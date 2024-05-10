潘瑋柏「厚」相瘋傳惹照騙疑雲 高EQ改名化解

台灣歌手潘瑋柏近日在內地舉辦演唱會，但卻有粉絲拍到他在台上的走樣照，照片隨即在網上瘋傳，引起網民熱議。網民紛紛驚嘆於官方照與現場照的巨大差異，而潘瑋柏本人則在社交網上以幽默自嘲的方式回應，展現出他高EQ的一面。

