「鬼王」潘紹聰分享疑似VR樓盤女鬼靈異照 網民： 睇完個頭極痛（有圖！）

近年來，隨著科技的進步，不少地產公司開始利用VR技術提供零接觸的樓盤參觀服務，讓客戶在家中也能透過虛擬實境預覽未來的家園。最近，這項VR技術卻因為一張疑似靈異圖而成為熱話！就連香港著名「鬼王」潘紹聰都有share，究竟係咩咁大件事？

