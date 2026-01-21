滕麗名入行30年10大經典事件 豐胸代言升Cup惹熱議
1. 新秀歌唱大賽落敗意外開啟演藝路
1995年，滕麗名參加《新秀歌唱大賽》卻因狀態欠佳未能進入最後五強，更因此失去華星的歌手合約機會。不過這次「失敗」反而成為她演藝生涯的轉捩點，她以旁聽生身份入讀1995年第八期無綫電視藝員進修班，正式踏上演員之路。這個意外的開始，為她日後30年的電視劇生涯奠定基礎，證明有時候人生的轉彎位往往帶來更大的機遇。
2. 出道即與金城武合作拍攝電影
很多人以為滕麗名一直都是電視劇演員，但原來她在拍攝劇集之前，曾經在1996年電影《天涯海角》中與金城武、陳慧琳有對手戲。戲中滕麗名飾演一個痴情的妓女，每日在海邊守候意中人，角色戲份不多但十分討好，當時與UFO電影公司張之亮及李志毅導演合作，甚獲好評。只是後來經理人建議她集中在電視發展，一做就是30年，這個決定改變了她整個演藝方向。
3.兒歌天后時期奪得十大兒歌金曲
雖然滕麗名在新秀歌唱大賽落敗，但她的歌喉仍然獲TVB賞識，先後演唱多首兒歌作品。其中最經典的要數動畫《咕嚕咕嚕魔法陣》粵語主題曲《魔法咕嚕咕嚕》，以及《齊來動腦筋》、《女巫學飛天》及《陽光不斷照》等多首兒歌。滕麗名更曾兩度於《兒歌金曲頒獎典禮》中獲得「十大兒歌金曲」獎項，成為不少人的童年回憶。後來她因要專心拍劇，所以沒有再主唱兒歌，但這段兒歌天后的經歷至今仍被粉絲津津樂道。
4.豐胸代言人身材由30A升到33C
2011年，滕麗名成為豐胸品牌代言人，一連幾屆都擔任這個角色，成功將上圍由30A升到33C。她在廣告中展示噴血身材，一度成為網上熱話，不少網友更表示「滕麗名地鐵嗰期真係望唔厭」。最近她透露再次拍攝新一輯廣告，更自爆老公笑評自己身材「佢話都唔知我係性感定肉感，好似人哋放個手肘喺呢度（心口）」。她又笑言不希望老公同奶奶看到新廣告，因為「其實好鬼篤眼篤鼻，各大交通工具都見到，好彩我老公唔搭交通工具」。
5. 陀槍師姐陳三元一炮而紅
滕麗名憑《陀槍師姐》系列飾演的「陳三元」一角一炮而紅，這個角色不但令她在香港家喻戶曉，更在內地紅極一時，獲不少內地影視公司賞識。她後來與海潤影視簽約成為旗下女藝人，比起很多TVB藝員更早北上掘金。陳三元這個角色的成功，奠定了滕麗名在觀眾心目中的地位，至今仍有不少粉絲稱她為「三元姐」，足見這個角色的深入民心程度。
6.《尋秦記》善柔角色大獲好評
除了陳三元，滕麗名在《尋秦記》中飾演的善柔同樣大獲好評，這個堅強果段的角色展現了她另一面的演技實力，25年後在電影版出現仍然受好評和熱捧，《尋秦記》作為經典穿越劇，至今仍被網民重溫討論，而滕麗名的善柔更是劇中不可或缺的重要角色。
7. 感情路上經歷四段戀情
滕麗名入行後有四段戀情，先後與TVB幕後Andrew Lai、藝人魏駿傑和郭政鴻撻着。其中與魏駿傑的一段最為轟動，2010年曾有粉絲在魏駿傑的社交平台留言，指他與滕麗名一起會更好，魏駿傑竟然回覆說「這種賤人趁早撇低」，之後他指自己被黑客入侵，態度肉酸無出其右。而與郭政鴻拍拖時，郭政鴻被指與前妻誕女，滕麗名後來亦決定回復單身，這些感情經歷都成為當時娛樂圈的熱門話題。
8. 嫁Canon高層朱建崑成人生贏家
2013年，滕麗名與老公朱建崑結婚，終於找到真愛。朱建崑來頭不小，是日本相機龍頭公司Canon的高層，絕對是一名高富帥。這段婚姻讓滕麗名從此過上幸福的生活，老公更會幽默地評價她的身材，兩人的相處模式十分甜蜜。滕麗名嫁給Canon高層的消息當時也成為娛樂圈佳話，不少人都羨慕她能夠找到如此優質的另一半，真正做到事業愛情雙豐收。
9. 《一屋老友記》二寶重新爆紅
雖然滕麗名在2000年代末至2010年代初未有太多經典作品，經歷了一段沉寂期，但在2016年憑電視劇《一屋老友記》中的「二寶」一角再次大受歡迎。這個角色讓她重新攀上事業高峰，更在《萬千星輝頒獎典禮2016》憑「二寶」進入「最佳女主角」最後三強。雖然最終未能獲獎，但這個角色的成功證明了滕麗名的演技實力，也為她日後加入《開心速遞》鋪路。
10. 愛回家熊尚善成經典角色
加入《愛．回家之開心速遞》後，滕麗名憑「有仇必報熊尚善」一角再度成為全城熱話。這個角色的經典對白和搞笑演出深入民心，讓她在處境劇界站穩腳跟。在《萬千星輝頒獎典禮2020》，滕麗名與《愛．回家之開心速遞》台前幕後一起贏得「萬千光輝演藝大獎」，算是對她多年努力的肯定。在最近訪問中，滕麗名表示期望處境劇可以「拍多十年八年」之後就退休享受人生，可見她對這個角色的珍惜程度。