漁護署職員一句「protect the 珊瑚」爆紅！梁栢堅笑稱風林火山系對白 網民：Very香港style！
漁護署職員爆笑港式英語撼動全網
事件源於黃金周期間有遊客在西貢橋咀島大肆破壞，不但踐踏珍貴珊瑚，更隨處亂拋垃圾。為此，漁護署在昨日（10月7日）特意派員到場派發傳單，提醒遊人愛護環境。在「Now新聞台」的鏡頭下，一名漁護署人員非常認真地向一位外籍女士講解，並以極具本土特色的英語說出：「protect the 珊瑚」，片段一出即時在網上洗版，其直接又充滿喜感的表達方式，令全港網民捧腹大笑。
梁栢堅形容風林火山系對白
這段爆笑片段亦吸引了著名填詞人梁栢堅的注意，他在社交平台分享新聞截圖並寫道：「漁護署人員：protect the 珊瑚。外國人：ok佢兩個竟然溝通到，我以為自己聽錯」。梁栢堅更留意到新聞中另一段對話，漁護署人員勸喻遊客不要燒烤時說：「not OK to BBQ」，遊客反問原因，職員則簡潔有力地回答：「fire, danger」，他形容這是「電視新聞獨家：風林火山系簡約煙霧對白」，幽默的點評引發網民共鳴。
橋咀島淪陷遊客踐踏珊瑚成導火線
這次漁護署人員的「溫馨提示」行動，起因是橋咀島的生態環境響起警號。黃金周長假期吸引大批遊客前往，卻遺留了嚴重的環境問題。雖然昨日早上灘上人流不多，未見垃圾堆積，但仍可發現汽水罐、膠瓶及燒烤網等廢棄物被隨意棄置，需要康文署派員到場清理。正因遊客的自私行為，才促使當局加強巡邏及教育工作，沒想到卻意外造就了這次網絡熱話。
網民熱議Very香港style
對於漁護署職員的「港式英語」，網民反應極為熱烈，大部分人都認為雖然語法不純正，但勝在簡單直接，而且成功傳達訊息。留言區充滿了各種爆笑評論，有網民笑稱這是「文化共融」，亦有人覺得「Very香港style」。更有網民引用經典網絡迷因留言：「霞姨: Give the 飯盒」、「同朕check 吓 d friend」，甚至有人將其與另一經典對白相提並論：「同『先生唔好喺度打交』有咩分別？」，可見這句「protect the 珊瑚」已成功晉身本地網絡流行語行列。