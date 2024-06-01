前港姐轉行擔任內衣Model 大曬傲人身材竟話：有啲怕醜

現年25歲的潘明璇 （Michelle） 去年參加《2023年香港小姐競選》，更一度因其美貌而惹起爭議。雖然入行後作品不多，但潘明璇不時活躍社交平台，每逢大時大節都會和閨蜜們一起影靚相，大曬她引人注目的身材。近日，就有網民分享在內衣店遇到Michelle！

