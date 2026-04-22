50歲滕麗名自揭失落金像女配心得 曬素顏片震撼全網 10年前舊照曝光驚嘆「零變化」

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現年50歲的滕麗名（阿滕）入行30年，由《陀槍師姐》的「陳三元」到《愛·回家》的「熊尚善」，每個角色都深入民心。最近她憑電影版《尋秦記》的「善柔」一角首度入圍金像獎，雖然失落獎項，但人氣不跌反升！阿滕在社交平台罕有公開金像獎當日的變身過程，大方以全素顏示人，極佳狀態震撼全網。更有網民翻出十年前的合照對比，驚嘆她「十年如一日」的凍齡美貌，紛紛力推她參加內地爆紅節目《乘風破浪的姐姐》（浪姐），人氣可謂一時無兩！

滕麗名失落女配角反顯大方

滕麗名去年憑電影版《尋秦記》重演經典角色「善柔」，勾起無數觀眾的集體回憶，更讓她首次獲得香港電影金像獎「最佳女配角」提名，與古天樂、宣萱、郭羨妮等原班人馬一同出席盛會。雖然最終與獎項擦身而過，但阿滕心情絲毫未受影響，事後在社交平台感性發文，表示能與團隊經歷這段旅程已感無比榮幸，她寫道：「感謝各位的支持，恭喜所有的得獎者！每一個次結束都是新一頁的開始。能與尋秦記團隊經歷這段旅程，我感到無比榮幸，很快會再相見，讓我們繼續努力、綻放光芒。」

滕麗名公開變身片素顏樣貌驚人

為了答謝粉絲支持，滕麗名更「加碼」分享了金像獎當日的變身全過程影片。片中，她穿著家居睡袍，頭上隨意架著墨鏡，以全素顏狀態大方面對鏡頭，雖然已經年過半百，但皮膚依然緊緻光滑，狀態好到令人難以置信。影片上載後迅速吸引近30,000人點讚，網民紛紛留言激讚，認為她的素顏樣貌極之「抗打」，完全看不出真實年齡，果然是歲月不敗的美人。

黑色高衩戰裙盡顯女王氣場

影片鏡頭一轉，完成妝髮的滕麗名隨即「變身」完畢，換上一襲高貴性感的黑色露背高衩絲絨長裙。她在酒店走廊自信昂首闊步，大騷白滑玉背和一雙修長美腿，冷豔的妝容配上強大氣場，舉手投足間散發出女王般的魅力，高貴優雅之餘又不失性感，整個造型令人驚艷，網民紛紛表示：「阿滕，你知道你的側顏真的勁絕嗎」、「這個側面無得輸」。

網民翻10年前舊照驚嘆零變化

滕麗名的凍齡樣貌引起網民熱烈討論，更有粉絲翻出一張2016年在台灣旅行時偶遇阿滕的合照。該網民興奮寫道：「16年在台灣旅遊，偶遇姐姐在錄節目，太美了，還超nice」。照片一出，網民將十年前後的樣貌作對比，驚訝地發現滕麗名的外貌幾乎沒有任何變化，不禁驚呼「根本凍齡了」、「十年如一日」，完美印證了她的不老傳說。

粉絲力推滕麗名出戰浪姐

這次驚艷亮相讓滕麗名的人氣再度急升，網民除了瘋狂洗版式讚美，更紛紛敲碗，強力推薦她參加內地綜藝節目《乘風破浪的姐姐》。不少留言都充滿愛意：「鵝蛋臉很美很美，以前我就覺得她臉型好看」、「顏值真的很抗打」、「果然歲月不敗美人」、「保養秘籍交出來」。從網民的熱烈反應可見，大家對這位凍齡女神的喜愛程度爆燈，非常期待她能登上《浪姐》舞台，再次綻放光芒。

滕麗名 金像獎 公開素顏（圖片來源：小紅書）
公開素顏（圖片來源：小紅書）
滕麗名 金像獎 （圖片來源：小紅書）
（圖片來源：小紅書）
滕麗名 金像獎 （圖片來源：小紅書）
（圖片來源：小紅書）
滕麗名 金像獎 網民翻10年前舊照驚嘆零變化（圖片來源：小紅書）
網民翻10年前舊照驚嘆零變化（圖片來源：小紅書）
滕麗名 金像獎 （圖片來源：東方新地）
（圖片來源：東方新地）
滕麗名 金像獎 （圖片來源：東方新地）
（圖片來源：東方新地）
滕麗名 金像獎 （圖片來源：東方新地）
（圖片來源：東方新地）
滕麗名 金像獎 （圖片來源：東方新地）
（圖片來源：東方新地）
滕麗名 金像獎 （圖片來源：滕麗名IG）
（圖片來源：滕麗名IG）
滕麗名 金像獎 （圖片來源：滕麗名IG）
（圖片來源：滕麗名IG）
滕麗名 金像獎 今屆金像獎最佳女配角競爭激烈。（圖片來源：金像獎大會）
今屆金像獎最佳女配角競爭激烈。（圖片來源：金像獎大會）
滕麗名 金像獎 滕麗名成功將上圍由30A升到33C。（圖片來源：新傳媒資料室）
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滕麗名 金像獎 滕麗名身形fit爆。（圖片來源：新傳媒資料室）
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滕麗名 金像獎 這個25年前讓無數觀眾心痛的女刺客，至今仍被網民封為「最令人心痛的最佳女友」。（圖片來源：TVB《尋秦記》）
這個25年前讓無數觀眾心痛的女刺客，至今仍被網民封為「最令人心痛的最佳女友」。（圖片來源：TVB《尋秦記》）
滕麗名 金像獎 滕麗名最令人津津樂道的是2011年成為豐胸品牌代言人。（圖片來源：新傳媒資料室）
滕麗名最令人津津樂道的是2011年成為豐胸品牌代言人。（圖片來源：新傳媒資料室）
滕麗名 金像獎 滕麗名曾經是兒歌天后，憑《魔法咕嚕咕嚕》等作品兩度獲得「十大兒歌金曲」獎項。（圖片來源：新傳媒資料室）
滕麗名曾經是兒歌天后，憑《魔法咕嚕咕嚕》等作品兩度獲得「十大兒歌金曲」獎項。（圖片來源：新傳媒資料室）
滕麗名 金像獎 初出道的滕麗名，TB造型勁靚仔！(圖片來源：新傳媒資料室）
初出道的滕麗名，TB造型勁靚仔！(圖片來源：新傳媒資料室）
滕麗名 金像獎 在《卓球天王》2人亦有合作。（圖片來源：新傳媒資料庫）
在《卓球天王》2人亦有合作。（圖片來源：新傳媒資料庫）
滕麗名 金像獎 兩人被記者發現時九秒九彈開表現避忌（圖片來源：新傳媒資料庫）
兩人被記者發現時九秒九彈開表現避忌（圖片來源：新傳媒資料庫）
滕麗名 金像獎 2008年黑雨當日郭政鴻不惜濕身為滕麗名換車胎（圖片來源：新傳媒資料庫）
2008年黑雨當日郭政鴻不惜濕身為滕麗名換車胎（圖片來源：新傳媒資料庫）
滕麗名 金像獎 （圖片來源：TVB《陀槍師姐》截圖）
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滕麗名 金像獎 滕麗名與郭政鴻2007年合作《野蠻奶奶大戰戈師奶》時撻著（圖片來源：新傳媒資料庫）
滕麗名與郭政鴻2007年合作《野蠻奶奶大戰戈師奶》時撻著（圖片來源：新傳媒資料庫）
滕麗名 金像獎 兩人因《陀槍師姐》戲假情真拍拖9年（圖片來源：新傳媒資料庫）
兩人因《陀槍師姐》戲假情真拍拖9年（圖片來源：新傳媒資料庫）
滕麗名 金像獎 魏駿傑與滕麗名曾是娛樂圈金童玉女（圖片來源：新傳媒資料庫）
魏駿傑與滕麗名曾是娛樂圈金童玉女（圖片來源：新傳媒資料庫）
滕麗名 金像獎 雖然不少網友懷念滕麗名的短髮造型，但她表示自己沒有特別偏好，近年維持長髮是因為要角色連戲。（圖片來源：新傳媒資料室）
雖然不少網友懷念滕麗名的短髮造型，但她表示自己沒有特別偏好，近年維持長髮是因為要角色連戲。（圖片來源：新傳媒資料室）

圖片來源：小紅書、東方新地、滕麗名IG、金像獎大會、新傳媒資料室、TVB《尋秦記》、新傳媒資料庫、TVB《陀槍師姐》截圖資料或影片來源：原文刊於新假期

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