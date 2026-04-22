50歲滕麗名自揭失落金像女配心得 曬素顏片震撼全網 10年前舊照曝光驚嘆「零變化」
滕麗名失落女配角反顯大方
滕麗名去年憑電影版《尋秦記》重演經典角色「善柔」，勾起無數觀眾的集體回憶，更讓她首次獲得香港電影金像獎「最佳女配角」提名，與古天樂、宣萱、郭羨妮等原班人馬一同出席盛會。雖然最終與獎項擦身而過，但阿滕心情絲毫未受影響，事後在社交平台感性發文，表示能與團隊經歷這段旅程已感無比榮幸，她寫道：「感謝各位的支持，恭喜所有的得獎者！每一個次結束都是新一頁的開始。能與尋秦記團隊經歷這段旅程，我感到無比榮幸，很快會再相見，讓我們繼續努力、綻放光芒。」
滕麗名公開變身片素顏樣貌驚人
為了答謝粉絲支持，滕麗名更「加碼」分享了金像獎當日的變身全過程影片。片中，她穿著家居睡袍，頭上隨意架著墨鏡，以全素顏狀態大方面對鏡頭，雖然已經年過半百，但皮膚依然緊緻光滑，狀態好到令人難以置信。影片上載後迅速吸引近30,000人點讚，網民紛紛留言激讚，認為她的素顏樣貌極之「抗打」，完全看不出真實年齡，果然是歲月不敗的美人。
黑色高衩戰裙盡顯女王氣場
影片鏡頭一轉，完成妝髮的滕麗名隨即「變身」完畢，換上一襲高貴性感的黑色露背高衩絲絨長裙。她在酒店走廊自信昂首闊步，大騷白滑玉背和一雙修長美腿，冷豔的妝容配上強大氣場，舉手投足間散發出女王般的魅力，高貴優雅之餘又不失性感，整個造型令人驚艷，網民紛紛表示：「阿滕，你知道你的側顏真的勁絕嗎」、「這個側面無得輸」。
網民翻10年前舊照驚嘆零變化
滕麗名的凍齡樣貌引起網民熱烈討論，更有粉絲翻出一張2016年在台灣旅行時偶遇阿滕的合照。該網民興奮寫道：「16年在台灣旅遊，偶遇姐姐在錄節目，太美了，還超nice」。照片一出，網民將十年前後的樣貌作對比，驚訝地發現滕麗名的外貌幾乎沒有任何變化，不禁驚呼「根本凍齡了」、「十年如一日」，完美印證了她的不老傳說。
粉絲力推滕麗名出戰浪姐
這次驚艷亮相讓滕麗名的人氣再度急升，網民除了瘋狂洗版式讚美，更紛紛敲碗，強力推薦她參加內地綜藝節目《乘風破浪的姐姐》。不少留言都充滿愛意：「鵝蛋臉很美很美，以前我就覺得她臉型好看」、「顏值真的很抗打」、「果然歲月不敗美人」、「保養秘籍交出來」。從網民的熱烈反應可見，大家對這位凍齡女神的喜愛程度爆燈，非常期待她能登上《浪姐》舞台，再次綻放光芒。