的女主角」、「最佳女友」及「項少龍最應該愛的女人」。當年善柔在劇集結局試探性提出「三女共侍一夫」卻遭婉拒，灑脫離去的背影成為觀眾心中永遠的遺憾。電影版《尋秦記》讓善柔重現銀幕，滕麗名憑此角色首度入圍金像獎，網民紛紛留言「金像獎最佳女配角，係你架啦」、「你在大家心目中已經得獎了」。
「只要你還想看，我就繼續演」
滕麗名又深情回顧30年演藝路，「從前靜靜坐在角落聽前輩聊戲，對白怎樣說、轉身怎麼留白——那全是功夫。我慢慢練，從《真情》的阿雪練到《愛回家》的大家姐。」她坦言年輕時只想演得「好」，現在才明白演得「真」更重要，「因為觀眾的眼睛是雪亮的，你有沒有把心掏出來，他們一定看得見。」文中更感謝一路陪伴的觀眾，「我們互相看著變老，這些比什麼獎都重要，多浪漫。」她承諾「只要你還想看，我就繼續演。把心掏出來，交給你們。」
網民力撐：從《陀槍1》便喜歡睇你
滕麗名以「我，滕麗名，係一個專業嘅演員」作結的宣言，引發網民熱烈回應。有網民留言「人生如戲 全憑演技」、「從陀槍1開始便喜歡睇你做戲，你在我心目中早已是我最喜愛的女角色、女演員」、「無論如何，你在大家心目中已經得獎了」。不少粉絲更回顧她30年來的經典角色，從陳三元到善柔，從二寶到熊尚善，每個角色都深入民心。她在文中提到「未來如何不知道，沒有半點後悔，因為我喜愛，喜愛演戲，喜愛讓觀眾體會每一種喜怒哀樂」，展現了一個專業演員的初心與堅持。
從兒歌天后到豐胸女神 30年經典回顧
滕麗名的演藝路充滿傳奇色彩，1995年新秀歌唱大賽落敗反而開啟演員之路，曾經是兒歌天后，憑《魔法咕嚕咕嚕》等作品兩度獲得「十大兒歌金曲」獎項。入行初期更與金城武合作拍攝電影《天涯海角》，後來經理人建議她集中電視發展，一做就是30年。最令人津津樂道的是她2011年成為豐胸品牌代言人，成功將上圍由30A升到33C，「滕麗名地鐵嗰期真係望唔厭」成為網上熱話。她憑《陀槍師姐》陳三元一角一炮而紅，《愛回家》熊尚善更成為經典角色，從時裝演到古裝，從電視演到電影，每個角色都在她身上留下印記。