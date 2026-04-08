正義女神｜「林薏冰」潘靜文起底 聲夢長腿女神曾患抑鬱為婆婆茹素 網民撐比鍾柔美更值得力捧

今晚《正義女神》第八集播出，劇中關鍵女證人「林薏冰」潘靜文的表現引起網民熱議。這位28歲的「聲夢長腿女神」在劇中飾演被親屬阻攔無法出庭的重要證人，戲份雖然不多，但她將角色內心掙扎演繹得相當到位，令觀眾對這位由司儀轉型演員的新人刮目相看。究竟潘靜文是何方神聖？為何能在短短數年間從《聲夢傳奇》參賽者躍升為無綫力捧新星？