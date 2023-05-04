前Super Gear成員潘瑤IG相愈嚟愈火辣 緊身背心「彈住」落樓梯片視覺震撼

現時32歲的潘瑤（Yoyo）出道原來已經超過10年 ，不過由於挺著一副童顏加上姣好身材，平日以小清新打扮的她看上去非常年輕。最近天氣愈來愈熱，早前潘瑤就獲酒店邀請Staycation，當日潘瑤拍片幫手宣傳，更拍出搖曳的視覺震撼，不少網民都大讚她甜美又火辣！