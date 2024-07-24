「鬼王」潘紹聰分享疑似VR樓盤女鬼靈異照 網民： 睇完個頭極痛（有圖！）
廣告
近年來，隨著科技的進步，不少地產公司開始利用VR技術提供零接觸的樓盤參觀服務，讓客戶在家中也能透過虛擬實境預覽未來的家園。最近，這項VR技術卻因為一張疑似靈異圖而成為熱話！就連香港著名「鬼王」潘紹聰都有share，究竟係咩咁大件事？
疑似VR樓盤女鬼靈異照 網民睇完頭痛、暈眩
「鬼王」潘紹聰分享的這張疑似靈異的VR樓盤圖片，立即在網上引發了一陣騷動。不少網民在看過圖片後，紛紛留言表示感到不適，有的說「睇完個頭極痛」，有的則表示「嘩，我好頭痛」及「屋主好頭痛」。更有網民表示「睇到好暈同反胃」。
網民幽默回應：老婆喺廳敷緊mask
潘紹聰在社交平台上的分享還激起了一番討論和揣測。有網民發現，這張原始圖片來自於一家大型物業公司所介紹的東湧某個樓盤。潘紹聰在分享時寫道：「今日瘋傳喎！」
雖然許多網民對這張圖片感到恐懼，但也不乏幽默的聲音。有網民開玩笑說「老婆喺廳敷緊mask」、「劉以達敷緊mask？」，甚至有人說「第一眼覺得似而家好興嗰啲，來圖訂製嘅攬枕」、「係咪用sony相機影」，這些詼諧的回應在恐怖的雰圍中帶來了一絲輕鬆。
更多細節被網民挖掘
除了上述的討論，還有網民提到更多關於這張圖片的細節。有人指出，「仲有一張係廁所塊鏡反映出來有個男仔」，這一發現無疑增加了這個話題的神祕色彩。值得注意的是，樓盤原本的VR連結現已被移除，這讓這張圖片的來源和真實性更添迷離。
圖片來源：電影圖片、Edmond Poon恐怖在線@FB