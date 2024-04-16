漁樂無窮｜洪嘉豪首次釣魚獲封「釣魚王」 林家謙驚喜現身！

由Serrini和許賢主持的ViuTV全新節目《漁樂無窮》逢星期一至五晚上10時30分播放。今晚（16日）將播出的第二集，節目組帶隊到大埔三門仔魚排，洪嘉豪（Kaho）任本集嘉賓，Kaho稱自己未試過釣魚，但於節目中體驗第一次釣魚的他，卻獲得「釣魚王」的稱號！另外，林家謙於昨日（15日）播出的首集片頭中驚喜現身，事為本節目錄製旁白，可謂家謙與Serrini之間另類的「友情客串」，聲畫之間的互動頂癮，為節目增添不少趣味。