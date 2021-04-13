演唱會2021｜香港已定、待定演唱會時間表 Mark實日子搶飛！
編輯：東方新地｜原文：新monday｜圖片：方皓玟＠IG、MIRROR＠IG、許廷鏗＠IG、鄭中基＠FACEBOOK、周杰倫＠IG、GILL＠IG、郭富城＠IG
演唱會2021！一文睇哂2021香港已定、待定演唱會
4月：
鄭中基《Drive In Ultra – WEE are Ronald Cheng》
鄭中基早前在生日前夕突發宣布開個人演唱會，他提到：「我都知又大件事又突然，係會一時間消化唔到嘅，之後我會再同大家講解吓，多謝大家。」個唱會於2021 年 4 月 23 及 25 日(星期五、六及日) ，在中環海濱活動空間舉行。
5月：
MIRROR “ONE & ALL” LIVE 2021
男團MIRROR人氣極高，他們會在2021年5月6 – 11日於九龍灣國際展貿中心匯星舉行個唱。是次個唱他們加兩次場，而門票也極速賣完，相當威水，更有出現黃牛現象，有網民在網上二手交易平台發現，有「黃牛黨」以8000元售賣兩張1280元的VIP門票。
6月：
莫文蔚《絕色》世界巡迴演唱會－香港站
原定於2020年3月20-21日在紅磡香港體育館舉行的《絕色莫文蔚世界巡迴演唱會 – 巔峰之旅香港站》，去年7月有傳歌迷會及唱片公司成功爭取2021年補開，而演唱會最終即會改在延至2021年6月舉行。今次巡演將會由2018年6月開始一直持續，歌迷今次終於等到了！另外，莫文蔚是到現在為止，仍是中國內地開個人演唱會場數最多的香港地區女歌手的紀錄保持者，相當巴閉。
8月：
方皓玟《”The Spring of Hope”演唱會》
《Charmaine Fong 方皓玟 “The Spring of Hope” 演唱會》原本在2020年4月10至11日於香港體育館舉行，疫情外，官方決定延期舉行。方皓玟於FB Live中透露將延至2021年8月中舉行，根據最新紅館訂場表，估計日期為13－15/8/21或20－22/8/21或 27－29/8/21。
8月：
《周杰倫嘉年華世界巡迴演唱會2021－香港站》
周杰倫原定2019年12月來港舉行演唱會，但因社會事件和新冠肺炎影響主辦單位多次宣布演唱會延期。官方現時宣布《周杰倫嘉年華世界巡迴演唱會2021香港站》延期至8月舉行，地點會移師至中環海濱。
日子待定演唱會：
郭富城《舞林密碼》個唱
郭富城《舞林密碼》巡唱本身在2016年已經做了15場，不過之後因為因為拍戲所以擱置了。他又提到會開足100場，而且最終站是在香港，歌迷記得留意啦！
TWINS：宣布計劃舉行慶祝出道20周年演唱會
2021年是Twins成軍20周年，二人宣布計劃舉行慶祝出道20周年演唱會，日子待定。阿嬌在微博寫上：「20年仿佛一瞬間，一路上的坎坷不定但有你在身邊鼓勵，不管未來飛向何方，都會約定和你(蔡卓妍) 一起20年後，再唱下一站天后。」