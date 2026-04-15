憑《尋秦記》爭金像獎 50歲滕麗名剖白30年蛻變 首入圍最佳女配角惡鬥3影后

滕麗名昨日在社交網發表長文，回顧入行30年演藝路，字裡行間透露對即將到來的第44屆香港電影金像獎頒獎典禮的複雜心情。這位由兒歌天后轉戰電視劇、再憑電影《尋秦記》首度角逐「最佳女配角」的實力派演員，在文中深情剖白「三十年了，化妝間的角落，我坐了三十年」，更以一句「我，滕麗名，係一個專業嘅演員」作結，引發網民集體力撐。距離4月19日頒獎典禮僅餘4日，50歲的滕麗名能否憑25年前讓觀眾心痛至今的「善柔」角色，在影后級對手環伺下突圍而出？