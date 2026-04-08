正義女神｜「林薏冰」潘靜文起底 聲夢長腿女神曾患抑鬱為婆婆茹素 網民撐比鍾柔美更值得力捧
正義女神演技獲網民認可
在今晚播出的《正義女神》第八集中，潘靜文飾演秋月樓縱火案的關鍵證人「林薏冰」，角色設定是目擊縱火過程但被親屬阻攔無法出庭作證的女子。劇中她與趙世孝的父親有親戚關係，面對家族壓力和良心掙扎的內心戲相當考驗演技。最終在「言惠知」佘詩曼的協助下，她鼓起勇氣出庭指認嫌疑人放火，為案件帶來轉機。網民紛紛讚賞潘靜文的演出自然不造作，認為她的演技比預期出色。
聲夢出身躍升做司儀
潘靜文在2021年參加首屆《聲夢傳奇》雖然未有獲得名次，但成功簽約無綫入行。憑著出色的主持功力和親民風格，她迅速獲得公司重用，先後主持兒童節目《Hands Up》和音樂節目《J Music》。最令人印象深刻的是，她在2024年台慶首次擔任司儀表現獲網民一致狂讚，更有份主持巴黎奧運節目，雖然資歷尚淺但已成功讓觀眾記住這位擁有巴掌面和逆天長腿的新人。
生日會感性自白曾經迷惘
潘靜文在2月25日迎來28歲生日，早前與歌迷在餐廳舉行生日會。當日她盛裝現身大騷逆天長腿，除了與粉絲唱歌玩遊戲外，更流露感性一面表示這已是她與歌迷共同度過的第五或第六個生日，今年參加人數更是歷年之冠。她特別演繹《用背脊唱情歌》向歌迷憑歌寄意，感激每一位支持者：「好多謝大家，其實每一個人我都好努力記住你哋，因為你哋對我來講係好緊要，我可以當你哋係我嘅朋友，係我嘅家人一樣。」
自揭患輕度抑鬱每日以淚洗面
雖然潘靜文在大家面前總是一臉甜笑，但她曾陷入嚴重情緒困擾。前年她在社交平台晒出多張喊到眼腫的照片，自揭幾乎每日以淚洗面：「幾乎每天都在哭，控制不了，彷彿中了詛咒一樣。記得有一天去拍攝前，不由自主地哭，停不了。眼睛腫了，要立刻敷冰消腫，之後裝作正常去拍攝。」她透露有看心理醫生，被診斷為輕度抑鬱，最後靠媽咪支持及自己意志克服困境，現時已完全康復。
為婆婆發誓終身茹素展孝心
潘靜文是出名孝順女，早前透露去年婆婆不幸患癌，她隨即發誓若婆婆能度過難關，便會終身初一、十五食齋。結果婆婆真的康復，她亦履行承諾直到永遠。這份真摯的孝心令網民大為感動，認為她內心善良值得更多機會。
網民撐比鍾柔美更值得力捧
網民紛紛留言大讚潘靜文「唱歌好聽」、「越來越靚女」、「星味濃」，認為她形象健康、有顏值外型又口才了得，實力被嚴重低估。甚至有網民覺得比起早前陷「大話風波」的鍾柔美，潘靜文更值得獲公司力捧及擁有更多曝光機會。從《聲夢傳奇》參賽者到金牌司儀，再到今次在《正義女神》的演技突破，潘靜文正一步步證明自己的實力和潛質。