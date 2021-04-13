演唱會2021｜香港已定、待定演唱會時間表 Mark實日子搶飛！

【香港演唱會2021】在新冠疫情影響下，過去一年多有不少藝人演唱會都取消或是延期。不過現時疫情略有好轉，先後有不少歌手都宣布將於今年開演唱會，歌迷終於等到偶像開個唱了！立即睇睇香港演唱會2021時間表，Mark實日子搶飛啦！

編輯：東方新地｜原文：新monday｜圖片：方皓玟＠IG、MIRROR＠IG、許廷鏗＠IG、鄭中基＠FACEBOOK、周杰倫＠IG、GILL＠IG、郭富城＠IG