前Super Gear成員潘瑤IG相愈嚟愈火辣 緊身背心「彈住」落樓梯片視覺震撼
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現時32歲的潘瑤（Yoyo）出道原來已經超過10年 ，不過由於挺著一副童顏加上姣好身材，平日以小清新打扮的她看上去非常年輕。最近天氣愈來愈熱，早前潘瑤就獲酒店邀請Staycation，當日潘瑤拍片幫手宣傳，更拍出搖曳的視覺震撼，不少網民都大讚她甜美又火辣！
潘瑤「彈住」落樓梯視覺震撼
前Super Gear成員潘瑤由歌手轉做演員，近年更加做埋主持，同時很用心經營IG。早前潘瑤就獲邀到白沙灣一間酒店Staycation，潘瑤亦都很盡責拍片幫手宣傳。當日身穿白色貼身小背心的潘瑤在當地昂首闊步，拍低酒店及房間的各個角落。而當中最震撼的定非她「彈住」落樓梯的片段，輕快的腳步做就震撼的視覺效果，相當養眼！
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潘瑤轉型IG愈Po愈火辣
2012年憑女子組合Super Gear出道的潘瑤遊走歌、影、視三圈，近年轉型做主持，曾在香港寬頻電視擔任多個節目主持包括《家庭樂安居》、《日日好生活》以及《酒暈全世界》，亦曾主持過ViuTV節目《地球友善餐廳》。去年潘瑤參加《尾二一屆口罩小姐》，雖然最後未能獲得任何名次，不過曝光率亦愈來愈高。在2018年，潘瑤亦曾經成為黃一山（細龜）旗下演員，參演馬來西亞電影《我要做特務》飾演養眼女角DaDa，演出經驗豐富。
潘瑤以往一向打扮密實，加上一副童顏的小清新風成功吸引了不少男粉絲，直至近月潘瑤決心轉型發展KOL事業，除了不時接廣告做宣傳工作之外，潘瑤更加解放性感，相片愈Po愈火辣，現時潘瑤的IG已級吸引超過4萬人Follow。
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潘瑤小背心系列：
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]資料或影片來源：[email protected]