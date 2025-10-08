漁護署職員一句「protect the 珊瑚」爆紅！梁栢堅笑稱風林火山系對白 網民：Very香港style！

「Protect the 珊瑚」一句港式英語昨日震撼全港網絡！漁護署職員在西貢橋咀洲向外籍遊客宣傳保育時，竟爆出這句中英夾雜的驚人金句，片段經新聞台播出後瞬間瘋傳，更引來填詞人梁栢堅加持，究竟這段「神級對話」背後發生了什麼事？