49歲滕麗名親揭最難忘《愛回家》集數 金城安一句對白充滿洋蔥
滕麗名親揭最難忘《愛回家》集數
滕麗名指自己大概在100集進入《愛回家》劇組，已經拍了超過2400集，而最難忘的一集就是熊尚善在劇中嫌棄讀書唔成嘅金城安（周嘉洛飾），想做一個金城安複製人出來，雖然劇情上一切都只係幻想，但滕麗名就覺得題材新鮮，中間亦有好多感人的對白！
金城安畢業無望 熊尚善狠心整複製人
滕麗名所提到的集數為2020年5月31日播出的第893集，該集講述金城安畢業無望，搞到熊尚善又嬲又心痛，雖然金城安講明會俾心機重讀，但熊尚善依然不滿意，最後送金城安到奇怪的補習社，希望他快點畢業。點知一查之下，原來阿媽安排的地方竟是個研究複製人的神秘機構！尚善打算複製一個又醒又乖的金城安，安仔當場驚到崩潰。
兩母子誤會解開！
當金城安打算同熊尚善對質的時候，見到熊尚善對住自己的照片流淚，之後熊尚善就喊住良心告白：「係我喪心病狂，竟然諗住唔要你，要個複製人，呢樣係我人生中做得最錯嘅一件事。就算你再冇用、再懶、再廢、再畢唔到業，你都係我嗰仔，金城安係冇人可以代替」。金城安聽到之後好內疚，認為係自己太懶太冇用，先逼到媽媽行到呢一步，最後答應媽媽會努力上進，盡快畢業。
原來一切都係熊尚善設局
不過當金城安離開後，熊尚善突然超冷靜，潮偉拍住手出嚟大讚熊尚善好戲，仲話「可以用咁殘忍嘅方法對付自己嗰仔，真係得熊尚善先諗得出嚟」。原來一切只係熊尚善想刺激金城安而精心安排嘅局！
網民：我都喊咗出來
網民紛紛表示：「雖然我睇過啲一集, 知道劇情, 不過睇番啲一幕, 見到金城安喊我都喊咗出來」、「奇幻潮有一集個劇情都係咁。不過奇幻潮拍得個感覺恐怖啲」、「點解以前嗰啲好睇咁多」。
一起重溫：
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49歲滕麗名唱歌登台技驚四座
滕麗名早前於廣州一間酒名做商演活動，吸引大量粉絲前來追捧。當晚台上的布景更騷出1998年滕麗名在《陀槍師姐》的短髮造型，相當清爽脫俗。而台上的滕麗名亦相當識做，除了大開金口獻唱之餘，亦經常與台下的粉絲互動兼握手，場面熱鬧。
不過滕麗名當晚的身形和打扮卻引來大量負評。滕麗名當晚穿上鬆身黑色蕾絲露臂上衣，下塔一條鮮紅色皮褲，再加一雙高踭皮靴，除了不慎展露出「麒麟擘」之外，身形亦明顯暴脹，低抄片驚現雙下巴兼發福身形，動作亦相當笨重。不少網民見狀都忍不住留言嘲笑：「陰公，成個師奶咁，套衫夠嚇人」、「陀槍師奶」、「頭髮難睇衣品更不堪」 「我曾經的女神已經變大媽了」劣評如潮！
重溫滕麗名全盛時期《魔法咕嚕咕嚕》
其實網民反應大亦非常合理，事關滕麗名一向予人陽光活潑的形象，早年更加是豐胸品牌代言人，對個人體態與打扮理應有一定要求。
1995年參加新秀入行的滕麗明曾經是兒歌天后，其主唱的卡通《咕嚕咕嚕魔法陣》主題曲〈魔法咕嚕咕嚕〉更加曾奪得過《1997年度兒歌金曲頒獎典禮》十大兒歌金曲。及後滕麗名轉戰拍劇，正如上文提及，一套《陀槍師姐》飾演陳三元更令她一炮而紅，及後還有《尋秦記》中的善柔、《雪山飛狐》中飾演聶桑青同樣大獲好評。雖然在2000年代末至2010年代初，滕麗名未有太多經典作品，不過在2016年在電視劇《一屋老友記》再次大受歡迎，及後加入《開心速遞》再度攀上事業高峰。
雖然滕麗名在劇集生涯中經歷一段沉寂期，但在2011年滕麗名一連幾屆成為豐胸品牌代言人，除了練得一副Fit爆身形之外，亦成功將上圍由30A升到33C，於廣告中展示噴血身材，一度成為網上熱話。