50歲滕麗名自揭失落金像女配心得 曬素顏片震撼全網 10年前舊照曝光驚嘆「零變化」

現年50歲的滕麗名（阿滕）入行30年，由《陀槍師姐》的「陳三元」到《愛·回家》的「熊尚善」，每個角色都深入民心。最近她憑電影版《尋秦記》的「善柔」一角首度入圍金像獎，雖然失落獎項，但人氣不跌反升！阿滕在社交平台罕有公開金像獎當日的變身過程，大方以全素顏示人，極佳狀態震撼全網。更有網民翻出十年前的合照對比，驚嘆她「十年如一日」的凍齡美貌，紛紛力推她參加內地爆紅節目《乘風破浪的姐姐》（浪姐），人氣可謂一時無兩！