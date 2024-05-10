潘瑋柏「厚」相瘋傳惹照騙疑雲 高EQ改名化解
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台灣歌手潘瑋柏近日在內地舉辦演唱會，但卻有粉絲拍到他在台上的走樣照，照片隨即在網上瘋傳，引起網民熱議。網民紛紛驚嘆於官方照與現場照的巨大差異，而潘瑋柏本人則在社交網上以幽默自嘲的方式回應，展現出他高EQ的一面。
潘瑋柏官方與現場照片對比大
潘瑋柏的發福照片近日在網上瘋傳，網民發現潘瑋柏工作室所發布的官方靚相與現場粉絲的「直拍照」形成了鮮明的對比，引發起網民的熱烈討論：「為何工作室的照片永遠都超瘦？」、「舞台上的照片是不是假的？」、「他真是胖瘦自如啊」等，內地媒體甚至以「#潘瑋柏工作室盡力了#」作為hashtag發帖，顯示出對這一現象的關注。
潘瑋柏 時胖時瘦體質引關注
潘瑋柏向來以易胖體質著稱，這次在內地的演唱會上，他的體重再次成為焦點。從現場觀眾拍攝的影片和照片來看，潘瑋柏似乎比以往更為豐腴。不過他在台上多次強調，自己看起來變胖，純粹是因為拍攝角度的問題，甚至請求粉絲在上傳照片前幫他進行修圖。
潘瑋柏高EQ回應網民
面對網絡上對於自己體態變化的熱議，潘瑋柏在微博上刻意將演唱會海報向橫伸展，並發文自嘲：「感謝大家對潘瑋『厚』的厚愛，六秒售完！感謝你們最厚實的支持！我渾厚的說聲感恩！！」巧妙地運用「柏」與「薄」相近的國語發音，以幽默「改名」的方式回應了網民的討論。
撰文：東方新地圖片來源：微博@潘瑋柏、微博@潘瑋柏工作室