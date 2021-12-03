潘梓鋒爭女傷人案請清洪出戰 被判守行為 女主角吳紫韻派福利贈興

無綫《東張西望》主持潘梓鋒（Bryan）涉爭女傷人案，於12月2日在觀塘裁判法院提堂，事件曝光後，潘梓鋒被揭已婚並育有一女，不過「爭女」女主角卻為藝人吳紫韻，潘梓鋒請來資深大律師清洪出戰，結果被判守行為，主任裁判官判案時特別提醒潘梓鋒，此次事件獲控方不提證供起訴是極之僥倖，提醒他要好好珍惜今次的機會。

文：東方新地｜圖：潘梓鋒IG、[email protected]、新傳媒圖片庫