香港傳奇漫畫家馬榮成用漫畫改寫人生 詮釋香港人變通與堅持
ViuTV節目《馬時亨．獅子山精神》今集邀請香港漫畫傳奇人物馬榮成分享個人拚搏經歷，細訴香港堅毅精神如何在他的創作路上展現。
漫畫傳奇人物馬榮 童年啟蒙漫畫夢想
馬榮成自小熱愛武俠漫畫，還未成年就立志投身漫畫行業。14歲的他大膽應徵漫畫助理，單憑一腔熱誠與姐姐的鼓勵，邁出追夢第一步。儘管薪金微薄，生活困苦，但他寧願留宿公司勤練技藝，因為心中的目標不是金錢，而是機會與學習。
從學徒到推出首作《徙置區風雲》，馬榮成經歷未被賞識的時刻，轉而投身玉郎機構。在畫壇壟斷的壓力下，他以前輩為榜樣，突破自我創作出《中華英雄》，一舉震撼當年漫畫圈，刷新了銷量紀錄，卻也一度迷失。
自立門戶再創高峰
當成功來得太快，他選擇離開舒適圈，創辦「天下出版」，再度挑戰自我與市場。他對年青人寄語：「要善用香港人靈活變通，勤力堅持，總會做到屬於自己最好的一面。」這番話成為激勵無數後輩的座右銘。馬榮成認同網絡時代年輕一代漫畫家更懂與網民互動，雖然對傳統出身的他是一大挑戰，但希望本土漫畫精神依然能傳承下去，維持香港獨有的風格。
