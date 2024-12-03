「鬼王」潘紹聰宣布辭任新城《恐怖熱線》主持 強調1事仍繼續
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有「鬼王」之稱的潘紹聰今日（3日）在Facebook上發布消息，宣布他將因個人理由辭去新城知訊台《恐怖熱線》的主持職務，工作至12月底正式離任。
潘紹聰強調自家業務繼續
潘紹聰自從15年前重返新城廣播後，於今年3月開始主持節目《恐怖熱線》，該節目收聽率一直居高不下，但潘紹聰表示：「小弟因個人理由將辭任恐怖熱線主持，做到至本年十二月底。多謝電台高層日前已接受本人辭職。在此，必須再次多謝馬生邀請我回歸。」儘管有粉絲擔心他將不再製作恐怖節目，潘紹聰則強調：「大家唔好誤會，自家業務恐怖在線梗係繼續啦。」
潘紹聰辭職引關注
潘紹聰在Facebook上的辭職聲明引起了廣泛的關注。他在帖文中重申了對新城工作的喜愛，並強調他的辭職純粹是基於個人原因。此外，他也提到了對於未來仍將繼續從事與恐怖相關的業務，讓粉絲們稍感安慰。
新城恐痛失長壽王牌節目
2016年1月結束後，今年初獲馬浚偉誠邀潘紹聰回巢復播，可惜未夠一年就辭任。新城節目《恐怖熱線》是香港最長壽的電台靈異節目，早在06年開始啟播，中間更換過路芙、Ame（胡凱澄）等主持，目前未知新城會否更換主持，還是直接將節目取消 。
網民對此議論紛紛：「你去邊我就去邊繼續支持你，除非你退休，由細陪到我大，淨係習慣聽你一個，加油」、「仲有恐怖熱線咩？我真係一路都以為恐怖在線喎⋯⋯恐怖熱線唔係之前好耐㗎咩？」、「其實Edmond咁多工作，唔做係好事，專注做好而家幾樣已經夠！」等。
撰文：東方新地圖片來源：FB@Edmond Poon恐怖在線、新城電台、ViuTV