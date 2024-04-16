漁樂無窮｜洪嘉豪首次釣魚獲封「釣魚王」 林家謙驚喜現身！
《漁樂無窮》是一個集合生態旅遊、實況娛樂和美食的節目，由Serrini和許賢兩位擔任主持，以釣魚新手的身分拍攝，從零開始學習釣魚和各種豐富的魚類知識，由淺入深，一步步帶觀眾理解香港如何成為一個世界級漁村，兩位主持更邀請了幾位相熟的藝人好友作節目嘉賓，一同深入了解釣魚、漁村、甚至漁業的發展。
漁樂無窮｜洪嘉豪第2集登場 獲封「釣魚王」？
今晚（16日）將播出的第二集，節目組帶隊到大埔三門仔魚排，洪嘉豪（Kaho）任本集嘉賓，原來Kaho與許賢識於微時，二人為中學師兄弟。自稱愛食魚的Kaho笑言：「第一次去魚排依啲地方，本人係好鐘意食魚，可能鏡頭前少講，我人生有個夢想係想食到一條真嘅忘不了魚。」Kaho稱自己未試過釣魚，但於節目中體驗第一次釣魚的他，卻獲得「釣魚王」的稱號。
節目顧問陳嘉俊（陳仔）帶領Serrini、許賢、Kaho三人進行「釣魚新人王大賽」，第一次見沙蟲魚餌的Serrini問許賢：「你可唔可以揀呢個？」同時嚇怕尖叫，事後Serrini笑言：「節目效果嚟㗎咋，我成日都大驚小怪㗎啦，不過我平時都驚爬爬（指蟲類），頭先陳仔話唔洗驚，我地要對大自然感恩。」
漁樂無窮｜許賢原來完全唔食海鮮
播出的首集，節目組先從西貢出發，上一課「海產形態生物堂」，讓許賢和Serrini兩位主持率先感受「漁樂初體驗」，二人更被製作組形容為「唔食魚的男人」與「十指不沾陽春水的女人」，輕易就擦出搞笑火花。首集更邀得在《神的女主角》節目中曾經和Anson Lo @MIRROR一齊撈魚的海鮮菜館老闆麟哥，帶領許賢嘗試在店前撈魚，大玩熱身遊戲，考考許賢認魚的品種，但許賢顯然對魚類不熟悉。許賢笑言：「以我一個完全唔食海鮮嘅人嚟講，算係咁架啦，我啱啱先知原來大隻叫蚌，細隻叫蜆！」
其後，節目顧問陳嘉俊（陳仔）於釣具店內簡單給許賢和Serrini上了一課，教授釣魚的基本流程，最後二人更在釣具店進行小比賽，於限時內用港幣3,000元分別選購最適合的船釣或磯釣用品，Serrini笑言：「其實我幾鐘意呢啲一分鐘掃貨嘅感覺，我好期待陳仔幫我哋執一套裝備，然後我地就飯來張口！」
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