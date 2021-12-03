潘梓鋒爭女傷人案請清洪出戰 被判守行為 女主角吳紫韻派福利贈興
文：東方新地｜圖：潘梓鋒IG、[email protected]、新傳媒圖片庫
潘梓鋒 一度被指同老婆前度打架
39歲潘梓鋒(原名潘國基)，為《東張西望》及多輯《3日2夜》主持，在今年8月6日凌晨，在「女主角」藝員吳紫韻的將軍澳寓所，揭發吳與《愛回家》中飾演「覃明昇」的藝人鄒兆霆同於屋內而起爭執，案情披露潘梓鋒揮拳打鄒十多次，又將其推向牆邊，用力扯其耳朵，期間吳紫韻試圖阻止不果，直到她哭泣，潘梓鋒才停止襲擊；事後鄒兆霆求醫下發現左下眉、左耳共有三處撕裂傷，需要縫十針，翌日報警處理。案情披露潘梓鋒，與吳紫韻於2019年為情侶關係之後分手。案件初曝光時，曾誤傳當日打交事件的女主角為潘妻，而和他發生肢體碰撞的是他老婆的前度，始揭發潘已婚且育有一女。
潘梓鋒 被判守行為官提醒實屬僥倖
潘國基被控一項傷人罪，控方指考慮到案件性質及事主已傷癒而申請撤控，潘梓鋒獲准以1,000元自簽守行為3年，付堂費500元，守行為期間需保持行為良好，不得企圖作出暴力行為或威嚇別人，特別是對事主鄒兆霆 。事發後，潘梓鋒已全面停工，而8月12日本來他要為《東張西望》擔任主持，最終無綫亦找來朱凱婷頂替。至於潘梓鋒有份參演的新劇《隱形戰隊》，據知事發後劇組方面已被通知易角，找其他演員代替其角色，並重拍之前戲份。
曾孖6索女拍《3日2夜》
2006年參選港男入行的潘梓鋒，除了擔任《東張西望》主持外，原來仲由2016年起足足拍多達6次無綫旅遊節目《3日2夜》，這個節目出名多索女做主持，潘梓鋒就分別孖過李旻芳、周佩婷、陳雅思、陳約臨、蔣家旻、李君妍出埠做節目，他亦曾笑言：「公司對我好好，次次都有唔同嘅靚女拍檔！」
與麥明詩踩單車傳緋聞
此外潘梓鋒又在2019年與「十優港姐」麥明詩拍檔主持過節目《單車遊學團》，之後兩人又一齊出海學潛水，因此傳出緋聞，不過兩人之後都已例牌否認。
樂易玲直認潘梓鋒已停工
對於潘梓鋒因打交犯事被暫停所有工作，無綫助理總經理樂易玲受訪時坦言節目及劇集已安排其他同事代替他。
被封「TVB男飛人」
已經39歲的Bryan近年在無綫主要主持《東張西望》，亦有份參與《Do姐有問題》的演出，早前他在無綫《明星運動會》中更有突出表現，先後參加多個比賽項目，包括拳擊與田徑等。本身熱愛功夫的他，父親亦是學武之人，他於拳擊訓練中狀態甚勇，田徑方面，更以12秒45跑畢100米而被封為「TVB男飛人」。
《東張》拍檔表示不知情
事發後身為潘梓鋒好友兼工作拍檔的陳庭欣接受傳媒訪問時，坦言從未聽聞潘梓鋒犯事，之前一直忙做奧運節目冇聯絡。至於另一《東張》拍檔李旻芳則說與潘梓鋒私下甚少聯絡，並希望他平安冇事！據知當事人潘梓鋒已潛水多日，身邊的好友亦聯絡不到他。